Un şarpe, descoperit în zbor într-un avion. Ce reacție au avut pasaerii

”După ce reptila a fost văzută în avion, unii pasageri s-au ridicat de pe locurile lor, iar alţii au început să filmeze”, scrie ziarul malaysian The Star.

O înregistrare video difuzată pe TikTok – vizualizată de peste 550.000 de ori la 17 ianuarie – îl surprinde pe un însoţitor de bord îndrăzneţ încercând să-l facă pe şarpe să intre într-un pet de plastic, sub privirile uluite ale pasagerilor, însă în zadar.

Snake in the Cabin:

Passengers found a snake in the cabin on an Air Asia flight from Bangkok to Phuket

She crawled along the luggage rack. The incident occurred a few minutes before the plane landed

Personalul de bord a reuşit până la urmă să trântească şarpele într-o pungă de plastic.

”După aterizare, agenţi de securitate de la sol au fost să verifice avionul în căutarea unor eventuali alţi şerpi, însă nu s-a mai găsit niciunul”, potrivit The Star.

Acest incident a avut loc la 13 ianuarie, a confirmat CNN un purtător de cuvânt al companiei, evocând o situaţie ”foarte rară, care poate avea loc din când în când în orice avion”.

”Echipajul Air Asia era bine format să gestioneze un eveniment de această natură şi a evacuat pasagerii din zonă, ca măsură de precauţie”, a declarat reprezentantul companiei televiziunii americane.

El nu a precizat despre ce specie de şarpe a fost vorba, cum a ajuns la bord şi nici ce s-a întâmplat cu el după ce a fost prins.

Nu este prima oară când un şarpe este găsit la bordul unei aeronave aparţinând Air Asia.

În februarie 2022, o reptilă a fost găsită la bordul unui avion care asigura o legătură de la Kuala Lumpur la Sabah, în Malaysia.

Aeronava a fost deturnată de urgenţă. În înregistrări video de atunci, şarpele era surprins strecurându-se printre iluminatoarele din cabină.