UPDATE – Mijloacele de transport în comun din Bucureşti, blocate pe unele artere din cauza ”dâmburilor de zăpadă” / S-a intervenit prioritar pe marile artere / Traficul derulat în condiţii de iarnă

UPDATE: ” Serviciul de transport public funcţionează în parametrii normali şi se circulă în condiţii de iarnă. În cursul dimineţii, din cauza condiţiilor meteo au fost înregistrate câteva evenimente, punctual, la care s-a intervenit operativ iar în prezent circulaţia este reluată”, a transmis STB, într-un comunicat de presă.

Societatea exemplifică situaţiile cu care s-au confruntat mijloacele de transport în comun:

– ora 07.20 – tramvai care circula pe linia 36 (la int Sos. Pantelimon/ Bd. Ferdinand, sens Platf. Ind. Pipera,) a deraiat cu boghiul I. S-au dirijat mijloacele de interventie iar circulaţia a fost reluată la ora 8.40

– ⁠din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, de la ora 5.50 autobuzele liniilor STB nu mai circula pe calea de rulare a tramvaielor; acestea circula pe carosabil si efectueaza statii la bordura.

– ⁠ora 8.30 – se intervine operativ pe toate liniile de tramvai cu pluguri. Din cauza damburilor de zapada formate in zona intersectiilor, pe cateva artere ale capitalei s-au inregistrat blocari temporare (Ex: Pantelimon, Cobălcescu şi Gh. Duca) şi stationari ale vagoanelor in urma actionarii salvarilor Au fost dirijate mijloace de innterventie ale STB şi ale comandamentului de iarnă al municipiului Bucureşti. Plugurile portperie actioneaza in acest moment.

”În prezent nu există blocaje. Se intervine operativ la fiecare situaţie semnalata. Echipele de intervenţie ale STB sunt în teren şi intervin operativ pentru deblocarea oricărei situatiii care poate apare din cauza condiţiilor meteo nefavorabile”, a mai transmis compania.

ŞTIRE INIŢIALĂ: ”Din cauza dâmburilor de zăpadă formate pe mai multe artere ale Capitalei, vehiculele STB înregistrează blocîri si stationari. Au fost dirijate mijloace de interventie pentru reluarea circulatiei in cel mai scurt timp”, a transmis, sâmbătă, STB, într-un mesaj pe reţeaua de socializare X, fostă Twitter.

Poliţiştii locali din Bucureşti au verificat modul în care operatorii de salubritatea respectă obligaţiile care le revin privind deszăpezirea la nivelul municipiului Bucureşti şi pentru depistarea zonelor în care exista posibilitatea depunerii de polei.

”În urma activităţilor desfăşurate şi a monitorizării video, s-a constatat faptul că operatorii de salubritate au verificat străzile din Urgenţa 1 şi 2, cu precădere în zona podurilor, pantelor, rampelor, pasajelor şi au acţionat prin pluguire şi împrăştiere de material antiderapant, acolo unde au fost solicitaţi să intervină. Totodată, în urma monitorizării video, a informaţiilor furnizate din teren de către poliţiştii locali din cadrul D.G.P.L.C.M.B., B.P.R. şi poliţiile locale de sector, urmare a avertizării meteo de lapoviţă şi ninsori, au fost transmise către Apa Nova 7 locaţii (b-dul Aerogării/str. Biharia, b-dul Aerogării/b-dul Ficusului, b-dul Timişoara/str. Braşov, pod Grant – breteaua către Crângaşi, pod Ciurel, şos. Virtuţii, b-dul Ghncea nr. 32), unde a fost semnalată prezenţa acumulărilor de apă în carosabil şi s-a intervenit pentru degajare”, a transmis Poliţia Locală Bucureşti.

De asemenea, poliţiştii locali au acţionat pentru identificarea persoanelor fără adăpost expuse temperaturilor scăzute.

”În urma activităţilor desfăşurate, au fost depistate 7 persoane fără adăpost, acestea refuzând instituţionalizarea într-un centru social, motiv pentru care locaţiile acestora au fost transmise lucrătorilor din cadrul D.G.A.S.M.B., în vederea monitorizării”, a mai transmis sursa citată.

Operatorii de salubritate au comunicat faptul că sunt pregătiţi să intervină pe timpul zilei prin împrăştiere de material antiderapant şi pluguire, astfel:

– Sector 1 – Romprest: 40 utilaje şi 170 operatori;

– Sector 2 – Supercom: 41 utilaje, 50 operatori şi 5 coordonatori;

– Sector 3 – Direcţia de Salubritate: 30 utilaje şi 150 operatori;

– Sector 4 – Rosal: 54 utilaje şi 30 operatori;

– Sector 5 – Salubritate Fapte: 38 utilaje, 140 operatori şi 20 coordonatori;

– Sector 6 – Urban: 24 utilaje, 265 operatori şi 16 coordonatori.

”La această oră traficul rutier se desfăşoară în condiţii de iarnă”, a mai transmis Poliţia Locală Bucureşti.