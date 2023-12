UPDATE – Victor Ponta şi Dan Şova au fost achitaţi definitiv în dosarul Turceni-Rovinari/ Ponta: Am fost tot timpul nevinovat şi dosarul penal a avut, de la început, scopul de a mă îndepărta din funcţie

UPDATE – ”După 8 ani de proces – 8 judecători de la ICCJ au restabilit adevărul! Azi, Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat decizia finală în faimosul dosar «Ponta – Şova» (dosarul care a dus, în 2015, la demisia mea din funcţia de preşedinte al PSD şi, ulterior, din funcţia de prim ministru): achitare pentru toti cei 5 pentru că «nu exista fapte care să constituie infracţiuni». S-au pronunţat pentru achitare, în unanimitate, 8 judecători ai ICCJ (3 în fond şi 5 în apel)”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

El a adăugat că nu a invocat prescripţia sau o altă modificare de procedură sau decizie a CCR.

”Am fost tot timpul nevinovat şi dosarul penal a avut, de la început, scopul de a mă îndepărta din funcţie. Mă bucur că am avut încredere în Justiţie; le cer iertare celorlalţi 4 inculpaţi (toţi achitaţi) care au fost «victime colaterale»; îmi pare rău pentru suferinţa familiei şi a prietenilor mei din această perioadă. Regret că statul român (adică noi toţi) a plătit cheltuieli inutile de peste 1 milion de euro – expertize, percheziţii, magistraţi, avocaţi etc., doar să justifice o acuzaţie evident neserioasă şi netemeinică. Nu am nicio aşteptare şi nicio dorinţă de revanşă faţă de autorii acestui dosar sau faţă de cei care au profitat politic. Nu vreau însă să uităm că, prin acest dosar şi demisia impusă, a fost schimbată soarta mea, a multor alţi oameni nevinovaţi şi chiar destinul politic al României. Îmi doresc ca asemenea abuzuri să nu se mai repete niciodată în ţara noastră”, a arătat Ponta.

ŞTIREA INIŢIALĂ – Înalta Curte a decis, joi, să menţină achitarea lui Dan Şova pentru infracţiunea de evaziune fiscală. De asemenea, instanţa a menţinut şi achitarea lui Victor Ponta.

“În unanimitate: Înlătură dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală şi menţine achitarea inculpatului Şova Dan-Coman, în temeiul art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal (1969) (Titlul V din rechizitoriu). Înlătură dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală şi menţine achitarea inculpatului Ponta Victor-Viorel, în temeiul art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 26 Cod penal (1969) raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal (1969) (Titlul V din rechizitoriu)”, se arată în minuta instanţei.

De asemenea, Dumitru Cristea, fostul director al Complexului Energetic Rovinari, a fost achitat.

Magistraţii au respins, ca nefondat, apelul declarat de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva aceleiaşi sentinţe.

Decizia este definitivă.

ÎCCJ a precizat că a existat şi o opinie separată, în sensul încetării procesului penal faţă de Dumitru Cristea deoarece a intervenit prescripţia.

În acest dosar, Victor Ponta a fost trimis în judecată în 17 septembrie 2015, alături de fostul senator Dan Şova, de Laurenţiu Dan Ciurel şi Dumitru Cristea, la data faptelor director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), respectiv director general al Complexului Energetic Turceni (CET).

Procurorii îl acuzau pe Victor Ponta că, în perioada octombrie 2007 – decembrie 2008, prin cabinetul său de avocat, a obţinut de la Societatea Civilă de Avocaţi „Şova şi Asociaţii” 181.439,98 de lei, pentru activităţi care figurează în acte, dar care nu ar fi fost efectuate. Victor Ponta a fost judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor, fapte pe care le-ar fi comis în calitate de avocat, iar Dan Şova, avocat coordonator al Societăţii Civile de Avocaţi „Şova şi Asociaţii” la data faptelor, pentru abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală şi spălare de bani. Laurenţiu-Dan Ciurel a fost acuzat de trei infracţiuni de abuz în serviciu, cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, iar Dumitru Cristea şi Laurenţiu-Octavian Graure, fost director economic al CET, de abuz în serviciu.

În dosarul Turceni-Rovinari, fostul senator Dan Şova a fost trimis în judecată în ianuarie 2016, fiind acuzat că a luat mită 100.000 de euro pentru a asigura încheierea unui contract între CET Govora şi o firmă de avocatură. Alături de Şova a fost judecat şi Mihai Bălan, fost director general al CET Govora, pentru trafic de influenţă şi abuz în serviciu.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada octombrie 2011 – iulie 2014, Dan Şova a pretins sume de bani şi a primit în total 100.000 de euro de la o persoană denunţătoare, în schimbul traficării influenţei sale reale pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, atunci director general al CET Govora SA, astfel încât acesta din urmă să asigure încheierea unor contracte de asistenţă juridică cu o anumită societate de avocatură, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 de euro pe lună.

În urma demersurilor lui Dan Şova pe lângă Mihai Bălan, în decembrie 2011 şi mai 2013, Bălan a încheiat două contracte de consultanţă cu firma de avocatură reprezentată de martorul denunţător, iar în perioadele ianuarie-octombrie 2012 şi respectiv iunie 2013-august 2014 a avizat, din partea CET Govora, plăţile efectuate în baza celor două documente, cu încălcarea prevederilor legale şi a normelor interne de funcţionare a societăţii respective, susţin anchetatorii. Potrivit procurorilor DNA, aceste contracte nu erau justificate pentru că atunci CET Govora avea un departament juridic în care îşi desfăşurau activitatea şase jurişti, iar problematica dosarelor aflate în lucru nu impunea asistenţă din partea vreunei societăţi de avocaţi.

În 11 aprilie, în acest dosar a fost audiat fostul deputat Cristian Rizea. El a arătat în declaraţia de martor pe care a dat-o la instanţa supremă că nu îşi mai aminteşte cu ce suma i-a vândut o vilă din Bucureşti fostului senator Dan Şova, pentru care a primit o parte din bani şi restul sumei în 60 tranşe lunare de câte 5.000 de euro, de fiecare dată în numerar, respectiv în total 300.000 de euro, precizând că nu au încheiat un act adiţional pentru că aveau încredere. Procurorii DNA spun că, în 2011, banii cu care ar fi fost plătit imobilul cumpărat de la Rizea ar fi fost obţinuţi din contractele casei de avocatură a lui Dan Şova cu CET Govora.

În 10 mai 2018, fostul premier Victor Ponta şi fostul senator Dan Şova au fost achitaţi de magistraţii instanţei supreme în dosarul „Turceni-Rovinari”, în care au fost judecaţi pentru fapte de corupţie, în legătură cu încheierea unor contracte de consultanţă. Decizia instanţei nu era definitivă.

Astfel, Victor Ponta a fost achitat pentru infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătura privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, iar Dan Şova a fost achitat pentru fals în înscrisuri sub semnătura privată, evaziune fiscală şi spălare de bani.

De asemenea, au fost achitaţi şi fostul director al Complexului Energetic Rovinari Laurenţiu Ciurel, acuzat de DNA de trei infractiuni de abuz în serviciu, şi fostul director economic al Complexului Energetic Turceni Laurenţiu Graure.