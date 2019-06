VÂLCOV și ”CEAUȘESCU” au ajuns la POLIȚIE. VIDEO

Fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, s-a prezentat, vineri, la Curtea de Apel Bucuresti, pentru a-si sustine contestatia fata de controlul judiciar dispus de DIICOT in dosarul in care este acuzat de divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, in cazul publicarii pe Facebook a protocolului semnat de Parchetul General cu SRI.

“Cred ca stiti cu totii care e adevarul”, a fost singura afirmatie a lui Darius Valcov, la intrarea in instanta.

Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare in acest caz. La finalul procesului, a avut loc un incident. Politistii l-au ridicat pe protestatarul Marian Tivilic Morosanu, cunoscut drept “Ceausescu”, dupa ce l-a filmat si l-a apostrofat pe Darius Valcov la iesire din instanta.

Atat Valcov, cat si “Ceausescu” au fost urcati in masina politiei si condusi la Sectia 14.

“Ceausescu” i-a adresat lui Valcov mai multe cuvinte dure, l-a acuzat ca este hot si ca ar fi furat din bugetul statului: “Uitati-l, unul care va ajunge in puscarie cat de curand. Cum poate un penal ca tine sa faca bugetul tarii? Cat ai furat, spagarule Valcov? Du-te, ma, la puscarie singur, sa te predai, tot ajungi la puscarie. Cum, ma, sa ascunzi aurul intr-un cavou?”

Darius Valcov nu a comentat aceste afirmatii. Fostul ministru a oprit pe strada doi politisti de la Ordine Publica si le-a explicat ca este hartuit de “Ceausescu”, potrivit inregistrarii video facute de protestatar.

“Faceti, ma, penalilor, plangere! Cand ati furat nu v-a fost rusine?”, spune “Ceausescu”.

Articolul integral pe ZIARE.COM