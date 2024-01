Valuri de tsunami de până la trei metri înălţime au atins centrala Nucleară Shika, în sudul Peninsulei Noto, în urma cutremurului devastator de Anul Nou, anunţă operatorul Hokuriku Electric Power. Centrala nu a suferit pagube, dă asigurări operatorul

Cutremurul de magnitudinea 7,5 care a devastat Peninsula Noto, în centrul Japoniei, la 1 ianuarie, s-a soldat cu peste 200 de morţi şi zeci de dispăruţi, potrivit unui ultim bilanţ provizoriu prezentat de către autorităţi.

Seismul a provocat un tsunami cu valuri înalte de câţiva metri.

Această catastrofă a reaprins în Japonia amintirea dureroasă a catastrofei din 2011, în care un tsunami a avariat grav Centrala Nueclară Fukushima Daiichi (nord-est), provocând fuziunea miezurilor a trei reactoare.

Valuri de până la un metru au început să atingă Centrala Nucleară Shika la 1 ianuarie, către ora locală 16.30 (9.30, ora României), la aproape 20 de minute după cutremur, potrivit operatorului Hokuriku Electric Power.

Footage from Shika, Ishikawa showed that a tsunami has reached the town less than 2 hours after the earthquake, but wasn’t strong enough to overcome the sea wall that would have caused destruction further inland if the barrier wasn’t there.

— 高橋はるか (@takhsiru)

Au urmat alte valuri, mai importante.

”Analiza noastră a arătat că valuri de până la trei metri au atins, către ora (locală) 17.45 (10.45, ora României), baza centralei, care se află pe coastă, dar la 11 metri deasupra nivelului mării”, declară miercuri AFP un purtător de cuvânt al companiei.

Această centrală, situată în sudul Peninsulei Noto, este protejată şi de un dig de patru metri înălţime, construit după accidentul nuclear de la Fukushima în 2011, a subliniat el.

Hokuriku Electric Power a aflat aceste informaţii mai detaliate despre tsunami după ce a cules date de la un senzor situat în larg, menit să transmită măsurători după seism.