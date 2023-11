Vânzările de maşini chineze în Rusia par să fi atins apogeul, pe măsură ce producţia internă îşi revine

Cifrele sunt indicii timpurii că piaţa auto a Rusiei şi rolul Chinei în aceasta s-au stabilizat după aproape doi ani de tulburări cauzate de sancţiunile impuse ieşirii bruşte de pe piaţa rusă a companiilor occidentale, în urma invaziei Moscovei în Ucraina.

Dar sectorul, care a înregistrat o scădere de aproape 60% a vânzărilor în 2022, în timp ce producţia a scăzut la un nivel minim post-sovietic, este încă departe de nivelurile sale anterioare invaziei. Vânzările şi producţia dinn 2023 vor fi printre cele mai scăzute din ultimii 10 ani.

Înainte de invazia din februarie 2022, maşinile chinezeşti reprezentau mai puţin de 10% din piaţa rusă. În luna august a acestui an, cota de vânzări a mărcilor chineze a atins un vârf de aproape 56%, au arătat datele agenţiei de analiză Autostat şi ale companiei de consultanţă partenere PPK.

Acest procent s-a echilibrat acum, mărcile chineze vânzând aproximativ 60.000 de unităţi în fiecare lună începând din august, ceea ce corespunde unei cote de 53% în septembrie.

Vânzările includ vehicule importate şi cele fabricate în interiorul Rusiei.

Producătorii de automobile chinezi precum Haval, Chery şi Geely valorifică plecarea jucătorilor occidentali care dominau piaţa înainte de invadarea Ucrainei, arătând dependenţa tot mai mare a Moscovei de Beijing şi legăturile economice crescânde cu China, în timp ce Occidentul evită Rusia din cauza războiului.

Rusia a sărit de pe locul 11 pentru a deveni cea mai mare piaţă de export de maşini din China, atingând o valoare de 9,4 miliarde de dolari în ianuarie-octombrie, au arătat datele vamale chineze.

În aceeaşi perioadă a anului trecut, exporturile de maşini către Rusia s-au ridicat la 1,1 miliarde de dolari.

În general, vânzările lunare de maşini în Rusia sunt acum mai mult de două ori faţă de cele cu un an în urmă, au arătat datele Autostat, în timp ce date separate de la serviciul federal de statistică Rosstat au arătat că producţia de maşini a fost de aproape trei ori mai mare în septembrie, de la an la an, subliniind redresarea parţială a sectorului.

Producătorii de automobile chinezi au fost esenţiali în acest proces, dar cu cererea acum în mare măsură satisfăcută, există un plafon pentru extinderea lor în continuare în sector, a declarat directorul executiv al Autostat, Serghei Udalov, pentru Reuters.

”Piaţa a atins o stare de echilibru – principalele mărci chineze au venit în Rusia şi cererea (revenită) este satisfăcută”, a spus Udalov.

Principalul producător de automobile din Rusia, Avtovaz, care produce cele mai populare maşini Lada, răspunde cererii de maşini ieftine, în timp ce mărcile chineze umple golul lăsat de producătorii occidentali pentru vehicule mai scumpe, a adăugat Udalov.

Această tendinţă s-ar putea schimba în cazul în care fie Avtovaz, fie producătorii de automobile chinezi ar încerca să-şi cufunde degetele în diferite categorii de preţuri, a spus Udalov, dar, pentru moment, în ciuda vânzărilor şi producţiei scăzute, perspectivele de creştere ale pieţei sunt slabe.

Sancţiunile împotriva Rusiei au contribuit la scăderea producţiei şi a vânzărilor de maşini, mai ales în 2022, dar şi după ce Moscova a anexat peninsula Crimeea de la Ucraina în 2014.

Vânzările nu au depăşit 2 milioane de vehicule din 2014 şi producţia a fost, de asemenea, mai mică.

Puţin peste 626.000 de maşini noi au fost vândute în Rusia în 2022 şi aproape 830.000 au fost vândute în perioada ianuarie-octombrie a acestui an.

O recuperare modestă este în curs de la minimele din 2022, dar pierderea tehnologiei şi a expertizei occidentale afectează sectorul, spun analiştii, chiar dacă producătorii de automobile chinezi se instalează la unele dintre fabricile eliberate de omologii lor occidentali.

În primele trei trimestre ale anului 2023, Rusia a produs doar cu câteva mii de maşini mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, au arătat datele Rosstat, dar cifrele sunt acum în creştere.

”Creşterea cererii, care a început la sfârşitul primăverii şi a durat până în august, a început să se epuizeze în septembrie”, a declarat economistul Natalia Zubarevici, profesor la Universitatea de Stat din Moscova.

Salariile au crescut, parţial din cauza inflaţiei peste ţintă, dar patru creşteri ale ratei dobânzii, din iulie, până la 15%, înseamnă că, deşi oamenii au mai mulţi bani, creditul este mult mai scump.

”Dobânda (cheie) ar trebui să aibă un efect deprimant (asupra împrumuturilor auto), iar acest lucru ar trebui să se vadă în octombrie şi noiembrie”, a spus Zubarevici.

Între timp, scăderea rublei la 100 de unităţi faţă de dolar, în acest an, a făcut ca importurile să fie mai scumpe, deprimând achiziţiile de maşini chinezeşti.

De atunci, rubla şi-a revenit la aproximativ 90 de unităţi pentru un dolar.

Banca centrală a declarat în această lună că interzicerea importurilor unor maşini japoneze, combinată cu slăbirea rublei, duce la creşterea preţurilor la maşinile străine.

Avtovaz şi-a redus săptămâna trecută prognoza de producţie pentru 2023, de 400.000 de maşini Lada, cu până la 10%, ca răspuns la sancţiunile americane impuse industriei ruse în septembrie, care au vizat în mod special Avtovaz.

”Piaţa se află într-o stare extrem de instabilă”, a spus Zubarevici.