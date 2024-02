Veniturile Telekom Romania Mobile au scăzut anul trecut cu 6,4%, la 287 milioane de euro, faţă de anul precedent

”Telekom Romania Mobile a înregistrat 1,92 de milioane de clienţi pe bază de abonament la sfârşitul celui de-al patrulea trimestru din 2023, în creştere cu 3,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, menţinându-şi creşterea timp de 4 ani consecutiv şi punând bazele pentru îmbunătăţirea veniturilor in viitor. În aceeaşi perioadă, baza totală de clienţi a fost de 3,8 milioane, pe fondul unei scăderi a numărului de utilizatori de cartele preplătite”, anunţă compania.

La 31 decembrie 2023, Telekom Romania Mobile a înregistrat venituri totale de 77,5 milioane de euro, o creştere de 6.2%, faţă de aceeaşi perioadă trimestrială din 2022, în principal din cauza impactului punctual al unor proiecte ICT (acesta se va reduce în perioada următoare, odată cu încetarea implicării în acest business).

Anual, veniturile Telekom Romania Mobile au fost de 287 milioane de euro, ceea ce reprezintă o scădere de 6,4% faţă de anul precedent, în principal din cauza scăderii tarifelor de interconectare (cu circa 50%) şi a întreruperii business-ului MVNO.

În trimestrul al patrulea, 2023, EBITDA ajustat a fost de 4,1 milioane euro, sub impactul creşterii costurilor de energie electrică. Cu toate acestea, evolutia trimestrială pentru 2024 rămâne la 4 milioane de euro. La nivelul anului financiar 2023, EBITDA ajustat a fost de 17 milioane de euro, în scădere faţă de anul anterior, în principal din cauza costurilor mai mari la energia electrică, întreruperea businessului MVNO şi efectul unor activităţi de retenţie a clienţilor.

Telekom Romania Mobile îşi menţine angajamentul de a investi cu scopul de a îmbunătăţi continuu experienţa şi serviciile oferite clienţilor săi.

„2023 a fost un an plin de provocări, dar şi de oportunităţi. Am rămas consecvenţi promisiunilor făcute clienţior nostri din România, de a le oferi servicii mobile de top şi o experienţă cât mai pozitivă, într-o reţea de calitate. Ne bucurăm să vedem că indicatorul de loialitate şi satisfacţie a clienţilor (Net Promoter Score) a crescut cu 21%, de la un an la altul”, a declarat Charalampos Mazarakis, chief executive officer, Telekom Romania Mobile.

În 2023, Telekom Romania Mobile a lansat serviciile 5G şi a continuat să dezvolte acoperirea reţelei 5G la nivel national. În prezent, utilizatorii din treisprezece orase – Bucureşti (inclusiv Otopeni), Arad, Braşov (inclusiv Poiana Braşov), Sibiu, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Constanţa (inclusiv Mamaia), Ploieşti, Craiova, Piteşti, Oradea si Râmnicu-Vâlcea – au acces la beneficiile acestei tehnologii: viteză mare de descărcare, conexiuni stabile, chiar şi în locurile aglomerate, latenţă redusă şi consum optimizat al bateriei telefonului.