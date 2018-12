“Vom bate palma cu ungurii la graniță!” O nouă autostradă în România

Narcis Neaga, directorul CNAIR: Dumneavoastră semnați aici și aici.

Beniamin Rus, patronul firmei constructoare: Aici semnează domnul!

Ioan Mang, vicepreședinte CJ Bihor: Vom bate palma cu ungurii la graniță.

“De data aceasta avem de-a face cu o firmă românească, pe care dumneavoastră o cunoașteți și pe plan local. Lucrează foarte bine, noi am avut o experiență foarte bună pe DN76, începând de la Deva încoace”, a declarat Narcis Neaga, directorul CNAIR, citat de digi24.ro.

“Noi ne-am pregătit, putem să spunem că am luat-o puțin înainte, am și mers pe lucrare, am făcut studiul geo, am făcut ridicări topo, pentru că semnarea contractului era o certitudine și am demarat. Deja ne pregătim pentru instalarea utilajelor și a echipamentelor acolo”, a anunțat Beniamin Rus, patronul firmei constructoare.

“Lungimea acestui tronson de autostradă este de 5,35 de kilometri și se întinde între localitățile Biharia și Borș, se desfășoară într-o zonă de câmpie, între localitățile Biharia, Satu Nou și granița româno-maghiară. Această construcție presupune realizarea unui nod rutier, respectiv nodul Biharia, cu cinci bretele și trei pasaje. În apropierea acestui nod rutier se traversează calea ferată Oradea-Satu Mare”, a explicat Horia Nicolae, director de achiziții în cadrul CNAIR.

Porțiunea care va fi realizată de constructorul orădean face parte din segmentul Borș – Suplacu de Barcău al Autostrăzii Transilvania, care trebuia realizat, potrivit unui contract din 2015, de o asociere de firme din Spania.