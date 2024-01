Wizz Air a transportat anul trecut un număr record de peste 60 milioane pasageri, din care peste 13 milioane spre şi dinspre România

”Wizz Air este mândră să anunţe că a încheiat anul 2023 depăşindu-şi încă o dată propriul record – peste 60 de milioane de pasageri au ales să călătorească alături de compania aeriană anul trecut, reprezentând cel mai mare trafic anual de pasageri pentru WIZZ şi o creştere de 32% faţă de anul 2022. În 2023, Wizz Air a lansat aproximativ o sută de rute noi, a luat în primire 32 de aeronave noi Airbus A321neo şi a zburat în total pe o distanţă de 263 de milioane de kilometri”, anunţă compania.

În 2023, compania aeriană precizează că a finalizat 99,31% dintre zborurile sale programate, ceea ce reprezintă al treilea cel mai bun rezultat dintre toate companiile aeriene europene şi cu mult peste media industriei. De asemenea, Wizz Air s-a clasat în top trei companii aeriene din Europa în funcţie de ponderea zborurilor operate la timp.

A fost un an al recordurilor pentru Wizz Air: media emisiilor de carbon pentru 2023 a fost de doar 51,5 grame per pasager/kilometru, cu 6,8% mai puţin decât în 2022. Acest rezultat al celei mai scăzute intensităţi medii anuale a emisiilor de carbon sprijină poziţia de lider a companiei aeriene printre concurenţi în ceea ce priveşte reducerea intensităţii de CO 2 .

”Wizz Air este principala companie aeriană din România, preferată de aproximativ 85 de milioane de pasageri de la începutul operaţiunilor, în 2006, şi a transportat peste 13 milioane de pasageri în 2023. Compania aeriană operează de la şase baze din România: Bucureşti, Craiova, Timişoara, Iaşi, Sibiu şi Cluj-Napoca. În iunie 2024, Wizz Air va adăuga aeronavele cu numărul 18 şi 19 bazei din Bucureşti, introducând o nouă rută spre Leipzig şi crescând frecvenţa zborurilor pe 21 de rute existente. Călătorii români se pot bucura de preţurile reduse şi de serviciile excelente ale Wizz Air către 75 de destinaţii din 24 de ţări. În acelaşi timp, compania şi-a îmbunătăţit semnificativ performanţa operaţională, finalizând 99,30% dintre zborurile sale programate”, menţionează compania.

De asemenea, compania aeriană anunţă noi rute puse în vânzare de la Bucureşti către Tirana, Salzburg şi Salonic.

Wizz Air operează o flotă de 196 de aeronave Airbus A320 şi A321. 60,3 milioane de pasageri au călătorit cu compania în 2023. Wizz Air este listată la Bursa de Valori din Londra cu abrevierea „WIZZ”.