Xi Jinping reafirmă în Serbia relaţiile Chinei cu o ţară prietenă. ”Da, Taiwanul este China”, consideră Vucici. Ministrul sârb al Finaţelor Sinisa Mali evocă ”un mare proiect”

China a investit miliarde de euro în Serbia şi în Balcani, în special în sectoarele minier şi manufacturier. Un semn al solidităţii relaţiilor, Beijingul şi Belgradul au semnat anul trecut un acord de liber-schimb.

The Presidents of Serbia and China, Aleksandar Vučić and Xi Jinping, signed a Joint Statement to elevate their partnership.

Însoţit de către soţia sa Peng Liyuan, Xi Jinping a fost primit miercuri de către Aleksabdăr Vucici cu covorul roşu în faţa principalelor clădiri guvernamentale, cu fanfara militară.

Preşedintele chinez a fost primit cu imnul naţional al Chinei, după care a dat mâna cu mai muşţi oficiali sârbi.

Chinese President Xi Jinping on Wednesday attended a welcome ceremony held by his Serbian counterpart Aleksandar Vucic at the Palace of Serbia in Belgrade.

”Da, Taiwanul este China”, a declarat apoi Vucici unei mulţimi de câteva mii de persoane care s-au adunat în faţa birourilor Guvernului, potrivit televiziunii sârbe de stat RTS.

Această declaraţie probabil că l-a încântat pe Xi Jinping, în contextul în care China revendică insula cu 23 de milioane de locuitori, pe care o consderă ca parte a teritoriului naţional.

Preşedintele chinez a sosit la Belgrad marţi seara târziu, după o vizită de stat în Franţa.

Primit cu fast, el a purtat discuţii deschise cu omologul său francez Emmanuel Macron despre diferende comerciale sau relaţiile Beijingului cu Moscova, privite cu suspiciune de Occident pe fondul Războiului din Ucraina.

În afară de Franţa, celelate două ţări alese de către Xi Jinping în primul său turneu în Europa din 2019 – Serbia şi apoi Ungaria – sunt considerate între cele mai amicale din Europa cu Rusia şi China,

Ministrul sârb al Finaţelor Sinisa Mali a declarat postului public RTS că discuţiile de miercuri privesc ”un mare proiect”, fără să facă precizări.

Chinese President : China-Serbia relations to embrace brighter future

ATAC AMERICAN

Vizita lui Xi Jinping la Belgrad coincide cu marcarea a 25 de ani de la bombardarea de către Statele Unite a Ambasadei Chinei, soldată cu trei morţi, la 7 mai 1999.

Ambasada a fost atinsă în timpul unei campanii de atacuri de mai multe luni desfăşurate de NATO împotriva unor ţinte sârbe în timpul Războiului din Kosovo.

Statele Unite au prezentat apoi scuze şi au spus că pilotul avionului respectiv a greşit ţinta din cauza unor hărţi neactualizate.

Revenind asupra acestui eveniment într-un articol publicat marţi în cotidianul sârb Politika, Xi Jinping a scris că NATO a ”bombardat fără ruşine” ambasada.

”Poporul chinez preţuieşte pacea, însă nu va permite nicodată ca tragedia istoriei să se repete”, a subliniat el, lăudând ”prietenia neclintită” dintre China şi Serbia.

Directorul Programului Fundaţiei BFPE pentru o societate responsabilă, Stefan Vladisavljev, consideră că alegerea acestei date a vizitei de stat îi conferă o ”importanţă simbolică semnificativă”.

”Accentul ar urma să fie pus asupra promovării cooperării existente între cele două ţări şi asupra anunţării unor proiecte pe care le-ar putea pune în aplicare împreună în viitor”, adaugă el.

”FANTASTIC”

Sârbi intervievaţi de AFP la belgrad spun că salută venirea lui Xi Jinping.

”Cred că este un lucru excelent această vizită a unui preşedinte al uneia dintre cele mai puternice ţări din lume”, a declarat un pensionar, Stojan Vidovic, în vârstă de 67 de ani.

”Este fantastic pentru noi”, a declarat o fostă traducătoare, Dijana Radic, în vârstă de 69 de ani. Ea spune că speră ca această vizită că conducă la ”ceva bun pentru cele două părţi”.

În Franţa, Emmanuel Macron şi preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen l-au îndemnat pe Xi Jinping să împiedice exportul către Rusia a unor produse susceptibile să fie folosite în invazia rusă a Ucrainei.

Cei doi lideri europeni i-au cerut preşedintelui chinez să facă tot ceea ce poate pentru a pune capărt războiului.

În urma unor critici din Occident, Xi Jinping a cerut să nu se profite de Războiul din Ucraina pentru a ”murdări” China.

Preşedintele chinez îşi începe miercuri seara o vizită în Ungaria, unde întreprinderi chinezeşti investec masiv în fabrici de baterii şi vehicule electrice.