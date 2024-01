Zitec, companie de servicii IT, raportează venituri de peste 30 de milioane de euro în 2023, o creştere organică de 15%

”Zitec, lider în domeniul IT şi soluţii de transformare digitală din România, înregistrează o cifră de afaceri consolidată de 30 de milioane de euro în 2023. În comparaţie cu estimarea Gartner privind evoluţia serviciilor de IT pentru 2023, de doar 7.3%, iar pentru software de 12.9%, Zitec a înregistrat o creştere organică a veniturilor de 15%”, anunţă compania.

Grupul de firme Zitec a înregistrat această creştere într-un an marcat de un ritm de expansiune scăzut pentru companiile din sectorul IT, pe fundalul unor turbulenţe puternice în mai toate economiile puternice ale lumii şi o scădere substanţială a cererii de servicii IT faţă de perioada pandemiei.

Evoluţia generală a industriei IT în 2023 a venit cu numeroase provocări, între care rata inflaţiei foarte ridicată, atingând aproximativ 10% în România, dar şi neaşteptata decizie a guvernului de a elimina scutirile fiscale pentru angajaţii din IT (afectând peste 80% din lucrătorii din IT cu contract de muncă), arată compania.

„În ciuda unui an plin de provocări, la Zitec am ales să facem tot ce este posibil pentru a ne ajuta colegii să depăşească impactul financiar al creşterii taxării în România. Astfel, am fost încântaţi să ne aflăm în rândul primilor lideri din industrie care au ales să-şi asume integral costurile asociate cu decizia guvernului de a elimina beneficiile pentru angajaţii din IT (având în cazul nostru un impact de 700.000 de euro estimat pentru 2024), deoarece este crucial pentru noi ca echipa Zitec să se simtă apreciată şi susţinută, indiferent că vorbim de dezvoltarea profesională sau de aspecte personale ale vieţii”, a declarat Alexandru Lăpuşan, CEO şi co-fondator al grupului de firme Zitec.

Creşterea Zitec se bazează în special pe următoarele divizii din cadrul companiei: Zitec Managed Services, care include şi servicii DevOps a crescut cu 90% în 2023; Security and Data Privacy a înregistrat în 2023 un avans al cifrei de afaceri de 70%; Diviziile de Software Development Services pentru domeniile eCommerce şi Logistică au înregistrat creşteri de 45%, respectiv 26%; Cloud Services a raportat o creştere de 30% a cifrei de afaceri în 2023.

În 2023 Zitec şi-a dezvoltat în continuare portofoliul, atât pe plan local cât şi internaţional. Astfel, între noii clienţi Zitec se număra companii internaţionale precum Quipu GmbH (Procredit Bank AG), Tomra Systems ASA, Car ‘N Motion, dar şi firme locale cum ar fi Zentiva, US Food Network (KFC), Aquila sau Philips Romania.

“În 2024, ne vom continua extinderea portofoliului internaţional de clienţi şi vom participa la mai multe licitaţii publice care vizează transformarea digitală a serviciilor publice. Am observat îmbunătăţiri semnificative în privinţa transparenţei şi corectitudinii procesului de selecţie în licitaţiile publice din România. Acest lucru ne conferă încredere să participăm activ în aceste licitaţii, având în vedere obiectivul de a valorifica vasta experienţă a echipei Zitec şi de a facilita astfel accesul românilor la servicii publice de calitate. Prin urmare, transformarea digitală a serviciilor publice va reprezenta una dintre direcţiile noastre de dezvoltare în 2024”, a declarat Alexandru Lăpuşan.

Mirro, soluţia HRIS SaaS creată de Zitec pentru cultivarea unei culturi organizaţionale bazate pe comunicare deschisă şi transparenţă a înregistrat de 3 ori mai mulţi utilizatori în 2023.

Regista, soluţia pentru automatizarea proceselor din instituţiile publice şi alte organizatii din România, a raportat o creştere a cifrei de afaceri cu peste 50% în 2023. Cu peste 1.200 de clienţi şi 65.000 de utilizatori, Regista s-a clasat şi în 2023 pe locul 1 în acest sector, cu o cotă de piaţă de peste 30%.