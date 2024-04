Agenţia de turism IRI Travel anunţă o creştere a vânzărilor de 39% în primul trimestru din 2024 faţă de perioada similară a anului precedent. ”Turiştii preferă mai multe sejururi mai scurte într-un an, în loc de un singur sejur de 7–10 zile”

”În primul trimestru al anului 2024, IRI Travel, touroperator din România, a înregistrat o evoluţie pozitivă de 39% faţă de aceeaşi perioadă din 2023. Această creştere semnificativă a fost susţinută de popularitatea destinaţiilor preferate de turişti”, anunţă compania.

97,2% din vânzări sunt realizate prin agenţii de turism partenere, precizează compania. 2,8% din vânzări sunt realizate direct (persoane fizice, corporate, închirieri autocare etc.).

Turiştii din regiunea Muntenia optează pentru vacanţe cu preponderenţă în: Bulgaria, Grecia, România şi Turcia cu transport individual în cea mai mare parte, dar şi cu avion şi autocar.

Turiştii din regiunea Moldova optează pentru vacanţe în Bulgaria, România şi Grecia (continentală) cu transport individual şi Turcia cu transport avion charter, cu plecări din oraşele apropiate domiciliului.

Turiştii din Transilvania optează pentru Bulgaria şi România cu transport individual şi pentru destinaţii din Grecia şi Turcia, cu transport cu avionul.

Tendinţele actuale ale sezonului estival 2024

În sezonul estival 2024, turiştii au adoptat noi tendinţe în ceea ce priveşte rezervările de vacanţă.

Turiştii îşi rezervă vacanţele cu mult timp înainte pentru a beneficia de oferte avantajoase prin Early Booking sau pentru a asigura disponibilitatea ofertelor dorite. Rezervările pentru sezonul estival 2024 au început încă din luna octombrie 2023, cu vârfuri de rezervări în lunile ianuarie şi februarie. Din acest motiv, multe hoteluri căutate au perioade cu ocupare integrală.

In plus, perioada medie a sejurului este în scădere. Turiştii preferă să efectueze mai multe sejururi mai scurte într-un an, în loc de un singur sejur de 7–10 zile. Astfel, pot vizita mai multe destinaţii.

În luna aprilie, principalele rezervări se concentrează pe programele de 1 Mai şi de Paşte. Totuşi, această perioadă este potrivită şi pentru rezervarea vacanţelor în sezonul estival. Multe unităţi de cazare au prelungit reducerile de Early Booking până la 15 sau chiar 30 aprilie.

Reducerile se situează între 10% şi 15%, dar există hoteluri care oferă chiar reduceri mai mari (25%–35%) pentru anumite perioade (mai, iunie şi septembrie).

”Mai, prima parte a lunii iunie şi septembrie sunt momente ideale pentru vacanţe pe litoralul Mării Negre, în special pentru România şi Bulgaria. Odată cu încălzirea globală, aceste perioade au devenit foarte potrivite pentru relaxare şi preţurile sunt extrem de avantajoase. Unităţile de cazare au lansat multe oferte atractive, precum: Oferte speciale pentru seniori (persoane cu vârsta peste 55 de ani) ; Preturi speciale pentru această perioadă, Reduceri suplimentare pentru copii (inclusiv unităţi care oferă gratuitate la 2 copii), Zile gratuite (plăteşti 5 nopţi şi stai 6)”, anunţă compania.

De asemenea, agenîia anunţă că Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel, îşi depune candidatura pentru un loc în Consiliul Director ANAT (Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism).

”Am luat decizia să-mi depun candidatura pentru un loc în Consiliul Director ANAT (Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism) considerând că pot să mă implic mult mai mult în susţinerea şi dezvoltarea breslei agenţiilor de turism. Cred că în cei 18 ani de când am fondat şi condus agenţia IRI Travel am acumulat suficientă experienţă profesională, ceea ce mi-a permis să cunosc foarte bine piaţa turistică din România atât din perspectiva unei agenţii de turism intermediare, cât şi ulterior din postura de tour operator. Fireşte, nu aş fi ajuns la acest nivel şi la această responsabilitate fără numeroşii mei parteneri, agenţiile de turism din toată ţara cu care colaborez şi cărora le mulţumesc pe această cale. Parteneriatul cu IRI Travel înseamnă o colaborare solidă şi o experienţă de călătorie de calitate pentru clienţii noştri. ANAT este organizaţia care ne-a reprezentat întotdeauna cu onoare şi ne-a ajutat să trecem cu bine peste momentele grele din ultimii ani. Consider că a venit timpul să mă implic cu toată experienţa şi puterea mea de muncă în cadrul acestei asociaţii, să contribui la dezvoltarea ei şi să reprezint cu succes interesele tuturor agenţiilor de turism din România. Dorescs să contribui la creşterea încrederii agenţiilor de turism în ANAT şi la atragerea de noi membri”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.