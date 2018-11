Ajută-ți copilul să se întâlnească cu Moș Crăciun, Super Eroul său!

Copilul tău merită să zâmbească fericit în seara de Crăciun, când îl va vedea pe Moșul cu tolba plină de cadouri.

Însă, pentru ca această întâlnire să fie posibilă, trebuie să-i sugerezi copilului că ar fi bine să înceapă să-i scrie o scrisoare Moșului. Acesta trebuie să știe unde să vină exact și ce anume să-i aducă celui care dorește să-l vadă.

Cât timp copilul tău se va gândi la ce anume să-i scrie celui mai simpatic bătrânel, tu trebuie să iei legătura cu Moș Crăciun cu barbă albă naturală.

Intrând pe inchiriazamoscraciun.ro ai șansa de a lua legătura cu “impresarii” Moșului. De îndată ce le vei transmite ce anume vrei, ei se vor ocupa să-l pregătească pe acesta pentru întâlnirea cu copilul.

Apelând la cele mai bune servicii de specialitate, îl vei găsi pe Moșul cel darnic, adevăratul Moș cu barbă albă naturală, care va veni să-ți bucure copilul și să-l facă să zâmbească fericit.

Să nu crezi că acesta este prea ocupat pentru tine. Nu este deloc adevărat. Moș Crăciun autentic va fi disponibil pentru tine în orice zi a lunii decembrie, luna cadourilor și a bucuriilor de tot felul.

Fiindcă știu cu câtă emoție așteaptă orice copil întâlnirea cu Super Eroul lor, reprezentanții Agenției de Casting depun în fiecare an toate eforturile pentru a-l găsi pe Moș Crăciun. Dar acest lucru este secret. Copilul tău nu trebuie să știe că Super Eroul său nu vine din Laponia, ci chiar din București.

E tare priceput acest Moș fiindcă interpretarea unui astfel de rol necesită precizie, finețe, dar și imaginație și emoție. În plus, este foarte carismatic, vesel, fermecător și are lipici la copiii cuminți și nerăbdători…de la grădinița, de la școală, de acasă etc.

Își dorește foarte mult să fie invitatul special la serbarea de Crăciun de la grădiniță. Vrea să asculte poeziile, poveștile, cântecelele și mai ales colindele spuse de copilul tău și de colegii lui. Vrea să se simtă iubit, deși știe cât de mult țin la el atât copiii, cât și adulții.

Ajută-ți copilul să se întâlnească cu Moșul. Este simplu și rapid. Trebuie doar să intri pe site-ul de care ți-am amintit mai spus și să faci cu fac toți cei care vor să-și bucure copiii, închiriază Moș Crăciun.

Datorită echipei care crede cu tărie în Moș Crăciun, întâlnirea cu cel mai iubit bătrânel este posibilă nu doar la serbare, ci și acasă și la petreceri corporate.

Timpul zboară cu repeziciune, din copiii devenim adulți, dar cel mai frumos lucru care ni se întâmplă de-a lungul vieții este posibilitatea de a rămâne copii și la maturitate.

Cu siguranță ești de acord noi. Cu siguranță în preajma Crăciunului redevii copil și tu. Ți-ar plăcea ca de sărbători să împodobești bradul împreună cu colegii de serviciu în așteptarea lui Moș Crăciun, nu-i așa?

Ei bine, dacă ești manager sau om de resurse umane, anul acesta poți face o surpriză minunată angajaților și copiilor voștri, chemându-l pe bătrânelul autentic, cu plete dalbe naturale, cu barba albă și costumul roșu, cu desaga plină de cadouri minunate. Te aigurăm că o să creeze o atmosferă de poveste, pe care nu o veți uita prea ușor.

Nimic nu este mai frumos decât să redevenim pentru o clipă copii și să ne bucurăm de magia sărbătorilor de iarnă, așteptându-l pe Moșul cel simpatic și darnic.

El va veni de îndată ce îl vei chema pentru a livra personal cadourile copiilor mici și mari. Însă, având în vedere că trebuie să facă mulți oameni fericiți, trebuie să știe din timp unde și când trebuie să ajungă. Nu-i place deloc să întârzie, punctualitatea pentru el este lege.

Așadar, contactează-i reprezentanții, spune-le când și unde ți-ai dori să vină Moșul, de restul nu-ți vă griji, se ocupă echipa care crede cu tărie în momentele magice oferite de acesta.

De aceea, îi vor aranja cu mare grijă hainele, le vor șterge de praful de pe horn, îi vor lustrui ghetele, îi vor cizela barba și pletele dalbe, îl vor pregăti cum se cuvine pentru întâlnirea cu copilul tău și al celorlalți.

Moș Crăciun cu barbă naturală va fi veni la întâlnire aranjat și cu sacul plin de cadouri și surprize.

Închiriază Moș Crăciun, căci nu vei regreta!