Alexandra Păcuraru, scoasă din grila postului patronat de tatăl său! Prezentatoarea Realitatea PLUS: ”Mai precis am fost retrasă definitiv, aș spune eu”

Alexandra Păcuraru a fost scoasă din grila postul patronat de tatăl său!

Fiica controversatului Măricel Păcuraru, patronul postului Realitatea PLUS, cu condamnări și pentru corupție, prezentatoarea și realizatoarea s-a trezit retrasă de pe post peste noapte.

Gazda emisiunilor ”România” suverană” și ”Caravana România Suverană”, care se afla într-un concediu, a aflat vertea dintr-un comunicat postat pe site-ul postului de televiziune. În urmă cu câteva zile, Realitatea PLUS anunța că ”Alexandra Păcuraru ia o pauză, pe o perioadă nedeterminată, de la televiziune, din motive personale”. Luată prin suprindere de ”pauza totală” ce i s-a pregătit, Alexandra (36 de ani) și-a exprimat nedumerirea prin intermediul unei filmări postată pe paginile sale de socializare.

Alexandra Păcuraru, scoasă din grila postului patronat de tatăl său:”Asta nu înseamnă că nu există viaţă şi după divorţ şi poate una mult mai bună”

”Surpriză am avut şi eu ieri când am văzut acel comunicat de presă. Da, este adevărat, m-am retras temporar din televiziune, din Realitatea Plus .Mai exact, am fost retrasă, definitiv, aş spune eu, din Realitatea Plus. Dar asta nu înseamnă că nu există viaţă şi după divorţ şi poate una mult mai bună. Dumnezeu ne-a învăţat să nu spunem niciodată niciodată, pentru că doar el ştie ce planuri are pentru fiecare dintre noi. Eu rămân aceeaşi Alexandra şi puteţi să fiţi convinşi că în mine aveţi un aliat puternic atunci când vine vorba despre România Suverană”