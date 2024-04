ANALIZĂ: Magazinele online din România pierd aproximativ 30% din vânzări, în lipsa automatizării proceselor operaţionale

”Magazinele online din România pierd aproximativ 30% din vânzări, în lipsa automatizării proceselor operaţionale, potrivit unei analize a TARA Interactive, companie românească de dezvoltare de software. Mai mult, doar aproximativ 5% dintre magazinele online româneşti apelează la automatizări de procese, dar asta doar în caz de forţă majoră”, potrivit analizei TARA Interactive.

Procentul este însă în creştere în ultimii doi ani, în contextul în care managerii shop-urilor online autohtone, predominant focalizate pe automatizări în vânzări şi marketing, încep să recunoască importanţa extinderii automatizării în toate sectoarele operaţionale, pentru optimizarea gestionării şi reducerea costurilor operaţionale.

Cele mai mari cerinţe din partea magazinelor online în ceea ce priveşte automatizarea proceselor şi pentru care solicită expertiza TARA Interactive, vizează preţuri dinamice, redimensionarea rapidă a stocurilor prin alegerea unor furnizori care permit comenzi online şi facturarea şi închiderea automată a facturilor, reducând cu până la 10 ori munca reprezentanţilor de vânzări.

„Proiecţiile pentru 2024 subliniază o tendinţă către automatizarea integrată a proceselor, de la gestionarea stocurilor, până la interacţiunea cu clienţii. Într-un mediu unde lipsa forţei de muncă devine tot mai presantă, automatizarea se impune ca o soluţie eficientă, capabilă să sporească productivitatea şi să asigure o gestionare optimă a resurselor. Prin adoptarea automatizărilor, precum sistemele de pricing dinamic, facturarea automată şi optimizarea lanţului de aprovizionare, magazinele online pot atinge un nivel superior de performanţă, reducând simultan costurile şi îmbunătăţind experienţa de cumpărare pentru utilizatori”, spune Vlad Lepădatu, managing partner la TARA Interactive.

Potrivit analizei, dacă, iniţial, companiile alocă bugete între 2.000 şi 5.000 de euro pentru automatizare, după observarea beneficiilor, acestea tind să mărească investiţia la 10.000-15.000 de euro în primul an, lucru care indică o adaptare pozitivă şi o valorificare a avantajelor oferite de tehnologie.

În ţările unde comerţul online este mult mai bine dezvoltat, cum sunt cele din vestul Europei, sau SUA, bugetele alocate segmentului de automatizări de procese operaţionale sunt de 5, până la 10 ori mai mari.

„În prezent, multe magazine online lasă comenzi neonorate din cauza fluxurilor neautomatizate, iar lipsa de personal pentru gestionarea interacţiunii cu clienţii si furnizorii va duce la creşterea cererilor de automatizare a proceselor”, mai spune Vlad Lepădatu, menţionând că există oportunităţi neexplorate de către magazinele online în ceea ce priveşte partea de automatizare a proceselor, cum ar fi comenzile automate la furnizori şi dropshipment-ul pe partea de logistică sau preţurile dinamice pe partea de sales şi marketing. Iar investiţiile în conectarea soluţiilor ERP şi CRM la platformele online aduc valoare adăugată mare în gestionarea stocurilor şi clienţilor.

Potrivit analizei, automatizarea proceselor operaţionale aduce o serie de beneficii magazinelor online, cele mai importante dintre aceste fiind: creşterea vânzărilor, eliminarea sarcinilor repetitive care ocupă foarte mult timp (94% din munca de zi cu zi este repetitivă sau banală), eliminarea erorilor, reducerea impactului lipsei forţei de muncă şi îmbunătăţirea experienţei clienţilor.

TARA Interactive, companie românească de dezvoltare de software, a încheiat anul 2023 cu afaceri de peste 1,2 milioane de euro (la nivel de grup), în creştere cu 15% faţă de anul anterior. Pentru 2024, compania estimează un avans de aproximativ 30% pentru business-ul desfăşurat în România şi de circa 80% pentru cel la nivel internaţional, în contextul în care, peste 70% din afacerile TARA Interactive au loc în afara României.

A fost înfiinţată în 1991 ca o companie de IT orientată către implementarea de noi tehnologii. În prezent, TARA Interactive are peste 50 de angajaţi în birourile din Bucureşti şi Chişinău şi desfăşoară proiecte internaţionale în SUA, Marea Britanie, Europa, România, etc., în domenii precum fintech, sport, consultanţă, transport, logistică, eCommerce şi retail.