15.09.2026

Untold și Electric Castle sunt două dintre cele mai mari festivaluri din România. Ambele au trecut printr-o transformare juridică similară în ultimul an: firma care a organizat evenimentele a acumulat pierderi și datorii de milioane de lei, a fost cedată sau redenumită, iar activitatea a migrat pe o companie nouă. Cifrele provin din dosarele instanțelor și din bilanțurile depuse la Registrul Comerțului.

Untold: 35 de milioane de lei pierderi în șase ani, firma vândută cu 100 de lei

Untold SRL, societatea care a organizat festivalul din 2015, a fost redenumită Paniternational Process Dynamics SRL și a depus pe 2 septembrie 2026 cerere de intrare în insolvență la Tribunalul Specializat Cluj, dosar 700/1285/2026. Instanța a respins cererea, dar decizia poate fi contestată.

Bilanțul pe 2025 arată tabloul complet: venituri de 5,24 milioane de lei, pierdere de 4,41 milioane de lei, datorii totale de 37,04 milioane de lei și capitaluri proprii negative de 28,12 milioane de lei. Soldul disponibil în conturile firmei la momentul cererii de insolvență: 33 de lei. Pierderile cumulate între 2020 și 2025 se ridică la 35,35 milioane de lei.

Înainte ca firma istorică să intre în procedura judiciară, aceasta a cedat Untold Production SRL - societatea cu afaceri de 124 de milioane de lei și profit de 6,7 milioane de lei în 2025 - pentru suma de 100 de lei. Administrator al firmei istorice: Sebastian Dorel Ferenț.

Electric Castle: același tipar, cu câteva luni mai devreme

Festival Tickets Management SRL, firma care a organizat Electric Castle, a raportat pentru 2024 venituri de 49,9 milioane de lei - dar a încheiat exercițiul financiar cu pierderi de 3,46 milioane de lei, datorii de 10,47 milioane de lei și capitaluri proprii negative de 3,44 milioane de lei.

În mai 2025, asociații fondatori Mihai Alin Păun (96%) și Iulian Obăgeanu (4%) s-au retras din firmă, cedând părțile sociale către Mihaela Violeta Szilaghi. Firma a fost ulterior redenumită SMV Trading Shop SRL. Pe 10 decembrie 2025 a solicitat intrarea în insolvență; cererea a fost respinsă pe 18 decembrie. O a doua cerere a fost depusă pe 23 decembrie 2025, dosar 910/1285/2025.

Activitatea festivalului fusese deja transferată pe Electricity Project SRL, firmă înregistrată în 2024, deținută de Electricity LLC (SUA) - 93% - și Florin Teodor Rusănescu - 7%. Administrator al firmei noi: Mihai Alin Păun, același om care a condus și firma veche.

Ce au în comun cele două cazuri

Structura e similară în ambele situații: firma care a absorbit costurile și datoriile din anii anteriori intră în dificultate financiară, în timp ce activitatea este preluată de o entitate juridică nouă, cu bilanț curat. Creditorii firmei vechi - furnizori, stat, parteneri contractuali - urmează procedura insolvenței pentru a-și recupera creanțele.

Nici unul dintre cele două modele nu este în sine ilegal. Insolvența este un instrument juridic reglementat, iar reorganizarea activității prin firme separate este o practică uzuală în industria de evenimente. Ceea ce atrage atenția analiștilor este că, în ambele cazuri, persoanele care au controlat firmele cu datorii continuă să conducă sau să fie implicate în noile entități care preiau afacerea.

Festivalurile continuă

Din perspectiva cumpărătorului de bilete, riscul practic este limitat: biletele pentru edițiile viitoare sunt emise de firmele noi, care sunt active și solvabile. Înainte de orice achiziție, merită verificat pe ce firmă sunt emise biletele și dacă aceasta are capital propriu pozitiv - informații disponibile gratuit pe portalul Registrului Comerțului.