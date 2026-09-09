UNTOLD, probleme financiare grave- firma cere insolvența! Pierderi de peste 37 de milioane de lei în șase ani

Publicat la 09.09.2026, 17:15:11

PANITERNATIONAL PROCESS DYNAMICS SRL, fosta UNTOLD SRL, a depus pe 2 septembrie 2026 cererea de intrare în insolvență la Tribunalul Specializat Cluj. Dosarul, cu numărul 700/1285/2026, a fost înregistrat la instanță, urmând ca judecătorii să analizeze solicitarea și să stabilească dacă sunt îndeplinite condițiile pentru deschiderea procedurii. De precizat, depunerea cererii de insolvență nu înseamnă automat faliment. Procedura trebuie analizată de instanță, iar ulterior se poate ajunge, în funcție de situația financiară și de perspectivele companiei, fie la reorganizare, fie la faliment.

Compania care a fost implicată în organizarea festivalului UNTOLD a ajuns să ceară intrarea în insolvență. Fosta UNTOLD SRL, redenumită PANITERNATIONAL PROCESS DYNAMICS SRL, a acumulat pierderi de peste 35,3 milioane de lei în perioada 2020-2025 și avea, la finalul anului trecut, datorii de peste 37 de milioane de lei.

Potrivit datelor prezentate în materialele publicate miercuri, pierderile cumulate în perioada 2020-2025 au ajuns la 35.356.072 de lei. Cel mai mare rezultat negativ a fost înregistrat în 2020, când compania a raportat o pierdere de 10.457.444 de lei. Situația financiară nu s-a redresat în anii următori, iar acumularea pierderilor a dus la o poziție financiară tot mai dificilă.

Compania are o istorie direct legată de brandul UNTOLD. UNTOLD SRL a fost înființată în octombrie 2015 de Ioan Bogdan Buta și Sorin Gadola. La momentul înființării, administrator unic era Mircea Ionuț Morariu. Din ianuarie 2017, administrarea societății a fost preluată exclusiv de Sebastian Dorel Ferenț. În noiembrie 2025, societatea și-a schimbat denumirea în PANITERNATIONAL PROCESS DYNAMICS SRL și a ajuns să fie deținută integral de UNTOLD UNIVERSE SA, companie administrată, la rândul său, de Sebastian Dorel Ferenț. Informațiile publice despre companie indică faptul că aceasta activează în zona serviciilor de suport pentru spectacole. Cifrele financiare arată o deteriorare puternică a rezultatelor în ultimii ani.

Datorii de peste 37 de milioane de lei și doar 33 de lei în conturi

Conform Gazetei de Cluj, datele pentru anul 2025 conturează o situație financiară complicată. PANITERNATIONAL PROCESS DYNAMICS SRL a raportat o cifră de afaceri de 5.241.888 de lei și o pierdere netă de 4.413.112 lei. Compania avea, la finalul anului, datorii de 37.048.344 de lei, în timp ce disponibilitățile bănești din conturi erau de numai 33 de lei. Și capitalurile proprii au ajuns pe minus, la -28.120.258 de lei. În același timp, societatea a declarat doar doi angajați în 2025. Datele sunt cu atât mai relevante cu cât cifra de afaceri a companiei a scăzut puternic față de anii anteriori. Pentru 2024, de exemplu, datele publice indică o cifră de afaceri de aproximativ 5,5 milioane de lei și o pierdere de peste 4,7 milioane de lei.

O situație financiară dificilă, dar verdictul îl va da instanța

Cifrele explică de ce compania a ajuns să solicite protecția oferită de procedura insolvenței.

Totuși, nu se poate spune în acest moment că societatea este în faliment. În cazul în care Tribunalul va decide deschiderea procedurii, creditorii vor putea participa la procedură, iar situația activelor și pasivelor companiei va fi analizată în detaliu. Un eventual administrator judiciar va avea, de asemenea, atribuțiile prevăzute de lege pentru verificarea situației societății și a operațiunilor efectuate înainte de deschiderea procedurii.

Ce atrage atenția este legat de UNTOLD Production SRL, companie care a avut rezultate financiare semnificativ mai bune. Potrivit informațiilor publicate, PANITERNATIONAL PROCESS DYNAMICS SRL ar fi cesionat în urmă cu câteva luni 100% din părțile sociale ale UNTOLD Production SRL, respectiv cele 100 de părți sociale, la valoarea nominală totală de 100 de lei.

Operațiunea este interesantă prin prisma rezultatelor financiare ale companiei respective.

În 2025, UNTOLD Production SRL a raportat o cifră de afaceri de 124.081.089 de lei și un profit net de 6.719.565 de lei. Compania avea patru angajați, iar capitalurile proprii erau pozitive, la 11.540.143 de lei, potrivit datelor prezentate în materialele de presă. Diferența dintre valoarea nominală de 100 de lei a participației și rezultatele financiare raportate de companie este un aspect care poate ridica întrebări cu privire la circumstanțele operațiunii. Clarificarea unei astfel de tranzacții nu poate fi făcută însă doar pe baza cifrelor din bilanț. Vor conta documentele efective ale cesiunii, condițiile contractuale și, dacă procedura de insolvență va fi deschisă, verificările realizate în cadrul acesteia.

Ce se întâmplă cu compania din spatele UNTOLD

Cererea depusă pe 2 septembrie 2026 deschide astfel o nouă etapă pentru una dintre societățile asociate istoric cu organizarea festivalului UNTOLD. Brandul UNTOLD și festivalul în sine sunt legate de mai multe entități juridice, iar situația unei singure companii nu trebuie confundată automat cu situația întregului grup sau cu cea a festivalului. De altfel, chiar informațiile financiare prezentate pentru UNTOLD Production indică o realitate diferită, cu afaceri de peste 124 de milioane de lei și profit net de aproape 6,7 milioane de lei în 2025.

An de an, UNTOLD este prezentat drept unul dintre marile succese ale industriei de entertainment din România. Cea de-a 11-a ediție, desfășurată la Cluj, a adus peste 200 de artiști și aproximativ 500.000 de participanți din 150 de țări, iar impactul economic estimat s-a ridicat la 120 de milioane de euro. Timp de patru zile, festivalul pune în mișcare un adevărat ecosistem economic, de la hoteluri, restaurante și transportatori până la comercianți, firme de producție și furnizori locali. În acest context, apare însă inevitabil întrebarea: cum se împacă imaginea unui festival prezentat an de an ca un mare succes cu situația financiară dificilă a uneia dintre companiile din grupul UNTOLD?