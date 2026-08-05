People Florian Gheorghe

UNTOLD 2026 - cât a ajuns să coste cazarea în Cluj-Napoca. O singură noapte, mai scumpă decât chiria pe o lună

Publicat la 05.08.2026, 12:14:00

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Mai este o zi până la startul UNTOLD 2026, iar Cluj-Napoca face eforturi să cazeze participanții la unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Europa. Zeci de mii de turiști sunt așteptați să ajungă în oraș în perioada 6–9 august, iar cererea uriașă pentru cazare a dus la o explozie a prețurilor. Cei care și-au lăsat rezervările pe ultima sută de metri descoperă acum că trebuie să scoată din buzunar sume impresionante pentru doar câteva nopți petrecute în apropierea festivalului dacă vor să locuiască în oraș.

O garsonieră costă cât chiria pe o lună Cu o zi înainte de startul festivalului, ajuns la ediția cu numărul 11, numărul locuințelor disponibile s-a împuținat, iar proprietarii profită de interesul uriaș al participanților. În cazul închirierilor realizate direct de la proprietari, prețurile pentru un apartament cu două camere se situează între 2.000 și 4.000 de lei pentru trei nopți. Pe marile platforme de rezervări, sumele sunt și mai mari. O micî garsonieră de aproximativ 25 de metri pătrați poate costa 1.620 de lei pentru întregul sejur, în timp ce majoritatea apartamentelor și camerelor disponibile au prețuri cuprinse între 3.000 și 7.000 de lei. Mai există, însă, și oferte care depășesc pragul de 9.000 de lei.

Cât costă cazările la Cluj-Napoca în perioada Untold pe Booking și Airbnb Pe platformele specializate, cele mai multe anunțuri pentru două persoane au depășit deja pragul de 3.000 de lei pentru cele trei nopți ale festivalului. În zona centrală a orașului și în apropierea complexului unde se desfășoară UNTOLD, prețurile afișate pe Airbnb variază între 2.900 și 4.300 de lei. Totuși, există și variante mai accesibile, începând de la aproximativ 2.250 de lei. În schimb, proprietățile premium au ajuns să fie închiriate pentru peste 5.000 de lei. Un alt exemplu vine dintr-un anunț publicat pe un mare site de anunțuri unde proprietarul unei garsoniere îdin centrul orașului cere nu mai puțin de 3.000 de lei pentru o singură noapte de cazare. Locuința se află la doar câteva minute de mers pe jos de intrarea la festival și poate găzdui două persoane. În plus, proprietarul percepe și o garanție în valoare de 1.500 de lei.

Prețurile au explodat cu o săptămână înaintea festivalului Cei aproximativ 400.000 de participanți așteptați la ediția din acest an contribuie la creșterea spectaculoasă a tarifelor practicate în Cluj-Napoca. Paradoxal, prețul unei singure nopți într-o garsonieră ajunge la aproximativ 600 de euro, echivalentul chiriei lunare pentru un apartament cu două camere în multe zone ale orașului. Ediția din acest an promite să fie una dintre cele mai spectaculoase din istoria festivalului. Pe scena UNTOLD vor urca artiști cunoscuți la nivel mondial, printre care Sting, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Martin Garrix, The Chainsmokers, Kygo și Flo Rida. Scena principală va fi cea mai mare construită vreodată pentru festival, având o deschidere de 127 de metri, o înălțime de 38 de metri, peste 1.250 de metri pătrați de ecrane LED și aproximativ 1.070 de lumini inteligente. Prețul biletelor disponibile la UNTOLD 2036: Potrivit informațiilor de pe platforma oficială a festivalului, prețurile diferă în funcție de tipul abonamentului și de etapa de vânzare. Abonament General Access (4 zile) -de la 1.155 lei Abonament General Access Under 25 -de la 792 lei Abonament VIP (4 zile) -de la 2.381 lei Galaxy Backstage Pass -de la 1.929 lei VIP Ultimate Experience -de la 14.532 lei Bilet pentru o singură zi (General Access) -de la 545 lei Bilet pentru o singură zi (VIP Mainstage) -de la 836 lei

UNTOLD 2026- tot ce trebuie să știi Accesul publicului va fi permis zilnic între orele 16:00 și 05:00. Participanții cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani trebuie să prezinte un act de identitate și acordul parental, în timp ce copiii cu vârste între 7 și 14 ani pot intra doar însoțiți de un părinte sau de un tutore legal. Copiii mai mici de șapte ani beneficiază de acces gratuit, iar pentru cei cu vârsta sub trei ani sunt obligatorii căștile antifonice. Din motive de siguranță, organizatorii interzic accesul cu alcool, substanțe interzise, recipiente din sticlă, artificii, obiecte tăioase, arme, lasere, umbrele, alimente, băuturi, animale de companie și aparate foto profesionale. Pentru buna desfășurare a evenimentului, autoritățile vor mobiliza mii de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, alături de reprezentanți ai Jandarmeriei Române, Poliției Române, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ai firmelor private de securitate.