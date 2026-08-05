George Copos investește într-un club de echitație la Snagov. Afaceristul construiește o bază pentru cai de elită, inspirat de performanțele fiicei sale

George Copos, pe urmele lui JR Ewing din clasicul Dallas! Cunoscutul afacerist, fost proprietar al clubului Rapid București, pregătește o nouă investiție importantă.
De această dată, și-a îndreptat atenția către lumea sporturilor ecvestre și lucrează la dezvoltarea unui complex de echitație în Snagov. Proiectul a prins contur după performanțele obținute de fiica sa, Alexandra Copos (15 ani), una dintre cele mai cunoscute sportive din echitația românească.
O bază modernă pentru cai de competiție
Potrivit informațiilor apărute în presa economică, George Copos a achiziționat, prin intermediul companiei Ana Hotels, un teren cu o suprafață de aproximativ două hectare în localitatea Ciofliceni, aflată în apropierea lacului Snagov. Noua investiție va include o clădire formată din două corpuri, destinată găzduirii cailor folosiți în competițiile de sărituri peste obstacole. Complexul va putea adăposti aproximativ zece cai de elită și va oferi condiții moderne de antrenament. Mai mult decât atât, proiectul este gândit nu doar pentru sportivii profesioniști, ci și pentru copiii și amatorii care vor să descopere tainele echitației.
Performanțele fiicei sale i-au schimbat planurile afaceristului
George Copos a decis să investească în acest domeniu după rezultatele remarcabile obținute de Alexandra Daria Copos, care practică echitația de mai mulți ani și reprezintă România la competițiile internaționale. În 2024, tânăra a cucerit titlul de campioană națională, iar un an mai târziu a reușit să se claseze printre primii zece sportivi la Campionatul European, devenind una dintre cele mai importante figuri ale acestui sport din România. Noua bază sportivă va fi construită în apropierea Arkadia Horse Club, unul dintre cele mai cunoscute centre de echitație din țară.
George Copos, de la fotbal și turism la investiții în sporturile ecvestre
În ultimii ani, omul de afaceri, multimilionar cu pensie specială, și-a concentrat atenția asupra proiectelor dezvoltate prin intermediul grupului Ana Hotels, unul dintre cele mai importante nume din industria turismului românesc.
Portofoliul său include hoteluri celebre, precum InterContinental Athénée Palace din București, Crowne Plaza, hotelurile Sport, Bradul și Poiana din Poiana Brașov, dar și hotelul Europa din Eforie Nord. Copos a investit în clădiri de birouri și în proiecte imobiliare de anvergură, unul dintre cele mai cunoscute fiind Ana Tower, din nordul Bucureștiului.
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