Afaceristul Georgică Cornu și Marina Almășan în sala de judecată după o relație de 12 ani. Iubirea trece, dosarele rămân!

Publicat la 06.08.2026, 10:36:18

După ani întregi în care au format un cunoscut cuplu din spațiul public, cei doi au ajuns în centrul unui proces cu implicații penale. Tribunalul București a respins definitiv contestația formulată de cel supranumit cândva ”regale asfaltului din Banat” în etapa de cameră preliminară, iar dosarul privind presupusa încălcare a ordinului de protecție emis în favoarea Marinei Almășan va intra în faza de judecată pe fond. Avocatul Adrian Cuculis a anunțat că afaceristul timișorean este trimis în judecată pentru 21 de acte materiale de încălcare a ordinului de protecție. Instanța urmează să analizeze probele și acuzațiile formulate în rechizitoriu, iar Georgică Cornu beneficiază, potrivit legii, de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Povestea de dragoste dintre omul de afaceri Georgică Cornu (69 ani) și prezentatoarea de televiziune Marina Almășan (60 ani), care a durat mai bine de un deceniu, continuă să producă ecouri, însă în instanță.

Marina Almășan și Georgică Cornu au format un cuplu timp de aproximativ 12 ani, iar despărțirea, anunțată în 2024, a fost urmată de un conflict intens, purtat atât în spațiul public, cât și în instanță. Prezentatoarea televiziunii publice a declarat că, după încheierea relației, fostul partener ar fi continuat să o contacteze în mod repetat și să îi urmărească locuința. Marina Almășan a afirmat inclusiv că a schimbat încuietoarea apartamentului, susținând că omul de afaceri ar fi intrat în imobil în absența sa și ar fi lăsat flori la ușă. În lunile care au urmat, disputa dintre cei doi s-a mutat din paginile tabloidelor în fața judecătorilor.

Dacă prezentatoarea de televiziune a solicitat emiterea unor ordine de protecție, omul de afaceri a ales să se adreseze instanței pentru recuperarea unor sume de bani pe care susține că le-a oferit sau investit pe parcursul relației. Acțiunea a fost înregistrată anul trecut la Judecătoria Sectorului 1 din București, potrivit informațiilor făcute publice de reprezentanții legali ai afaceristului. Conform documentelor depuse la dosar, Georgică Cornu solicită recuperarea sumei de 78.725 de lei, la care se adaugă dobânda aferentă.

Cine este Georgică Cornu

Supranumit ani la rând „regele asfaltului din Banat”, Georgică Cornu a fost unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din vestul României. Imperiul său economic a fost construit în jurul grup de firme activ în domeniile construcțiilor, infrastructurii, comerțului și turismului.

În perioada de vârf a afacerilor sale, Cornu a ocupat și funcția de președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș. Ulterior, o parte dintre companiile pe care le controla au intrat în insolvență, iar numele său a apărut în mai multe anchete legate de acuzații de evaziune fiscală (pentru care a și fost rețimut) și spălare de bani.

Cei care i-au urmărit de-a lungul anilor au văzut o relație care a trecut prin aproape toate etapele posibile- declarații de dragoste, schimb de cadouri, apariții publice, despărțiri, împăcări și, mai nou, confruntări în instanță.

Ajunși la peste 60 de ani, vârsta la care mulți își caută liniștea, cei doi foști parteneri își găsesc energie să se lupte în fața instanței.

