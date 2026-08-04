Publicat la 04.08.2026, 13:46:03

Sebastian Stan, actorul originar din Constanța care cucerit Hollywoodul, trăiește una dintre cele mai emoționante perioade din viața sa. Starul în vârstă de 43 de ani și partenera sa, actrița britanică Annabelle Wallis, au devenit părinți pentru prima dată.

Cei doi au ales să păstreze discreția și nu au oferit detalii despre copil, însă vestea a fost confirmată de publicația People. Sebastian Stan spune că nimic nu se compară cu provocarea de a deveni tată.

Sebastian Stan, de la Constanța la Hollywood

Născut în România, Sebastian Stan (ce a adunat o avere estimată la aproximativ 8–12 milioane de dolari) a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale, după aparițiile din universul Marvel și interpretările remarcabile din producții precum A Different Man și The Apprentice. În ultimii ani, cariera sa a cunoscut o ascensiune spectaculoasă. Actorul a câștigat primul Glob de Aur din carieră și a primit aprecieri din partea criticilor pentru rolurile sale. Recent, la ediția din 2026 a Festivalului de Film de la Cannes, filmul „Fjord” în care actorul joacă rolul principal, a câștigat marele trofeu, Palme d'Or. În spatele succesului, însă, se află un om care a încercat întotdeauna să își protejeze viața personală.

„Vreau să fiu un tată bun”

Cu puțin timp înainte de nașterea copilului, Sebastian Stan a vorbit deschis despre emoțiile pe care le trăiește. „Vreau să fiu un tată bun”, a mărturisit actorul într-un interviu acordat publicației Deadline. Ulterior, el a explicat că privește această etapă cu multă responsabilitate. „Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Și, ca să nu mai spun, un om bun. Am 43 de ani și simt că, din multe puncte de vedere, abia acum încep să învăț”, a declarat actorul.

În luna aprilie, Sebastian Stan și Annabelle Wallis au fost fotografiați împreună pe străzile din New York, iar imaginile au confirmat faptul că cei doi urmau să devină părinți. De atunci, cuplul a ales să păstreze tăcerea și să nu ofere detalii despre noul membru al familiei. Cu toate acestea, cei doi au continuat să apară împreună la cele mai importante evenimente din industria cinematografică, inclusiv la Festivalul de Film de la Cannes și la gala Premiilor Oscar.

Povestea de dragoste pe care actorul a ținut-o departe de lumina reflectoarelor

Sebastian Stan a vorbit de puține ori despre relația cu Annabelle Wallis. La începutul anului, în timpul discursului rostit după câștigarea Globului de Aur, actorul i-a transmis partenerei sale un mesaj care a făcut înconjurul lumii. „În zilele noastre, este foarte greu să mai ai parte de intimitate”, a mărturisit actorul ce a debutat în ”Gossip Girl” și a jucat în marile succese: ” Captain America: The First Avenger” (2011), „Captain America: The Winter Soldier” (2014), „Captain America: Civil War” (2016), „Avengers: Infinity War” (2018) și „Avengers: Endgame” (2019), „Pam & Tommy” (2022), „A Different Man” (2024) – filmul care i-a adus un Glob de Aur și ”The Apprentice” (2024).