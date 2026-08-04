Publicat la 04.08.2026, 12:29:00

Una dintre cele mai valoroase colecții de opere semnate de marele Constantin Brâncuși poate fi admirată din nou la București. Este vorba despre cel mai important ansamblu de lucrări semnate de colosalul sculptor aflat într-un muzeu din țara noastră, un eveniment desfășurat în condiții de securitate speciale. Operele au revenit cu o aeronavă și pază militară.

Muzeul Național de Artă al României din inima Capitalei a anunțat redeschiderea Galeriei de Artă Românească Modernă, iar Sala Brâncuși poate fi vizitată din nou în formula sa completă, după întoarcerea lucrărilor expuse la Roma. Este vorba despre operele care au făcut parte, timp de cinci luni, din expoziția „Constantin Brâncuși. Le origini dell'Infinito”, găzduită de prestigiosul complex muzeal Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali.

Evenimentul a atras mii de vizitatori din întreaga lume și a fost considerat unul dintre cele mai importante proiecte culturale dedicate marelui sculptor român, în anul în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea sa.

Cel mai important ansamblu de lucrări Brâncuși din România

Reprezentanții Muzeului Național de Artă al României spun că Galeria de Artă Românească Modernă găzduiește cel mai important ansamblu de lucrări semnate de Constantin Brâncuși aflat într-un muzeu din țara noastră. Expoziția organizată la Roma a reunit piese aparținând MNAR, Muzeului de Artă din Craiova și Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu. Scopul proiectului a fost acela de a prezenta publicului originile stilului artistic al sculptorului și influența pe care au avut-o atât cultura clasică, cât și tradițiile populare din Oltenia asupra operei sale. Totodată, vizitatorii au putut descoperi, în premieră, caietul de schițe realizat de Brâncuși în perioada 1901–1902, în anii în care artistul își finaliza studiile la București.

Un succes răsunător în Italia

Presa italiană a descris expoziția drept unul dintre cele mai importante evenimente culturale organizate în capitala Italiei în 2026. Criticii de artă au apreciat modul în care lucrările lui Brâncuși au fost integrate într-un dialog între arta modernă, influențele Antichității și tradițiile românești. Începând de acum, publicul poate admira din nou lucrările la București, iar accesul la Muzeul Național de Artă al României este gratuit în prima zi de miercuri a fiecărei luni.

Opera lui Brâncuși care a stabilit un nou record mondial- 107,6 milioane $



Anul 2026 a adus o nouă confirmare a prestigiului internațional de care se bucură artistul român. Sculptura „Danaïde”, realizată în 1913, a fost vândută pentru suma impresionantă de 107,6 milioane de dolari, devenind cea mai valoroasă operă a lui Constantin Brâncuși vândută vreodată la licitație.

Mai mult decât atât, specialiștii consideră că această creație a devenit una dintre cele mai valoroase sculpturi din istorie, fiind depășită doar de lucrările semnate de Alberto Giacometti.

În lipsa operelor artistului, în comuna natală a lui Constantin Brâncuși, Peștișani, acesta a fost omagiat printr-o expoziție de ii populare, urmată de hore și concerte.