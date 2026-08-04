Publicat la 04.08.2026, 13:14:55

Puțini antreprenori români pot spune că au trecut prin atâtea transformări într-o singură viață. Alexandru Holicov a fost, pe rând, sportiv de performanță, comerciant de automobile, investitor în imobiliare și, în cele din urmă, fondatorul uneia dintre cele mai importante platforme educaționale din România. Cu un mic ”ajutor” de la cămătari.

Ieșeanul Alexandru Holicov s-a născut într-o familie în care spiritul antreprenorial s-a moștenit. Străbunicul său administra morile unui boier din Moldova, bunicul a fost morar, iar mai târziu afacerile familiei s-au extins în agricultură, panificație, industrie, IT, arhitectură și domeniul ospitalității. În familia sa generoasă, aproape 80% dintre cei 23 de veri ai săi sunt antreprenori.

„La noi, în familie, businessul este în sânge”, spune fondatorul Adservio, ”catalogul digital” al elevilor români, o platformă digitală românească destinată școlilor, profesorilor, elevilor și părinților, creată pentru a simplifica procesul educațional.

Ani la rând, viața lui Alexandru Holicov (40 ani) s-a împărțit între școală, tenis și șah. A început să practice ambele sporturi încă din copilărie și a ajuns rapid printre cei mai buni jucători ai generației sale. La un moment dat, însă, o accidentare i-a schimbat complet destinul.

„A fost cea mai mare dramă a vieții mele. Eu voiam doar să ajung Ilie Năstase”, spune antreprenorul.

Birou în Hamburg la doar 19 ani. A câștigat sute de mii de euro din imobiliare înainte de criza din 2008



După ce a renunțat la tenis, s-a îndreptat către afaceri. Împreună cu un partener, a început să importe automobile din Germania, Belgia, Olanda și Norvegia. Avea doar 19 ani atunci când și-a deschis un birou la Hamburg și a început să călătorească prin întreaga Europă în căutare de mașini. „Între 18 și 21 de ani am vizitat aproape toată Europa și am făcut mulți bani”, povestește Holicov. După succesul obținut în domeniul leasingului auto, tânărul antreprenor s-a orientat către piața imobiliară. A cumpărat terenuri, a făcut investiții și a reușit să obțină profituri importante într-un timp foarte scurt. Planurile sale au fost însă spulberate de criza financiară din 2008. În loc să renunțe, Alexandru Holicov a ales să meargă mai departe și să investească tot ceea ce câștigase într-un proiect nou.

Cum a ajuns să se împrumute de la cămătari

Noul proiect se numea Adservio și avea o misiune ambițioasă: digitalizarea sistemului educațional din România. Timp de mai bine de zece ani, compania a consumat aproape toate resursele financiare ale fondatorului. În cele din urmă, acesta a apelat la credite, la împrumuturi de la prieteni și chiar la bani luați de la cămătari. „Am împrumutat bani cu o dobândă de 10% pe lună. Am investit milioane într-un vis”, mărturisește antreprenorul.

Criza sanitară care a schimbat totul

Succesul a venit după mai bine de un deceniu de încercări. În timpul pandemiei, școlile au înțeles cât de importantă este tehnologia în procesul educațional, iar Adservio a început să se dezvolte rapid.

În prezent ”catalogul electronic” inventat de el reprezintă doar o mică parte a întregului ecosistem construit de companie. Ambiția fondatorului merge mult mai departe, ca platforma să îi însoțească pe elevi și pe studenți în fiecare etapă a parcursului lor educațional.