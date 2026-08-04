Publicat la 04.08.2026, 11:21:00

După ce reperele arhitecturale și peisajele României au ajuns în 50 de milioane de locuințe din întreaga lume odată cu primul sezon al serialului „Wednesday”, oficialii Netflix au anunțat că nu se vor întoarce aici.

Oficial, țara noastră nu va găzdui filmările pentru cel de-al treilea sezon al serialului. După ce primul sezon a fost filmat aproape în întregime la București, Buftea, Sinaia și Bușteni, producătorii au decis să păstreze Irlanda drept principala locație de filmare pentru continuarea poveștii. Potrivit informațiilor publicate de presa americană, filmările pentru sezonul al treilea sunt în pregătire la Dublin și în comitatul Wicklow, unde au fost realizate și episoadele sezonului precedent.

Cum a pierdut România unul dintre cele mai importante proiecte ale ultimului deceniu

În 2022, imaginile cu Castelul Cantacuzino de lângă Bușteni, Grădina Botanică din București, Gara din Sinaia, studiourile din Buftea și alte locații românești au făcut înconjurul lumii. Milioane de oameni au descoperit România prin intermediul universului creat de genialul regizor Tim Burton. Însă, după succesul uriaș al primului sezon, producătorii au decis să mute proiectul în Irlanda. Oficial, decizia a fost motivată de infrastructura modernă, facilitățile fiscale oferite de autoritățile irlandeze și predictibilitatea sistemului de finanțare.





Bgetele pentru producția filmată aici, stabilite încă de la început, au crescut pe parcurs ”românește”

Neoficial, surse din industrie susțin că bugetele pentru producția filmată aici, stabilite încă de la început, au crescut considerabil. Totodată, partenerii locali și-ar fi majorat tarifele după succesul înregistrat de serial. Bineînțeles, aceste informații nu au fost confirmate public de Netflix sau de producători, însă ele au circulat intens în mediul cinematografic românesc.

Specialiștii din domeniu estimează că o producție de anvergura serialului „Wednesday” generează venituri importante pentru hoteluri, restaurante, firme de transport, companii de construcții, furnizori de echipamente și sute de specialiști implicați în filmări. În plus, România a pierdut o oportunitate uriașă de promovare internațională. Primul sezon a transformat mai multe obiective turistice în adevărate atracții pentru fanii serialului, iar efectul s-a văzut inclusiv în creșterea interesului pentru zone precum Bușteni, Sinaia sau București. Serialul a ocupat primul loc în clasamentele Netflix din 83 de țări.

Irlanda a profitat de oportunitate

Între timp, autoritățile irlandeze au investit masiv în infrastructură și au pus la punct un sistem stabil de stimulente pentru marile studiouri. Ironia este că România tocmai a relansat programul prin care producătorii pot recupera 30% din cheltuielile eligibile realizate pe teritoriul țării. Însă, în cazul unei superproducții precum „Wednesday” (din distribuția căruia a rămas un singur român, iluzionistul Victor Dorobanțu), decizia a fost deja luată, iar milioane de euro au plecat odată cu ea.