STB intră în restructurare. Tarifele, gratuitățile, subvențiile, contractele și cei 10.000 de angajați, luate la verificat

Publicat la 09.09.2026, 17:15:00

Una dintre zonele care vor fi analizate este sistemul de tarife, împreună cu gratuitățile și subvențiile acordate STB.

„O restructurare reală, profundă și radicală. O reformă practic”, a declarat Borza pentru Agerpres, precizând că primele măsuri vor urmări atât creșterea veniturilor, cât și reducerea costurilor.

Remus Borza, managing partner la Euro Insol SPRL, una dintre firmele din consorțiul desemnat administrator judiciar provizoriu al STB , spune că modelul de restructurare aplicat în trecut la Hidroelectrica ar putea fi folosit și în cazul companiei de transport din București.

Societatea de Transport București (STB) se pregătește pentru o restructurare amplă după intrarea în insolvență. Tarifele, gratuitățile, subvențiile, contractele, achizițiile, cheltuielile și chiar numărul de angajați vor fi analizate de administratorul judiciar, care spune că societatea are nevoie de o reformă „reală, profundă și radicală”.

Nu a fost anunțată deocamdată o valoare concretă pentru o eventuală majorare a amenzii sau pentru modificarea tarifelor.

„Vom propune măsuri pentru a diminua mersul cu nașul prin creșterea valorii amenzii care astăzi este de doar 200 lei”, a declarat Remus Borza.

Administratorul judiciar intenționează, de asemenea, să propună măsuri împotriva călătoriei fără bilet. Una dintre ideile avansate este majorarea amenzii, care în prezent este de 200 de lei.

Borza susține că prețul biletului trebuie să exprime costul real al unei călătorii, ceea ce poate deschide o discuție sensibilă despre nivelul actual al tarifelor și despre modul în care Primăria Capitalei finanțează transportul public.

Contractele STB vor fi luate la verificat

O altă direcție importantă a restructurării va fi verificarea contractelor și a achizițiilor.

Administratorul judiciar spune că va analiza modul în care au fost făcute achizițiile și dacă există contracte care împovărează compania. Borza afirmă că, dacă vor fi identificate contracte dezavantajoase pentru STB, acestea ar putea fi denunțate în condițiile prevăzute de procedura de insolvență.

„Vom identifica acele zone gri, acele contracte împovărătoare pentru companie”, a afirmat Borza.

El a susținut că probleme precum managementul defectuos și politizarea sunt întâlnite frecvent la companiile de stat și a spus că acestea vor fi analizate și în cazul STB.

Afirmațiile privind existența unor contracte păguboase sau a unor practici de natură frauduloasă reprezintă, în acest moment, acuzații și ipoteze formulate de reprezentantul administratorului judiciar. Ele urmează să fie verificate în cadrul analizei companiei.

10.000 de angajați, puși sub lupă

Nici structura de personal nu va fi ocolită.

STB are aproximativ 10.000 de salariați, iar administratorul judiciar spune că va analiza organigrama, statul de funcții și contractul colectiv de muncă pentru a determina dacă numărul de angajați este justificat de activitatea companiei.

„Eu nu spun astăzi dacă e mult sau e puțin. Dacă e puțin și trebuie, vom mai angaja, dar dacă e mult, sunt încărcări pe anumite paliere, în special TESA, atunci evident că vom interveni”, a declarat Borza.

Prin urmare, administratorul judiciar nu anunță în acest moment concedieri și nici nu indică un număr-țintă de angajați. Decizia va fi luată după analiza organigramei și a necesarului de personal.

Borza spune că obiectivul este păstrarea angajaților care generează valoare pentru companie și eliminarea eventualelor structuri redundante.

Transportul public din București are nevoie de investiții

Restructurarea nu va însemna însă doar tăieri de costuri.

Borza susține că STB trebuie să își modernizeze parcul și să ofere servicii de transport „la timp, în siguranță și în confort”. Sunt vizate atât tramvaiele și troleibuzele, cât și parcul auto.

În perspectiva administratorului judiciar, investițiile trebuie făcute etapizat, deoarece prima prioritate este stabilizarea financiară a companiei.

„La un oraș capitală de țară trebuie să asiguri servicii de calitate, inclusiv în ceea ce privește parcul auto: mașini noi, nepoluante, cu consum redus de combustibil, ideal hibrid, ideal electrice”, a spus Borza.

Așadar, restructurarea va avea două componente aparent contradictorii, dar care trebuie să funcționeze împreună: reducerea cheltuielilor inutile și continuarea investițiilor în infrastructură și vehicule.

Datoriile ar putea depăși 3 miliarde de lei

Situația financiară a STB este unul dintre principalele motive pentru care procedura de insolvență a devenit necesară.

Oficial, datoriile companiei sunt estimate la aproximativ 1,5–1,6 miliarde de lei. Borza afirmă însă că valoarea reală ar putea depăși 3 miliarde de lei.

Diferența va trebui clarificată în cadrul procedurii de insolvență, inclusiv prin verificarea creanțelor depuse de creditori.

Tribunalul București a admis marți cererea de intrare în insolvență a STB și a desemnat administrator judiciar provizoriu consorțiul format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL și Ceres Insolv SPRL. Remunerația administratorului judiciar provizoriu a fost stabilită la 10.000 de lei din averea STB.

Urmează raportul privind cauzele insolvenței

Administratorul judiciar are un calendar precis pentru primele etape ale procedurii.

În aproximativ 20 de zile urmează să fie întocmit un raport privind continuarea perioadei de observație sau intrarea în procedură simplificată. Borza a anunțat deja că recomandarea va fi continuarea perioadei de observație.

În termen de 40 de zile trebuie realizat raportul privind cauzele care au dus la insolvență și eventualele persoane responsabile. Acesta este unul dintre cele mai importante documente ale procedurii, deoarece va trebui să explice cum a ajuns compania în situația actuală.

Creditorii trebuie să își înscrie creanțele până la 23 octombrie, iar tabelul preliminar al creanțelor este programat pentru 12 noiembrie. Adunarea creditorilor ar urma să aibă loc pe 17 noiembrie.

Borza promite modelul Hidroelectrica la STB

Remus Borza spune că experiența de la Hidroelectrica va sta la baza abordării de la STB. În 2013, el a inițiat acolo un amplu proces de recrutare a managementului, în cadrul căruia au fost vizate 67 de poziții.

Un proces similar ar putea avea loc și la STB, dacă analiza va demonstra că este necesar.

„Urmărim competența, integritatea și loialitatea față de companie. Nu avem nevoie de lipitori de afișe și de purtători de carnete de partid”, a afirmat Borza.

Pentru STB, insolvența înseamnă astfel mai mult decât o procedură contabilă. Compania intră într-o perioadă în care vor fi puse sub semnul întrebării modelul de finanțare, nivelul tarifelor, contractele, achizițiile, structura de personal și modul în care este condusă.

Miza este uriașă pentru București. STB este una dintre infrastructurile esențiale ale Capitalei, iar orice restructurare trebuie să rezolve problema datoriilor fără ca nota de plată să fie transferată asupra călătorilor prin servicii mai slabe sau creșteri de tarife neînsoțite de o îmbunătățire reală a transportului public.