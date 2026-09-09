Cum calculează banca gradul de îndatorare

Publicat la 09.09.2026, 16:06:00

Înțelegerea modului în care se calculează gradul de îndatorare te poate ajuta să estimezi ce sumă ai putea împrumuta și să îți pregătești mai realist bugetul înainte de a solicita un credit.

Cu alte cuvinte, banca încearcă să răspundă la o întrebare simplă: cât din venitul tău lunar poate merge către datorii fără ca efortul financiar să devină prea mare?

Atunci când soliciți un credit, banca nu se uită doar la salariul pe care îl încasezi. Unul dintre indicatorii importanți analizați este gradul de îndatorare , adică proporția din venitul lunar care poate fi destinată plății ratelor și a altor obligații financiare.

De exemplu, dacă venitul net eligibil este de 6.000 de lei, iar obligațiile lunare sunt de 2.400 de lei:

Gradul de îndatorare exprimă, procentual, raportul dintre obligațiile lunare de plată și veniturile nete luate în calcul de creditor.

2.400 / 6.000 × 100 = 40%

Gradul de îndatorare este, în acest caz, de 40%.

Important: acesta este un exemplu simplificat. În practică, modul exact de calcul și limitele aplicabile depind de tipul creditului, moneda creditului, regulile aplicabile și politica instituției financiare.

Ce venituri ia banca în calcul?

Primul pas este stabilirea venitului eligibil. Nu orice sumă care intră în cont este tratată automat în același mod.

În funcție de produsul de creditare și de politica băncii, pot fi analizate surse precum:

· salariul net;

· anumite venituri din activități independente;

· pensii;

· venituri din chirii;

· venituri din dividende;

· alte venituri recurente și documentabile.

Banca poate aplica însă reguli diferite pentru fiecare tip de venit. Unele venituri pot fi luate integral în calcul, altele doar parțial sau numai dacă îndeplinesc anumite condiții de stabilitate și continuitate.

De aceea, faptul că ai, de exemplu, 7.000 de lei încasați lunar nu înseamnă automat că banca va considera 7.000 de lei drept venit eligibil.

Veniturile variabile pot fi analizate diferit

Bonusurile, comisioanele, orele suplimentare sau alte venituri variabile pot avea un tratament diferit față de salariul fix.

Dacă venitul variază semnificativ de la o lună la alta, banca poate analiza istoricul încasărilor și poate utiliza o metodă proprie pentru determinarea venitului eligibil.

Pentru un solicitant, diferența poate fi importantă: gradul de îndatorare se calculează pe baza venitului eligibil stabilit de bancă, nu neapărat pe baza celei mai mari sume încasate într-o anumită lună.

Ce obligații sunt luate în calcul?

După stabilirea veniturilor eligibile, banca analizează obligațiile financiare existente și pe cele care ar rezulta din noul credit.

În funcție de situație, pot intra în analiză:

· ratele altor credite;

· ratele cardurilor de credit;

· obligațiile aferente descoperitului de cont;

· alte împrumuturi;

· noua rată pentru creditul solicitat;

· alte obligații financiare relevante potrivit regulilor de creditare.

Un aspect important este că o persoană care nu are un credit ipotecar, dar are un card de credit cu o limită mare, poate avea un grad de îndatorare diferit față de cineva care nu utilizează deloc astfel de facilități.

Prin urmare, nu este suficient să te uiți la ratele pe care le plătești efectiv în prezent. Banca poate lua în calcul și anumite obligații asociate limitelor de credit disponibile, conform metodologiei aplicabile.

Exemplu: salariu net de 4.000 de lei

Să presupunem că o persoană are un venit net eligibil de 4.000 de lei și nu are alte rate.

Dacă, pentru exemplificare, presupunem că limita maximă aplicabilă în situația respectivă ar permite un efort de 40% din venit, suma corespunzătoare ar fi:

4.000 × 40% = 1.600 de lei

În acest scenariu simplificat, 1.600 de lei ar reprezenta nivelul maxim teoretic al obligațiilor lunare.

Dacă persoana are deja o rată de 500 de lei, spațiul rămas pentru noua rată ar fi:

1.600 - 500 = 1.100 de lei

Acesta este doar un exemplu matematic. Banca poate aplica o limită diferită și poate analiza suplimentar bonitatea, tipul creditului și alte criterii.

Exemplu: salariu net de 6.000 de lei

Pentru un venit eligibil de 6.000 de lei, la același procent ipotetic de 40%, rezultatul ar fi:

6.000 × 40% = 2.400 de lei

Dacă solicitantul are deja obligații lunare de 800 de lei, suma rămasă pentru noua rată ar fi:

2.400 - 800 = 1.600 de lei

Observăm astfel un lucru important: creșterea salariului nu înseamnă automat că banca va aproba orice valoare a creditului. Contează și datoriile existente.

Exemplu: salariu net de 8.000 de lei

La un venit eligibil de 8.000 de lei și folosind același procent ipotetic de 40%:

8.000 × 40% = 3.200 de lei

Dacă solicitantul plătește deja 1.200 de lei lunar pentru alte credite, spațiul teoretic pentru noua rată ar fi:

3.200 - 1.200 = 2.000 de lei

Din nou, acesta este un exemplu simplificat pentru a înțelege mecanismul matematic, nu o promisiune că banca va accepta o rată de 2.000 de lei.

Exemplu: salariu net de 10.000 de lei

La un venit eligibil de 10.000 de lei, același prag ipotetic de 40% ar însemna:

10.000 × 40% = 4.000 de lei

Dacă persoana are deja obligații lunare de 1.500 de lei, pentru noul credit ar rămâne teoretic:

4.000 - 1.500 = 2.500 de lei

Aceste exemple arată de ce două persoane cu salarii identice pot avea o capacitate de împrumut diferită: nivelul datoriilor existente poate schimba semnificativ rezultatul.

Tabel: cum se modifică suma disponibilă pentru rate

Venit net eligibil 40% din venit Rate existente Spațiu teoretic pentru noua rată 4.000 lei 1.600 lei 500 lei 1.100 lei 6.000 lei 2.400 lei 800 lei 1.600 lei 8.000 lei 3.200 lei 1.200 lei 2.000 lei 10.000 lei 4.000 lei 1.500 lei 2.500 lei

Notă: procentul de 40% este folosit exclusiv pentru ilustrarea formulei. Limita efectivă aplicabilă unei persoane poate fi diferită în funcție de caracteristicile creditului și de regulile aplicabile.

Ce se întâmplă dacă ai mai multe credite?

Gradul de îndatorare nu se calculează separat pentru fiecare credit.

Să presupunem că ai:

· o rată auto de 700 de lei;

· un credit de nevoi personale cu rată de 500 de lei;

· un card de credit pentru care banca ia în calcul o obligație lunară conform metodologiei sale;

· iar acum soliciți un credit ipotecar.

Banca va analiza ansamblul obligațiilor relevante și va adăuga obligația asociată noului credit.

De aceea, înainte de o solicitare importantă, este util să ai o imagine clară asupra tuturor limitelor și creditelor pe care le ai.

De ce contează gradul de îndatorare?

Pentru bancă, gradul de îndatorare este un instrument prin care poate evalua dacă venitul solicitantului este suficient pentru a susține obligațiile financiare.

Pentru client, indicatorul este util pentru că oferă o imagine asupra efortului financiar pe care îl presupune un credit.

Un grad de îndatorare ridicat poate însemna că o parte foarte mare din venitul lunar este deja destinată datoriilor. În această situație, chiar și o cheltuială neprevăzută sau o reducere a veniturilor poate pune presiune pe buget.

De aceea, chiar dacă o bancă îți permite să te apropii de limita maximă, nu înseamnă neapărat că este recomandat să îți construiești bugetul până la acel nivel.

Gradul de îndatorare nu este singurul criteriu

Aprobarea unui credit nu depinde exclusiv de acest indicator.

Banca poate analiza și:

· istoricul de credit;

· stabilitatea veniturilor;

· vechimea la actualul loc de muncă;

· tipul și natura veniturilor;

· valoarea și durata creditului;

· tipul dobânzii;

· moneda creditului;

· valoarea garanției, în cazul creditelor garantate;

· alte criterii interne de eligibilitate.

Prin urmare, două persoane cu același salariu și aceleași rate existente nu sunt neapărat în aceeași situație din perspectiva aprobării creditului.

Cum îți poți calcula singur gradul de îndatorare?

Poți începe cu o estimare simplă:

1. Adună veniturile nete eligibile.

2. Identifică toate obligațiile lunare relevante.

3. Adaugă rata estimată a noului credit.

4. Împarte totalul obligațiilor la venitul eligibil.

5. Înmulțește rezultatul cu 100.

De exemplu:

Venit eligibil: 7.000 lei

Obligații existente: 1.000 lei

Rata estimată a noului credit: 1.500 lei

Total obligații: 2.500 lei

Grad de îndatorare = 2.500 / 7.000 × 100 = 35,7%

Este o estimare simplificată. Calculul efectiv realizat de bancă poate diferi deoarece instituția stabilește venitul eligibil și obligațiile luate în calcul conform propriilor proceduri și cadrului aplicabil.

Cum îți poți crește capacitatea de împrumut?

Dacă gradul de îndatorare este prea ridicat pentru suma pe care vrei să o împrumuți, există mai multe variante pe care le poți analiza.

Poți reduce datoriile existente, poți renunța la limite de credit pe care nu le mai folosești sau poți opta pentru un credit cu o rată lunară mai mică, în funcție de situația ta.

O altă posibilitate este creșterea venitului eligibil sau, în anumite situații, accesarea creditului împreună cu un co-împrumutat. Și aici însă banca va analiza veniturile și obligațiile tuturor persoanelor implicate.

Important este să nu urmărești doar obținerea sumei maxime posibile. Un credit confortabil este, de regulă, unul care îți permite să continui să economisești și să faci față unor cheltuieli neprevăzute.

Concluzie

Gradul de îndatorare este unul dintre indicatorii importanți pe care banca îi folosește atunci când evaluează o cerere de credit. Formula de bază este simplă: obligațiile lunare raportate la venitul net eligibil.

În realitate însă, calculul poate fi mai complex. Banca stabilește ce venituri sunt eligibile, ce obligații trebuie incluse și ce limite se aplică în funcție de caracteristicile creditului și de regulile în vigoare.

Înainte să depui cererea, merită să îți faci propriul calcul și să incluzi nu doar rata noului credit, ci toate obligațiile financiare pe care le ai. Astfel, poți afla nu doar dacă te încadrezi pentru un anumit împrumut, ci și dacă rata respectivă este una pe care bugetul tău o poate susține pe termen lung.

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