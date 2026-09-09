Philips România, amendată cu 1 milion de euro. Un angajat a dezinstalat WhatsApp în timpul controlului Consiliului Concurenței

Publicat la 09.09.2026, 13:48:53

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Philips România a primit o amendă de peste 5,18 milioane de lei, echivalentul a aproximativ un milion de euro, după un incident petrecut în timpul unei inspecții inopinate a Consiliului Concurenței. Un angajat al companiei a dezinstalat aplicația WhatsApp de pe un telefon utilizat în scop profesional, iar autoritatea susține că gestul a restricționat accesul la informații care puteau fi relevante pentru investigație. Consiliul Concurenței a sancționat compania Philips România SRL cu 5.181.216,887 lei, pentru furnizarea unor documente într-o formă considerată incompletă în timpul unei inspecții inopinate. Potrivit autorității, momentul-cheie al incidentului a avut loc după ce reprezentanții companiei au fost informați cu privire la desfășurarea controlului. Un angajat a dezinstalat aplicația WhatsApp de pe un dispozitiv mobil utilizat în scop profesional. Prin această acțiune, inspectorii Consiliului Concurenței au avut acces restricționat la informațiile potențial relevante pentru obiectul investigației, conținute în aplicație. Cu alte cuvinte, amenda nu a fost aplicată pentru că Philips România ar fi fost deja găsită vinovată de o practică anticoncurențială, ci pentru modul în care s-a desfășurat controlul și pentru faptul că autoritatea consideră că nu a primit acces complet la informațiile pe care le putea solicita.

Control la Philips și la alte 10 companii Incidentul s-a produs în cadrul unei operațiuni mai ample desfășurate de Consiliul Concurenței în perioada 28-30 iulie 2026. Inspectorii au efectuat inspecții inopinate atât la sediul Philips România, cât și la sediile a 10 companii care sunt distribuitori sau revânzători Philips. Verificările au vizat companii active pe piața echipamentelor medicale de ultrasonografie și pe cea a dispozitivelor medicale de monitorizare a pacienților, destinate utilizării în spitale și clinici. Inspecțiile au fost autorizate de Curtea de Apel București și au avut ca scop strângerea de documente și informații necesare pentru clarificarea unor posibile practici anticoncurențiale.

Investigația de fond este încă în desfășurare și urmărește posibile practici anticoncurențiale pe piața echipamentelor medicale. Este important de precizat că efectuarea unei inspecții nu înseamnă că firmele verificate au fost declarate vinovate. Consiliul Concurenței subliniază că aceste controale reprezintă o etapă de strângere și analizare a informațiilor și nu constituie o antepronunțare cu privire la vinovăția companiilor investigate. Așadar, amenda aplicată acum Philips România este distinctă de rezultatul investigației privind eventualele practici anticoncurențiale. Legislația concurenței acordă inspectorilor puteri extinse în timpul unei inspecții inopinate. Legea prevede că, în baza autorizării judiciare, pot fi verificate inclusiv dispozitive personale utilizate în interes de serviciu, conform politicilor companiei. De asemenea, informațiile stocate electronic pot fi copiate și ridicate pe suport electronic pentru analiză. În cazul Philips România, autoritatea susține că dezinstalarea WhatsApp a limitat tocmai accesul la informații care ar fi putut avea legătură cu investigația. Amenzi de până la 1% din cifra de afaceri Consiliul Concurenței avertizează că firmele au obligația de a coopera cu inspectorii în timpul unor astfel de controale. Potrivit autorității, companiile care refuză să coopereze sau obstrucționează activitatea inspectorilor în timpul inspecțiilor inopinate pot fi sancționate cu amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior. Amenda nu închide însă investigația principală. Consiliul Concurenței continuă verificările privind posibilele practici anticoncurențiale de pe piața echipamentelor medicale.