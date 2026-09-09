Leasing financiar vs leasing operațional: ce variantă alegi?

Publicat la 09.09.2026, 08:35:12

În cazul leasingului financiar, mașina este cumpărată de finanțator și este pusă la dispoziția clientului pe durata contractului. Clientul plătește ratele stabilite, iar la final poate dobândi proprietatea asupra autoturismului, în condițiile prevăzute în contract.

Într-o comparație leasing financiar vs operațional , principalul criteriu este ce vrei să obții la final: să devii proprietarul mașinii sau doar să o folosești pentru o anumită perioadă .

Atunci când vrei să folosești o mașină fără să achiți integral prețul acesteia de la început, leasingul poate fi o alternativă la creditul auto. Există însă două forme principale: leasing financiar și leasing operațional . Deși ambele presupun plata unor rate pentru utilizarea unui autoturism, diferențele dintre ele sunt importante.

Clientul plătește o sumă lunară pentru folosirea autoturismului pe perioada stabilită în contract. În funcție de ofertă, rata poate include și anumite servicii, precum mentenanța, asistența rutieră, schimbarea anvelopelor sau alte servicii asociate mașinii.

Leasingul operațional este orientat mai degrabă spre utilizarea mașinii decât spre achiziția acesteia .

Este o variantă potrivită pentru persoanele sau firmele care vor să păstreze mașina pe termen mai lung și urmăresc, în final, să o dețină.

Leasingul financiar seamănă, din acest punct de vedere, cu o finanțare pentru achiziția mașinii. Diferența față de un credit auto este modul în care este structurată proprietatea și finanțarea.

La finalul contractului, autoturismul este, de regulă, returnat finanțatorului, iar clientul poate trece la un alt vehicul, conform condițiilor contractuale.

Pentru cine vrea să conducă permanent o mașină relativ nouă și să nu se ocupe de vânzarea ei la final, leasingul operațional poate fi o soluție mai comodă.

Leasing financiar vs operațional: principalele diferențe

Caracteristică Leasing financiar Leasing operațional Scop principal Finanțarea achiziției Utilizarea mașinii Proprietatea pe durata contractului Finanțatorul Finanțatorul Proprietatea la final Poate fi transferată clientului, conform contractului De regulă, mașina este returnată Servicii incluse De regulă, mai puține Pot fi incluse mai multe servicii Vânzarea mașinii la final Poate reveni clientului Nu este, de regulă, responsabilitatea utilizatorului Potrivit pentru Cine vrea să păstreze mașina Cine vrea să schimbe periodic mașina

Care variantă este mai bună pentru o persoană fizică?

Pentru o persoană fizică, alegerea depinde în primul rând de modul în care vrea să folosească mașina.

Leasingul financiar poate fi mai potrivit dacă:

vrei să păstrezi mașina după terminarea finanțării;

urmărești să devii proprietar;

intenționezi să folosești autoturismul mai mulți ani;

vrei să ai mai mult control asupra mașinii după achitarea finanțării.

Leasingul operațional poate fi mai atractiv dacă:

vrei să conduci o mașină nouă fără să te preocupe revânzarea ei;

preferi costuri lunare cât mai predictibile;

vrei să schimbi mașina după câțiva ani;

oferta include servicii de întreținere și alte costuri care altfel ar trebui gestionate separat.

Pentru o persoană fizică, este important să nu compare doar valoarea ratei. Trebuie analizate și avansul, serviciile incluse, limita de kilometri, costurile pentru depășirea acesteia și condițiile de returnare a mașinii.

Leasing financiar vs operațional pentru o firmă

Pentru o companie, alegerea poate fi influențată nu doar de cost, ci și de modul în care sunt administrate flota și cheltuielile.

Leasingul financiar poate fi interesant pentru o firmă care intenționează să păstreze autoturismele pe termen lung și să le dețină după finalizarea finanțării.

Leasingul operațional poate fi mai convenabil pentru companiile care folosesc mai multe mașini și vor să externalizeze o parte din administrarea flotei. Dacă rata include mentenanță, anvelope, asistență sau alte servicii, compania poate avea un cost lunar mai ușor de estimat și mai puține operațiuni administrative.

De asemenea, pentru o firmă contează tratamentul fiscal și contabil al cheltuielilor. Acesta poate varia în funcție de tipul de vehicul, modul în care este utilizat și regimul fiscal al companiei, astfel că analiza trebuie făcută împreună cu un contabil sau consultant fiscal.

Ce se întâmplă cu mașina la final?

Aceasta este una dintre cele mai importante diferențe.

În cazul leasingului financiar, clientul poate ajunge proprietarul mașinii după achitarea sumelor prevăzute în contract, inclusiv eventualul cost asociat transferului proprietății.

În cazul leasingului operațional, obiectivul este, în general, folosirea autoturismului pentru perioada contractată. La final, mașina este returnată, iar utilizatorul poate încheia un nou contract pentru un alt autoturism.

Există însă și oferte de leasing operațional care pot prevedea opțiuni diferite la final. De aceea, trebuie verificat contractul înainte de semnare.

Atenție la kilometri și starea mașinii

Un element important în cazul leasingului operațional este numărul de kilometri inclus în contract.

Dacă depășești limita stabilită, pot exista costuri suplimentare. De asemenea, la returnarea autoturismului poate fi verificată starea acestuia, iar deteriorările care depășesc uzura considerată normală pot genera costuri, conform contractului și criteriilor aplicabile.

Pentru cine conduce foarte mult sau utilizează mașina în condiții dificile, aceste aspecte pot schimba calculul privind costul real al leasingului operațional.

Care este mai ieftin?

Nu există un răspuns universal la întrebarea dacă leasingul financiar sau cel operațional este mai ieftin.

Leasingul financiar poate fi avantajos dacă obiectivul este deținerea mașinii pe termen lung. În schimb, leasingul operațional poate avea sens dacă principalul obiectiv este utilizarea unei mașini noi și predictibilitatea costurilor, fără grija vânzării ulterioare.

Pentru o comparație corectă, calculează costul total pe întreaga perioadă și ține cont de:

avans;

rate;

dobânzi și comisioane;

asigurări;

mentenanță;

anvelope și alte servicii;

kilometrii incluși;

costurile la returnarea mașinii;

valoarea de achiziție la final, dacă există această opțiune.



Concluzie

În comparația leasing financiar vs operațional, alegerea depinde de ceea ce aștepți de la mașină.

Alege leasing financiar dacă vrei să ajungi proprietar și intenționezi să păstrezi autoturismul pe termen lung.

Alege leasing operațional dacă te interesează mai mult utilizarea mașinii, costurile lunare predictibile și posibilitatea de a schimba autoturismul la finalul contractului.

Pentru o persoană fizică, contează în primul rând bugetul și planul privind mașina. Pentru o firmă, la acestea se adaugă administrarea flotei, costurile operaționale și implicațiile fiscale și contabile. În ambele cazuri, decizia ar trebui luată după compararea costului total, nu doar a ratei lunare.

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