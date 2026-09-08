Zborurile private ale unor judecători, politicieni și oameni de afaceri. De la baza de date spartă a Toyo Aviation la anchete oficiale

Publicat la 08.09.2026, 19:05:03

Însă, o parte dintre informațiile referitoare la curse a ajuns la NewsCenter.ro . Printre acestea se numără două zboruri din iulie 2026, spre Mykonos și Nisa, în care apare judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga, judecătorul de la Tribunalul Constanța, Marius Cătălin Croitoru, politicienii - Florin Manole, Victor Ponta și Nicolae Bănicioiu, dar și afaceriștii - Florin Cârstocea, Ion Virgil Lixandru.

Hackerul care folosește pseudonimul „herttay” a susținut că a obținut aproximativ 2.600 de documente, printre care pașapoarte, cărți de identitate, facturi și liste de pasageri. Autenticitatea întregii arhive nu a fost confirmată independent.

În aeronavă se aflau judecătorul CCR Cristian Deliorga și Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța. Alături de ei au călătorit fostul premier Victor Ponta, fostul ministru al

Pe 8 iulie 2026, un avion privat a plecat de pe Aeroportul Băneasa către Mykonos. Lista consultată de NewsCenter.ro cuprindea 13 pasageri.

Muncii Petre-Florin Manole, senatorul UDMR István-Loránt Antal, foștii miniștri Nicolae Bănicioiu și Ovidiu Silaghi și directorul Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu.

Pe listă mai apar oamenii de afaceri Gruia Stoica, Florin Cârstocea și Ion Virgil Lixandru, precum și Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, și Gabriel Daraban, director comercial al Oil Terminal.

Gruia Stoica a declarat că a participat la o întâlnire oficială și că a fost invitat, indicând CCIR drept organizația care a plătit cursa. Camera de Comerț a confirmat ulterior că a suportat costurile deplasării din venituri proprii. CCIR a precizat că este o organizație privată, neguvernamentală, care nu primește alocări de la bugetul de stat, și că folosește contracte-cadru de transport aerian, tariful fiind calculat în funcție de orele de zbor, nu de numărul pasagerilor.

Organizația a susținut că deplasarea a avut drept scop o reuniune cu parteneri din afara Europei, aflați atunci în regiune. Florin Manole a confirmat ulterior că delegația economică a fost organizată și plătită de CCIR.

Mihai Daraban a oferit pentru G4Media.ro o explicație suplimentară. Întrebat ce rol au avut cei doi magistrați la discuțiile economice, acesta a spus că i-a invitat personal deoarece îi sunt prieteni. Despre Cristian Deliorga, Daraban a afirmat că îi este prieten de 30 de ani și că judecătorul a participat la evenimentele sale de familie.

Cursa spre Nisa, cu cinci zile înainte

Pe 3 iulie 2026, cu cinci zile înaintea deplasării către Mykonos, Cristian Deliorga călătorise cu un alt avion privat Toyo Aviation de la Aeroportul Mihail Kogălniceanu către Nisa.

În aeronavă se aflau nouă persoane: judecătorul CCR și două membre ale familiei sale, Mihai Daraban și membri ai familiei acestuia, precum și omul de afaceri Florin Cârstocea și soția sa.

Deliorga a confirmat că a mers împreună cu familia la „un eveniment privat”, fără să precizeze cine a suportat costurile. Florin Cârstocea a oferit o explicație asemănătoare. Spre deosebire de cursa către Mykonos, pentru deplasarea la Nisa nu s-a clarificat public cine a comandat și cine a plătit avionul.

Prezența unui magistrat într-un avion privat nu dovedește, singură, existența unei fapte ilegale.

Inspecția Judiciară s-a autosesizat

În urma informațiilor apărute public, NewsCenter.ro a întrebat Inspecția Judiciară dacă a fost sesizată ori dacă se va autosesiza în cazul lui Marius Cătălin Croitoru.

Instituția a răspuns că s-a sesizat din oficiu și efectuează verificări privind o posibilă încălcare a normelor de conduită din Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor. Informațiile au fost confirmate și printr-un comunicat oficial al Inspecției Judiciare privind declanșarea unei anchete.

Verificarea îl privește pe președintele Tribunalului Constanța și participarea sa la deplasarea cu avionul privat alături de persoane din politică și afaceri. Autosesizarea nu echivalează cu stabilirea unei abateri disciplinare.

Zborul, inclus în ancheta Senatului

Cazul a ajuns și în Parlament. La solicitarea grupurilor PNL și USR, plenul Senatului a aprobat extinderea anchetei Comisiei pentru constituționalitate asupra condițiilor în care Cristian Deliorga a participat la zborul spre Mykonos.

Extinderea a fost adoptată cu 107 voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Comisia urmează să analizeze împrejurările deplasării și poate solicita documente, explicații și audieri. Ancheta parlamentară nu este una penală și nu poate constata infracțiuni, dar poate clarifica relațiile dintre participanți, scopul călătoriei și modul în care au fost suportate cheltuielile.