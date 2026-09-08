Alertă în nord-estul României. Dronă venită dinspre Republica Moldova, RO-Alert în cinci județe și zboruri suspendate la Iași

Publicat la 08.09.2026, 17:24:33

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Alertă de securitate în nord-estul României, marți după-amiază. Autoritățile au emis mesaje RO-Alert în județele Iași, Vaslui, Neamț, Botoșani și Suceava, avertizând populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Potrivit prefectului de Iași, este vorba despre o dronă semnalată în spațiul aerian al Republicii Moldova, care se deplasează către zona Iași – nordul județului Vaslui. Aeroportul Internațional Iași a suspendat temporar toate zborurile, în timp ce autoritățile monitorizează situația. Dronă venită dinspre Republica Moldova Prefectul județului Iași, Costel Dolachi, a declarat că autoritățile urmăresc în timp real deplasarea dronei. „Este o dronă care în momentul acesta vine dinspre Republica Moldova. Direcția este undeva înspre sudul județului Iași sau nordul județului Vaslui. Situația este monitorizată”, a declarat prefectul.

Mesajele de avertizare au fost transmise inițial în municipiul Iași și în județul Vaslui, iar ulterior alerta RO-Alert a fost emisă și pentru județul Neamț. Autoritățile au avertizat populația să rămână calmă și să se adăpostească în spații protejate. RO-Alert: „Păstrați-vă calmul!” Mesajul primit de populație avertizează asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. „Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

Durata estimată a alertei este de 90 de minute. Primarul comunei ieșene Plugari, Paul Mursa, a transmis la rândul său populației că, potrivit informării primite de la dispeceratul IGSU, în spațiul aerian al Republicii Moldova a fost semnalată o dronă care se îndreaptă către zona Iași – nordul județului Vaslui. Edilul le-a cerut localnicilor să urmărească mesajele și informările autorităților și să respecte recomandările acestora. Zborurile de pe Aeroportul Iași, suspendate Pe fondul alertei, Aeroportul Internațional Iași a suspendat temporar toate zborurile. Măsura afectează atât operarea curselor, cât și traficul aerian din zona aeroportului, în contextul în care autoritățile evaluează situația și urmăresc traiectoria dronei. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat că drona ar fi fost doborâtă și nici nu au comunicat existența unor victime sau pagube. Cinci județe, vizate de alertă Alerta a fost transmisă în nord-estul țării, inclusiv în județele Iași, Vaslui, Neamț, Botoșani și Suceava. Este o zonă aflată în proximitatea Republicii Moldova și, mai departe, a frontierei cu Ucraina, unde incidentele legate de drone au determinat în ultimii ani autoritățile române să instituie în mai multe rânduri măsuri de avertizare a populației. Pentru moment, mesajul autorităților este unul de precauție. Drona este monitorizată, iar populația din zonele vizate este sfătuită să rămână în interior și să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO-Alert.