Sorina Matei, prima șefă într-o instituție propusă de AUR. Jurnalista preia televiziunea publică pentru 60 de zile

Publicat la 08.09.2026, 16:19:56

Propunerea a venit din partea AUR și a fost votată în Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. Sorina Matei ajunge astfel, pentru următoarele 60 de zile, în fruntea uneia dintre cele mai importante instituții media din România. Ea o înlocuiește pe A driana Săftoiu , după ce deciziile privind conducerile Televiziunii Române și Radioului Public au fost afectate de hotărârea Curții Constituționale. Numirea jurnalistei reprezintă și o premieră din punct de vedere politic: AUR a fost partidul care a propus-o pentru conducerea interimară a TVR, iar propunerea a trecut în Parlament cu sprijinul PSD, AUR și SOS, potrivit informațiilor publice despre vot.

Schimbare surpriză la conducerea Televiziunii Române. Jurnalista Sorina Matei a fost numită, astăzi director general interimar al TVR, după ce conducerea Parlamentului a trebuit să reia procedura în urma unei decizii a Curții Constituționale.

Pentru TVR, AUR a propus-o pe Sorina Matei. Pentru Radio România, PSD l-a propus pe Răzvan Dincă, fost președinte al Radioului public în perioada 2021-2025. Cele două propuneri au fost aprobate pentru mandate interimare de 60 de zile.

Decizia a fost luată după ce Curtea Constituțională a stabilit că procedura prin care Parlamentul desemnase anterior membrii Consiliilor de Administrație ale TVR și Radio România nu respectase configurația politică a Legislativului. CCR a admis în aprilie sesizările formulate de AUR și a constatat neconstituționalitatea hotărârilor Parlamentului referitoare la cele două instituții publice. Motivarea publicată ulterior de Curte a explicat că repartizarea locurilor în Consiliile de Administrație trebuia să țină cont de configurația și ponderea grupurilor parlamentare. În acest context, Parlamentul a ajuns acum să desemneze conduceri interimare.

De la Jurnalul Național la conducerea TVR

Sorina Matei are în spate mai bine de două decenii de activitate în presă. Și-a început cariera la Jurnalul Național, unde a lucrat între 1997 și 2003. Ulterior a trecut în televiziune, la Antena 1 și Antena 3, unde a lucrat ca reporter și a coordonat zona politică. În anii următori, jurnalista a trecut prin mai multe redacții importante din presa românească: B1 TV, România TV, Digi24 și Aleph News. La Aleph News a realizat emisiunea „Off/On the Record”, iar ulterior s-a alăturat redacției Gândul. Parcursul său profesional este menționat și în informațiile publicate după numirea de la TVR. Acum, jurnalista schimbă din nou poziția din redacție cu una de conducere, însă de această dată într-o instituție publică.

„Vreau să punem accentul pe jurnalism”

Sorina Matei a vorbit deja despre obiectivele pe care le are la TVR. Într-o intervenție la Gândul, după nominalizare, jurnalista a spus că vede noua funcție drept o provocare profesională și că își dorește ca televiziunea publică să pună mai mult accent pe conținut jurnalistic. Unul dintre obiectivele declarate este ca TVR să ofere un conținut cât mai echilibrat, echidistant și imparțial.

De asemenea, Sorina Matei a precizat că este interesată de situația financiară a Televiziunii Române și de modul în care instituția poate funcționa ca o adevărată instituție de presă, nu ca una influențată de interese politice. Declarațiile sunt cu atât mai interesante cu cât noua șefă interimară ajunge în această funcție chiar în urma unei proceduri în care componenta politică a desemnării conducerii TVR a fost intens contestată.

Înțelegere PSD-AUR pentru TVR și radioul public

Votul din Parlament a alimentat imediat speculațiile privind o înțelegere între PSD și AUR.

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat, după ședință, că formațiunea sa și PSD s-ar fi susținut reciproc pentru cele două propuneri. Potrivit declarațiilor relatate de presa centrală, Peiu a spus că AUR a votat propunerea PSD pentru Radio România, iar PSD a susținut propunerea AUR pentru TVR. De cealaltă parte, senatorul PSD Daniel Zamfir a respins ideea unei coaliții politice și a susținut că Sorina Matei a fost votată pentru experiența sa jurnalistică. Astfel, numirea vine cu o doză importantă de paradox: o jurnalistă care spune că vrea să reducă influența politicului asupra televiziunii publice ajunge la conducerea TVR în urma unui vot politic.

Sorina Matei nu preia însă un mandat permanent.Interimatul este stabilit pentru 60 de zile, ceea ce înseamnă că noua conducere va avea la dispoziție un interval scurt pentru a-și impune prioritățile.