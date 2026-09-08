Rușii sunt printre noi. Bărbat de 40 de ani, reținut pentru că fotografia baze militare și obiective strategice

Publicat la 08.09.2026, 15:36:36

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Un cetățean rus în vârstă de 40 de ani a fost reținut de DIICOT, fiind acuzat de tentativă la acte de diversiune. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi supravegheat și fotografiat obiective militare românești și multinaționale, inclusiv baze utilizate de forțele române și aliate, și ar fi transmis informațiile unei persoane cu care comunica prin servicii de mesagerie criptată. Investigația, desfășurată în cooperare de autoritățile române și cu sprijinul serviciilor partenere externe, vizează o presupusă operațiune de tip hibrid care ar fi putut deschide calea unor acte de sabotaj pe teritoriul României. Cetățeanul rus, monitorizat din februarie Potrivit SRI, cetățeanul rus stabilit în România se afla în monitorizarea serviciului încă din februarie 2026. Ancheta a urmărit activitățile sale și presupusele legături cu o rețea implicată în pregătirea unor acte de diversiune. DIICOT susține că, în perioada februarie-iulie 2026, bărbatul ar fi identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar în perspectiva unor acte de diversiune sau sabotaj.

Procurorii afirmă că acesta ar fi realizat și transmis fotografii cu tehnică militară românească și aliată, precum și cu deplasarea personalului și a tehnicii de luptă. Obiectivele vizate s-ar fi aflat în județele Cluj, Constanța, Călărași și Ilfov, precum și în municipiul București. Potrivit DIICOT, prin natura activităților desfășurate ar fi fost pusă în pericol securitatea națională. Mesaje criptate și ordine de la un intermediar Unul dintre elementele centrale ale anchetei este modul în care suspectul ar fi primit indicațiile.

DIICOT afirmă că acesta acționa sub coordonarea directă a unei persoane cu care păstra legătura prin servicii online de mesagerie criptată. SRI susține, la rândul său, că investigația a identificat un tipar asemănător celui folosit în alte state europene de rețele de sabotori coordonate de entități din Federația Rusă. „Datele obținute indică un tipar acțional similar celui folosit pe teritoriul statelor europene de rețele de sabotori coordonate de entități din Federația Rusă”, transmite SRI. Potrivit serviciului, intermediarul îi indica cetățeanului rus să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar. Printre obiectivele documentate s-ar fi aflat inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov, în perioada în care acestea se aflau pe teritoriul României. Au fost vizate și infrastructuri critice Investigația SRI ar fi relevat că activitatea suspectului nu s-a limitat la baze militare. Potrivit serviciului, acesta ar fi documentat foto-video centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, sedii ale unor instituții din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și infrastructuri critice. Aceste informații sunt analizate în cadrul dosarului penal deschis de DIICOT. SRI afirmă că operațiunea a fost realizată în cooperare cu DIICOT, structurile Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Generală de Informații a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naționale și servicii partenere externe. România, în centrul unei operațiuni de prevenire a sabotajului Potrivit SRI, măsurile luate în cadrul investigației au dus la prevenirea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul României. Serviciul afirmă că modul de operare identificat în acest caz prezintă similitudini cu alte operațiuni atribuite unor rețele de sabotori coordonate de entități rusești și amintește cazuri dejucate în România în 2024 și 2025. SRI susține totodată că investigația a indicat folosirea unor persoane vulnerabile pentru derularea unor astfel de activități ilegale. Din informațiile făcute publice până acum nu rezultă că suspectul ar fi apucat să comită efectiv un act de sabotaj. Acuzația vizează tentativa la acte de diversiune, iar ancheta trebuie să stabilească exact amploarea operațiunii, persoanele implicate și obiectivele acesteia. Procurorii cer arestarea preventivă DIICOT a anunțat că urmează să sesizeze Curtea de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a cetățeanului rus pentru 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate de ofițerii de poliție judiciară din cadrul DIICOT – Structura Centrală, Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și structurilor subordonate. Operațiunea a beneficiat de sprijinul informativ al SRI și de suportul structurii specializate din cadrul DGIA. Cazul readuce în prim-plan una dintre vulnerabilitățile majore ale României în actualul context de securitate: folosirea unor operațiuni clandestine, a informațiilor obținute de pe teren și a unor rețele de intermediari pentru pregătirea unor acțiuni de sabotaj împotriva unor obiective strategice. Pentru moment, însă, autoritățile române au făcut public doar rezultatul operațiunii de prevenire și reținerea suspectului. Dimensiunea rețelei din spatele acestuia și eventualele sale conexiuni externe urmează să fie clarificate de anchetatori.