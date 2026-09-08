Noua Dacia Spring, oficial prezentată -VIDEO! Cât costă, ce autonomie are și cât de mare este noua electrică

Publicat la 08.09.2026, 10:55:00

Mai mult, producția se mută pe continent, dar nu în țară. Noua Dacia Spring va fi fabricată la uzina din Novo Mesto, Slovenia, în aceeași fabrică în care este produs și Renault Twingo.

Mașina nu mai este produsă în China, ci în Europa, are o platformă complet nouă și vine cu mai mult spațiu, o baterie LFP și o autonomie de până la 250 de kilometri. Dacia a prezentat oficial noua generație Spring (FOTO), unul dintre cele mai importante modele electrice pentru marca românească. Dacă prima generație a fost construită pornind de la un model conceput inițial pentru piața din India și transformat ulterior într-o mașină electrică produsă în China, noul Spring a fost dezvoltat de la zero pentru Europa.

Noua Dacia Spring (primăvara -n.r.) s-a lansat la începutul toamnei! A doua generație a celei mai accesibile electrice din gama Dacia păstrează numele care a făcut-o celebră, dar schimbă aproape totul în jurul lui, inclusiv fabrica.

Noua Dacia Spring nu mai este chinezească. Mai mare decât modelul pe care îl înlocuiește

Schimbarea vine după un succes comercial important. În ultimii cinci ani, Dacia a vândut peste 200.000 de exemplare Spring la nivel mondial. În România, modelul a avut un rol important în dezvoltarea pieței automobilelor electrice: aproximativ una din patru mașini electrice vândute în țara noastră din 2021 până în prezent a fost un Spring.

Mașina are acum 3,85 metri lungime, față de aproximativ 3,70 metri în cazul generației anterioare. Lățimea a crescut, de asemenea, cu aproximativ 18 centimetri. Prin comparație, Renault Twingo are 3,79 metri lungime. Astfel, noul Spring este chiar puțin mai lung decât „fratele” său de platformă. Creșterea dimensiunilor se simte în primul rând la interior. Dacia promite un habitaclu mai încăpător, în special pe lățime, unul dintre punctele slabe ale vechii generații. Portbagajul oferă acum 337 de litri, iar prin rabatarea banchetei volumul poate ajunge la 1.283 de litri. Un element neobișnuit pentru această categorie este spațiul de depozitare de sub capotă. Spring poate fi echipat cu un mic „frunk” de 18 litri, util pentru cabluri sau obiecte de dimensiuni reduse.

Motor de 80 CP și baterie de 27,5 kWh

Dacia simplifică foarte mult gama tehnică. Indiferent de nivelul de echipare, noul Spring folosește aceeași combinație de motor și baterie. Motorul electric dezvoltă 60 kW, echivalentul a 80 CP, și produce un cuplu maxim de 175 Nm. Energia este stocată într-o baterie LFP de 27,5 kWh.

Autonomia oficială ajunge la 250 de kilometri în ciclul WLTP, iar consumul mediu declarat este de 12,7 kWh/100 km. Performanțele sunt, în mod evident, orientate spre traficul urban. Accelerația de la 0 la 100 km/h durează 12,1 secunde, iar viteza maximă este limitată la 130 km/h.

Dacia nu intenționează, cel puțin deocamdată, să introducă o versiune mai puternică. Filosofia modelului rămâne aceeași: Spring nu este construit pentru performanță, ci pentru deplasările zilnice în oraș și în jurul orașului. Potrivit cercetărilor realizate de specialiștii producătorului auto, utilizatorul obișnuit al unui Spring face aproximativ patru deplasări pe zi, însumând circa 34 de kilometri, la o viteză medie de aproximativ 34 km/h.

Cât durează încărcarea noii Dacia Spring

Încărcarea AC la 6,6 kW este disponibilă standard. Pentru cei care vor încărcare mai rapidă există pachetul Charge, care permite încărcare AC la 11 kW și încărcare rapidă DC de până la 50 kW. În cazul utilizării încărcării rapide, bateria poate ajunge de la 15% la 80% în aproximativ 28 de minute. Pentru un automobil destinat în principal orașului, combinația dintre bateria relativ mică și consumul redus este menită să țină costurile de utilizare sub control.

Dacă exteriorul păstrează filosofia de design Dacia, interiorul face un salt important față de prima generație. Toate versiunile primesc un instrumentar digital de 7 inch. Nivelul de echipare Journey adaugă un ecran multimedia central de 10,1 inch, cu navigație conectată, Apple CarPlay și Android Auto. Poziția de condus poate fi adaptată mai ușor, datorită reglajelor suplimentare pentru scaun și volan. Însă cel mai important câștig este spațiul. Creșterea lățimii ar trebui să rezolve una dintre cele mai evidente probleme ale vechiului Spring-senzația de automobil foarte îngust.

Cât costă noua Dacia Spring

Și prețul este o importantă informație pentru viitorii cumpărători. Dacia poziționează noul Spring sub pragul de 20.000 de euro, înainte de eventualele subvenții acordate prin programele naționale. Astfel, modelul va rămâne una dintre cele mai accesibile mașini electrice de pe piața europeană. Mai mult, noul Spring va fi cu aproximativ 2.000 de euro mai ieftin decât Renault Twingo, deși cele două modele sunt produse în aceeași uzină din Slovenia și au la bază aceeași familie tehnică. Gama va fi disponibilă în două niveluri de echipare- Expression și Journey.

Ambele folosesc aceeași motorizare electrică de 80 CP și aceeași baterie de 27,5 kWh.