Piața berii încetinește în Europa, dar România are o problemă mult mai mare. Consumul a ajuns la minimul ultimilor 20 de ani

Publicat la 08.09.2026, 07:22:00

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Piața berii din Uniunea Europeană a avut un an mai slab în 2025, însă România a înregistrat o scădere mult mai puternică decât media europeană. În timp ce producția de bere din UE s-a redus cu 0,7%, piața românească a coborât cu 4%, la 14,4 milioane de hectolitri, cel mai redus nivel din ultimii 20 de ani. Datele Eurostat arată că Uniunea Europeană a produs în 2025 aproximativ 34,4 miliarde de litri de bere, cu 0,7% mai puțin decât în anul anterior. Chiar și așa, producția rămâne cu 2,2% peste nivelul din 2020. Germania continuă să domine piața europeană, cu 7,4 miliarde de litri produși în 2025, urmată de Spania, cu 5,3 miliarde de litri, și Polonia, cu 3,5 miliarde. Țările de Jos și Franța completează primele cinci poziții. Împreună, aceste cinci țări au realizat aproximativ 60% din producția europeană. România, o scădere mult mai abruptă Situația de pe piața românească este mai complicată. După stabilizarea din 2024, când piața se situa în jurul valorii de 15 milioane de hectolitri, consumul a scăzut cu 4% în 2025, până la 14,4 milioane de hectolitri. În ultimii patru ani, contracția cumulată a ajuns la aproximativ 15%.

Potrivit Asociației Berarii României, unul dintre principalii factori invocați pentru această evoluție este creșterea accelerată a accizei. În ultimii patru ani, acciza la bere a crescut cu 55%, iar numai în ultimele 15 luni majorarea a fost de 26,2%. Industria susține că majorarea taxării nu a adus automat venituri mai mari la buget. În 2025, deși acciza a crescut cu 14,7%, contribuțiile directe plătite de producătorii membri ai asociației au scăzut cu aproape 30 de milioane de euro, potrivit datelor prezentate de reprezentanții sectorului. Berea românească pierde teren în fața importurilor România rămâne o piață în care producția locală acoperă cea mai mare parte a consumului. Aproximativ 95,5% din berea consumată provine din producția internă. Totuși, importurile au crescut puternic în 2025, cu 35%, ajungând la aproximativ 650.000 de hectolitri și la o cotă de 4,5% din piață, față de circa 3% cu un an înainte. Exporturile au rămas la aproximativ 330.000 de hectolitri, adică în jur de 2,5% din piață.

Pentru producătorii locali, evoluția importurilor este un semnal de alarmă într-o industrie care a investit masiv în capacități de producție. În 2025, investițiile s-au ridicat la aproximativ 100 de milioane de euro, față de 75 de milioane de euro în 2024. Românii se mută din ce în ce mai mult spre berea fără alcool Schimbarea nu este doar una de volum, ci și una de consum. Berea Lager, de tip Pils și clasică, rămâne dominantă, cu aproximativ 92% din piață, însă berea fără alcool și mixurile fără alcool au înregistrat cea mai mare creștere în 2025. Un studiu publicat în 2026 de Berarii României arată că segmentul berii fără alcool este preferat de 31% dintre respondenți, iar proporția urcă la 39% în rândul persoanelor cu vârste între 35 și 44 de ani. Tendința este în linie cu piața europeană. La nivelul UE, din cele 34,4 miliarde de litri produse în 2025, aproximativ 2,1 miliarde de litri au fost bere fără alcool sau cu un conținut de alcool de cel mult 0,5%. Berea se consumă mai puțin în oraș și mai mult acasă O altă schimbare importantă se vede în HoReCa. În România, doar aproximativ 9% din berea consumată în 2025 a fost vândută prin restaurante, pub-uri și terase, potrivit datelor Asociației Berarii României. Este cel mai redus nivel înregistrat de sector. În același timp, consumul s-a mutat mai mult către acasă, pe fondul presiunilor asupra veniturilor și al creșterii prețurilor din zona ospitalității. Piața berii rămâne însă importantă pentru economia românească. Sectorul și lanțul său de aprovizionare generează aproximativ 57.800 de locuri de muncă, iar contribuția totală la PIB este estimată la circa 3 miliarde de euro. Valoarea pieței a fost de aproximativ 2,38 miliarde de euro în 2025. România nu este singură, dar scăderea este mai puternică Datele europene arată că berea nu traversează o perioadă de expansiune spectaculoasă. Producția UE a scăzut ușor în 2025, iar consumatorii se orientează tot mai mult către produse fără alcool sau cu un conținut redus de alcool. România are însă o problemă suplimentară: piața locală a scăzut de aproximativ 15% în patru ani și a ajuns la cel mai mic nivel din ultimele două decenii. În același timp, taxarea a crescut, importurile au accelerat, iar consumul din HoReCa a ajuns la un minim istoric. Pentru producătorii români, miza următorilor ani nu este doar revenirea consumului. Este și păstrarea avantajului pe care România l-a avut până acum: o piață de bere în care aproape tot ceea ce se consumă este produs local. Foto: https://www.magnific.com/