Statul vrea să se împrumute mai ieftin de la populație prin titlurile de stat Tezaur. Dobânzile au scăzut față de anul trecut

Publicat la 08.09.2026, 06:14:00

În perioada 7 septembrie–2 octombrie 2026, românii pot cumpăra titluri TEZAUR cu maturități de unu, trei și cinci ani și dobânzi anuale neimpozabile de 6,20%, 6,75% și, respectiv, 7,15%. Titlurile au valoarea nominală de un leu, sunt transferabile și pot fi răscumpărate anticipat.

Noua ediție a titlurilor de stat Tezaur vine cu randamente mai mici decât în septembrie 2025, deși acestea rămân peste nivelurile din aceeași lună a anului 2024.

La o investiție de 10.000 de lei în titlurile de stat Tezaur, venitul depinde de maturitatea aleasă. Pentru titlurile pe un an, cu dobândă de 6,20%, investitorul primește 620 de lei, iar la final recuperează și principalul de 10.000 de lei: în total, 10.620 de lei.

Dobânda se plătește anual, iar investitorii pot face mai multe subscrieri și le pot anula în perioada ofertei. Banii atrași vor fi folosiți pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

La maturitatea de trei ani, dobânda de 6,75% aduce 675 de lei anual, adică 2.025 de lei în trei ani. Suma totală încasată va fi de 12.025 de lei.

Pentru titlurile pe cinci ani, dobânda anuală de 7,15% înseamnă 715 lei pe an și un câștig total de 3.575 de lei. Împreună cu suma investită, încasările ajung la 13.575 de lei.

Dobânda este plătită anual, dar nu se adaugă automat la capital pentru calcularea dobânzii din anul următor. Cu alte cuvinte, nu există dobândă la dobândă. Capitalizarea ar apărea numai dacă investitorul ar reinvesti separat sumele primite anual. Toate aceste venituri sunt neimpozabile.

Dobânzi mai mici decât în septembrie 2025

Direcția dobânzilor arată că statul încearcă să se împrumute mai ieftin de la populație decât anul trecut. Reducerea nu este însă una continuă în raport cu 2024.

Oferta Tezaur din septembrie 2025 a fost cea mai avantajoasă dintre ultimele trei ediții din această lună. În urmă cu doi ani, dobânzile anuale au fost de 5,80% pentru un an, 6,60% pentru trei ani și 7% pentru cinci ani. În septembrie 2025, acestea au urcat la 6,90%, 7,50% și 7,85%.

Noua ediție din acest an oferă 6,20%, 6,75% și 7,15%.

Pentru 10.000 de lei, fără reinvestirea dobânzii, câștigul este de 620 de lei după un an, 2.025 de lei după trei ani sau 3.575 de lei după cinci ani în ediția din 2026. În 2025, veniturile ar fi fost de 690, 2.250 și 3.925 de lei, iar în 2024 de 580, 1.980 și 3.500 de lei.

Așadar, dobânzile din 2026 au scăzut față de vârful din 2025, dar rămân ușor peste cele oferite în septembrie 2024. Veniturile sunt neimpozabile.

Tezaur rămâne mai rentabil față de depozitele bancare

Chiar și după reducerea dobânzilor față de anul trecut, oferta statului rămâne competitivă în comparație cu economisirea prin bănci, mai ales datorită scutirii de impozit și posibilității de a fixa randamentul pentru perioade lungi.

Titlurile Tezaur din septembrie 2026 sunt mai rentabile decât majoritatea depozitelor bancare comparabile.

Pentru un an, statul plătește 6,20% net, adică 620 de lei la o investiție de 10.000 de lei.

Ofertele bancare comparate relevă că un depozit pe 12 luni ajunge la aproximativ 6,10% brut, însă după impozitul de 10% rămân circa 5,49% sau 549 de lei.

Pe trei ani, Tezaur oferă 6,75% anual și un venit total neimpozabil de 2.025 de lei. Un depozit bancar pe 36 de luni cu 6,25% produce, după impozit, aproximativ 1.688 de lei, fără a include eventualele comisioane.