Nuntă surpriză în politica românească! Alexandru Nazare se căsătorește cu o artistă de muzică populară

Publicat la 07.09.2026, 16:50:00

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Clopotele de nuntă bat pentru ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Politicianul agreat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, urmează să se căsătorească în weekend săptămână cu Maria Mihali, o artistă de muzică populară din Maramureș, în vârstă de 30 de ani. Cei doi formează un cuplu discret și au preferat să-și țină povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, cununia ar urma să aibă loc pe 12 septembrie 2026. Cei doi s-au logodit în 2025, iar primele informații despre relația lor au apărut încă din 2024. Deși au preferat discreția, moldoveanul Alexandru Nazare și maramușeanca Maria Mihali au fost surprinși împreună în mai multe contexte.

Povestea relației dintre politician și artistă a fost una discretă. Cei doi au fost văzuți împreună inclusiv în timpul unor vizite la mănăstiri și al unor escapade la munte. Maria Mihali i-a fost alături lui Alexandru Nazare și la momente importante din viața publică a acestuia, inclusiv la meciuri ale echipei naționale de fotbal. Acum, după logodna din 2025, cei doi se pregătesc să își unească destinele. Cine este Maria Mihali, ”populăroasa” cu studii în business și management care îi va deveni soție Maria Mihali s-a născut pe 14 aprilie 1996, la Baia Mare, și provine dintr-o familie cu rădăcini în Maramureșul istoric. Tatăl său este originar din zona Borșa. Artista și-a construit cariera în jurul muzicii populare, însă repertoriul său este mai larg. Cântă atât folclor, cât și muzică religioasă, folk creștin și colinde. De-a lungul carierei, a colaborat cu Grupul Iza și a urcat pe scene din România, și a câștigat Trofeul Festivalului de Folclor „Lucreția Ciobanu”, organizat la Sibiu. Muzica a rămas însă principala sa pasiune, iar pregătirea artistică a fost dublată de una academică.

Deși este cunoscută publicului mai ales ca interpretă de muzică populară, Maria Mihali are o pregătire universitară în domeniul afacerilor. A absolvit Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, apoi Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Ulterior, și-a continuat studiile cu un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor, în cadrul FSEGA, pe care l-a finalizat în 2020. În ultimii ani, Maria Mihali și-a continuat pregătirea la Universitatea Națională de Muzică din București. Artista lucrează, de asemenea, cu tineri interesați să urmeze o carieră în muzica populară.