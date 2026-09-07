Vox Nova premiază noua generație de jurnaliști economici. Ștefana Todică, câștigătoarea Marelui Premiu

Publicat la 07.09.2026, 14:54:47

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Peste 100 de oameni din mediul de business, administrație, educație și presă s-au întâlnit la Club Leader Space, într-o sală de conferințe a USAMV, pentru o seară dedicată jurnalismului economic și tinerei generații de profesioniști care explică schimbările din economia României. Evenimentul a fost marcat de decernarea Premiilor Vox Nova pentru Tinerii Jurnaliști Economici, dedicate jurnaliștilor români cu vârsta de până la 35 de ani care s-au remarcat, în ultimii doi ani, prin materiale jurnalistice de interes public și relevanță pentru mediul economic. Ștefana Todică, câștigătoarea Marelui Premiu Marele Premiu Vox Nova pentru Tânărul Jurnalist Economic i-a revenit Ștefanei Todică, de la ProTV.

Premiile Vox Nova Silver au fost acordate Mădălinei Bichir, de la Kanal D, și Florentinei Nițu, de la Ziarul Financiar. La categoria Bronz au fost premiate Alina Vasiliu și Eduard Ivanovici, de la Ziarul Financiar, și Greta Neagu, de la Antena 1. Lista scurtă a competiției a cuprins 21 de jurnaliști economici din mai multe centre ale țării, între care București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Constanța și Reșița. Organizatorii consideră că numărul și diversitatea nominalizărilor arată că jurnalismul economic practicat de tineri are o bază solidă și poate reprezenta una dintre resursele importante pentru comunitatea de business și societatea românească. Economie, investiții și războaie hibride Evenimentul a adus la aceeași masă jurnaliști, antreprenori, reprezentanți ai autorităților și ai mediului academic.

Varujan Vosganian, fost jurnalist economic, fost ministru al economiei și finanțelor și președinte al Uniunii Scriitorilor, a vorbit despre sursele de informare economică și despre importanța credibilității într-un domeniu în care deciziile publice și private depind tot mai mult de calitatea informației. Daniel Constantin, președintele ARICE, a prezentat perspective privind dezvoltarea comerțului exterior și atragerea investițiilor în România, în timp ce Dan Cîmpean, directorul general al DNSC, a abordat problemele de securitate cibernetică și protecția în fața amenințărilor specifice războaielor hibride. Gazda evenimentului, rectorul USAMV, Sorin Cîmpeanu, a subliniat importanța educației și a cercetării, iar fostul președinte Emil Constantinescu a vorbit despre rolul acestora în formarea și susținerea performanței. Antreprenorii, alături de tinerii jurnaliști Mediul de afaceri a fost reprezentat și prin sponsorii evenimentului. David Todoran, proprietarul Mirdatod – Lactate de Ibănești și sponsor principal, a înmânat premiile de la categoria Bronz, în timp ce antreprenorul Marius Badea, de la Lactate Brădet, a împărtășit participanților din experiența sa de business. Centrul General de Arhivare și Safety Approach s-au numărat, de asemenea, printre susținătorii evenimentului. Juriul, condus de avocatul Gabriel Biriș și format din șapte membri, a avut misiunea de a selecta câștigătorii după un proces care s-a întins pe mai multe luni. Organizatorii spun că, timp de peste șase luni, au fost analizați sute de jurnaliști pentru identificarea noii generații de profesioniști din presa economică. Premiile Vox Nova își propun astfel să aducă în atenție o generație de jurnaliști care nu doar relatează economia, ci încearcă să explice transformările care vor influența mediul de business și societatea românească în anii următori.