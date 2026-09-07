Câți bani câștigă Mugur Isărescu la BNR. Guvernatorul încasează 88.648 de lei net pe lună. Într-un an trece de 1 milion de lei

Publicat la 07.09.2026, 11:51:29

Aceasta nu este neapărat suma maximă pe care o poate încasa. Membrii conducerii BNR pot primi prime de până la 2,8 indemnizații lunare, bani în funcție de profitul instituției și, în anumite condiții, indemnizații de pensionare de până la zece indemnizații lunare.

Mugur Isărescu are unul dintre cele mai mari venituri din instituțiile publice din România. ”Șeful banilor” Băncii Naționale a României, guvernatorul care este și pensionar (77 ani), primește 88.648 de lei net în fiecare lună, doar sallariu, ceea ce înseamnă peste 1,06 milioane de lei net într-un an doar din indemnizația lunară.

Cu alte cuvinte, venitul lunar al guvernatorului trece de pragul de 7.000 de lei net pe zi, dacă suma anuală este împărțită la cele 365 de zile ale anului. Iar cei 88.648 de lei reprezintă indemnizația lunară, nu întregul pachet de beneficii prevăzut pentru conducerea BNR.

Dacă suma este încasată timp de 12 luni, rezultatul este de 1.063.776 de lei net pe an.

Cifra publicată de Banca Națională este greu de ignorat: 88.648 de lei net pe lună este indemnizația lui Mugur Isărescu , guvernatorul BNR și președintele Consiliului de administrație.

Cine îl urmează pe Mugur Isărescu în topul veniturilor angajaților BNR

Pe locul al doilea se află Leonardo Badea, vicepreședinte al Consiliului de administrație și prim-viceguvernator al BNR, cu 84.670 de lei net pe lună. Florin Georgescu și Cosmin-Ștefan Marinescu, membri ai Consiliului de administrație și viceguvernatori ai BNR, au fiecare câte 79.395 de lei net lunar. La celălalt capăt al grilei pentru Consiliul de administrație se află membrii neexecutivi, pentru care indemnizația este de 26.370 de lei net pe lună.

În această categorie se află Aura-Gabriela Socol, Roberta Alma Anastase, Csaba Balint și Cristian Popa. Alexandru Nazare are stabilită aceeași indemnizație, de 26.370 de lei, însă plata acesteia este suspendată pe perioada în care ocupă funcția de ministru al Finanțelor.





Banii pot crește dacă BNR face profit. Prima lui Isărescu poate ajunge la aproape 250.000 de lei

Membrii executivi ai Consiliului de administrație pot primi prime de maximum 2,8 indemnizații nete lunare, potrivit informațiilor publicate de BNR. Pentru membrii neexecutivi, plafonul este de 1,8 indemnizații. Dacă se aplică plafonul de 2,8 la indemnizația lunară a guvernatorului, rezultă 248.214 lei net. Este o sumă care, dacă ar fi acordată la nivelul maxim, ar reprezenta aproape trei indemnizații lunare ale guvernatorului. Acesta este plafonul prevăzut, nu suma care trebuie să fie acordată automat. Veniturile conducerii nu se rezumă la indemnizațiile lunare și eventualele prime. Membrii Consiliului de administrație pot primi și o sumă raportată la indemnizația lunară în cazul în care BNR înregistrează profit într-un exercițiu financiar.

Astfel, venitul anual efectiv poate depăși semnificativ calculul simplu de 12 indemnizații lunare.

Este una dintre diferențele importante dintre venitul lunar publicat și pachetul anual total de remunerare.

Aproape 900.000 de lei la pensionare

Nu sunt considerați bugetari dar, în aceeași tradiție, lista beneficiilor continuă și după încheierea activității la BNR. Pentru membrii executivi care îndeplinesc condițiile prevăzute pentru pensionarea pentru limită de vârstă în timpul mandatului există o indemnizație de pensionare egală cu cinci sau zece indemnizații lunare, în funcție de numărul de mandate. Raportată strict la indemnizația actuală a guvernatorului, o astfel de indemnizație ar însemna 443.240 de lei (5 indemnizații) și 886.480 de lei (10 indemnizații).

La BNR, un director poate câștiga aproape 50.000 de lei net

Veniturile mari nu se opresc la Consiliul de administrație. În centrala BNR, salariul net al unui director este cuprins între 22.977 și 49.885 de lei pe lună. Un director adjunct poate primi între 18.060 și 36.126 de lei net, iar un șef de serviciu între 12.331 și 31.739 de lei. Pentru un șef de birou, intervalul este de 10.470–20.794 de lei net lunar. Așadar, chiar și la nivelurile de conducere din centrala BNR, veniturile pot ajunge la câteva zeci de mii de lei în fiecare lună. Și în teritoriu salariile trec de 20.000 de lei. În structurile teritoriale, grilele sunt mai mici decât la centrala BNR, însă rămân consistente. Un director poate avea între 11.470 și 22.513 lei net lunar. Pentru un șef de serviciu, venitul este cuprins între 10.984 și 15.893 de lei, în timp ce un șef de birou poate primi între 10.724 și 11.569 de lei net.

Angajații BNR pot primi până la 2,8 salarii nete în plus

Beneficiile suplimentare nu sunt rezervate exclusiv conducerii. Contractul colectiv de muncă negociat la nivelul BNR prevede pentru salariați posibilitatea acordării unor prime de până la 2,8 salarii nete lunare. La acestea se poate adăuga o sumă din fondul de participare a salariaților la profit, în funcție de fondul constituit potrivit legislației. Există și un bonus anual de performanță, acordat în funcție de rezultatele evaluării profesionale.

Până la 12 salarii de bază la pensionare. Prime pentru nașterea fiecărui copil al angajatului

Un alt beneficiu prevăzut pentru angajații BNR este indemnizația de pensionare. Aceasta este calculată în funcție de vechimea în cadrul Băncii Naționale și poate varia între trei și 12 salarii de bază. Contractul colectiv mai prevede bani pentru anumite evenimente familiale, inclusiv sume pentru copiii minori cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și a Crăciunului, precum și pentru nașterea fiecărui copil.