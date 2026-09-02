Românii vor putea alege suma dorită de la bancomat. BNR dă undă verde!

Publicat la 02.09.2026, 14:10:14

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V-ați săturat de mesaje pe ecranele ATM-urilor precum ”Introduceți o altă sumă” ori ”Suma trebuie să fie multiplu de X lei”? Românii ar putea scoate exact câți bani au nevoie de la bancomat conform unui proiect de lege. Proiectul prevede ca ATM-urile să permită introducerea manuală a sumei dorite, nu doar alegerea dintre valorile prestabilite afișate pe ecran. Inițiativa a primit aviz favorabil din partea Băncii Naționale a României, care solicită însă o serie de clarificări înainte de aplicarea noilor reguli.

Adio sumelor „impuse” de bancomat. Suma aleasă ar putea fi retrasă indiferent de banca emitentă a cardului

Ai nevoie de fix 130 de lei, dar bancomatul îți oferă doar variante de 100 ori 200 lei? Proiectul legislativ propune modificarea Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată, astfel încât operatorii de bancomate să ofere utilizatorilor posibilitatea de a introduce o sumă personalizată pentru retragerea de numerar. Opțiunile rapide, cu valori prestabilite, ar urma să rămână disponibile. Diferența este că utilizatorul ar avea și posibilitatea de a scrie manual suma pe care dorește să o retragă.Una dintre prevederile importante ale proiectului este că această facilitate ar urma să fie disponibilă și atunci când cardul este emis de o altă bancă decât cea care operează bancomatul. Cu alte cuvinte, dacă folosești cardul unei bănci la ATM-ul altei bănci, ai putea introduce suma dorită, în condițiile în care cardul este emis de un prestator de servicii de plată autorizat să opereze în România. Totuși, posibilitatea de a introduce orice valoare nu înseamnă că ATM-ul va putea elibera întotdeauna suma exactă solicitată. Retragerea va depinde în continuare de banii disponibili în bancomat, bancnotele aflate în aparat, limitele stabilite pentru retrageri și condițiile tehnice și de securitate ale tranzacției.

Amenzi de până la 100.000 de lei pentru operatorii care nu respectă regula Proiectul prevede și un regim de sancțiuni pentru operatorii care nu vor respecta noile obligații. În cazul în care încălcarea regulilor afectează sau poate afecta interesele consumatorilor, amenda ar putea ajunge la 100.000 de lei, sancțiunea fiind cuprinsă între 50.000 și 100.000 de lei. Operatorii de bancomate ar urma să aibă la dispoziție 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a-și adapta terminalele. Inițiatorii proiectului susțin că implementarea noii funcții nu ar presupune investiții majore în infrastructura fizică a bancomatelor. În principal, operatorii ar trebui să actualizeze software-ul și interfața ATM-urilor, astfel încât utilizatorii să poată introduce manual valoarea pe care doresc să o retragă. Scopul este ca oamenii să aibă un control mai mare asupra sumelor retrase și să nu mai fie nevoiți să scoată mai mulți bani decât le sunt necesari doar pentru că ATM-ul nu oferă o opțiune intermediară. Ce spune BNR despre bancomatele care vor permite retrageri personalizate BNR a dat aviz favorabil proiectului, însă instituția consideră că textul legislativ trebuie clarificat în mai multe puncte înainte de aplicare. Una dintre observațiile BNR vizează prestatorii de servicii de plată autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene, dar care operează în România. Banca centrală solicită clarificarea situației acestora și precizarea dacă vor avea, la rândul lor, obligația de a modifica configurația tehnică a bancomatelor. BNR consideră, de asemenea, că este necesară o delimitare mai clară a beneficiarilor noilor prevederi. Proiectul utilizează termenul de „utilizatori” ai cardurilor și serviciilor de plată, însă regimul sancționator este construit în raport cu „consumatorii”. Potrivit BNR, trebuie clarificat dacă noile reguli se aplică exclusiv persoanelor fizice sau și persoanelor juridice. BNR cere consultarea sistemului bancar Banca centrală consideră că inițiativa legislativă ar trebui discutată și cu reprezentanții sistemului bancar, pentru a putea fi identificate eventualele probleme tehnice care ar putea apărea la implementarea uniformă a noilor funcții pe bancomate. Astfel, deși avizul BNR este favorabil, acesta nu înseamnă că regula intră automat în vigoare. Proiectul trebuie să parcurgă în continuare procedura legislativă, iar forma finală a actului normativ poate suferi modificări.