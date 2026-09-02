ROMGAZ preia oficial AZOMUREȘ. Începe pregătirea pentru repornirea producției

Publicat la 02.09.2026, 14:28:02

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ROMGAZ a finalizat formalitățile pentru preluarea activității de producție a AZOMUREȘ, după acordul semnat în luna mai. Compania intră acum într-o etapă în care prioritatea este integrarea activității preluate și pregătirea instalațiilor pentru reluarea producției, după perioada în care fabrica a avut activitatea întreruptă. Tranzacția a fost realizată în baza Acordului privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement – TBA), semnat la 29 mai 2026 între ROMGAZ, în calitate de cumpărător, și AZOMUREȘ, în calitate de vânzător. Repornirea producției începe cu verificarea instalațiilor Preluarea oficială nu înseamnă că producția poate fi reluată imediat. ROMGAZ trebuie să parcurgă mai multe etape tehnice înainte de repornirea instalațiilor. Compania va evalua starea echipamentelor și instalațiilor, va efectua verificările și testele necesare și va derula lucrări de mentenanță și remediere acolo unde acestea sunt necesare. Vor fi verificate inclusiv sistemele de siguranță, astfel încât repornirea să poată fi făcută etapizat și în condiții de siguranță.

ROMGAZ spune că integrarea activității va fi făcută cu accent pe eficiență operațională și disciplină financiară, urmărindu-se folosirea cât mai eficientă a resurselor și crearea de valoare pe termen lung. ROMGAZ vrea să transforme gazul românesc în produse industriale Prin preluarea activității AZOMUREȘ, ROMGAZ urmărește și dezvoltarea unei strategii de integrare pe verticală. Ideea este ca gazele naturale produse în România să poată fi valorificate mai departe în industrie, sub forma unor produse cu valoare adăugată, în loc ca materia primă să fie utilizată doar în etapa de producție și comercializare a gazului. „Finalizarea formalităților aferente tranzacției marchează începutul unei noi etape pentru ROMGAZ. Prin preluarea activității de producție a AZOMUREȘ facem un pas important în strategia noastră de dezvoltare și integrare pe verticală și creăm premisele pentru valorificarea superioară, în România, a gazelor naturale pe care le producem. Este un proiect strategic pe care îl abordăm cu responsabilitate și cu o perspectivă pe termen lung”, a declarat Răzvan Popescu, directorul general al ROMGAZ.

Siguranța, condiția pentru repornire În perioada următoare, ROMGAZ va începe integrarea operațională a activității preluate. Repornirea producției va fi pregătită etapizat, iar siguranța instalațiilor și a angajaților este prezentată de companie drept unul dintre criteriile esențiale ale procesului. „Intrăm acum în etapa de integrare operațională. Demersurile pe care le vom derula vizează pregătirea reluării producției și vor fi realizate riguros și etapizat, cu o atenție deosebită acordată siguranței angajaților, instalațiilor și întregii activități industriale. Siguranța va rămâne un criteriu esențial în toate deciziile și acțiunile pe care le vom întreprinde”, a declarat Aristotel Jude, director general adjunct al ROMGAZ. Accent pe disciplină financiară ROMGAZ subliniază că integrarea AZOMUREȘ va fi făcută și din perspectiva sustenabilității economice. Compania spune că va urmări o alocare eficientă a resurselor și o fundamentare atentă a deciziilor privind activitatea preluată. „Această tranzacție a fost abordată cu rigoare și responsabilitate, atât din perspectivă financiară, cât și din perspectiva sustenabilității sale economice. În etapa următoare, vom urmări o alocare eficientă a resurselor și o fundamentare atentă a deciziilor, astfel încât integrarea activității preluate să contribuie la crearea de valoare pe termen lung pentru ROMGAZ și acționarii săi”, a declarat Gabriela Trânbițaș, director economic al ROMGAZ. Tranzacția, asistată de consultanți financiari, juridici și tehnici Pe parcursul procesului de analiză, structurare și finalizare a tranzacției, ROMGAZ a beneficiat de asistență din partea mai multor consultanți. KPMG Advisory SRL a asigurat consultanța financiară, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP SCP a oferit consultanță juridică, iar TÜV Austria România a avut rol de consultant tehnic. Pentru ROMGAZ, încheierea formalităților reprezintă astfel finalul unei etape de tranzacție și începutul uneia mult mai importante din punct de vedere operațional: integrarea AZOMUREȘ și pregătirea instalațiilor pentru revenirea producției.