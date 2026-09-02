NIBIRU trage linie după primul sezon- 2,6 milioane de vizite și 300 de evenimente la Costinești

Publicat la 02.09.2026, 15:10:37

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Primul sezon al noului parc de distracții de pe litoral, NIBIRU, se încheie cu cifre spectaculoase, lăudate de cei ce au fost „gazde”. Noua destinație de lângă Costinești a atras peste 2 milioane de vizitatori, iar, împreună cu festivalul Beach, Please!, traficul total a depășit 2,6 milioane de participanți. În doar câteva luni, NIBIRU a transformat noua destinație născută pe un câmp de lângă Costinești într-unul dintre marile puncte de atracție de pe litoralul românesc. NIBIRU a prins formă înainte de vara lui 2026, în spatele proiectului aflându-se Ștefan Lucian Gîtiță un profesionist din industria muzicală și a entertainmentului, care a crezut că poate schimba modul în care este privită clasica distracție de pe litoralul românesc. În lunile iunie, iulie și august, proiectul s-a transformat într-o destinație cu o avalanșă de festivaluri, concerte, evenimente pentru familii, zone de food și petreceri. Peste 2 milioane de vizitatori au trecut prin NIBIRU, iar, dacă este inclus și popularul festival Beach, Please!, traficul total a depășit 2,6 milioane de vizite. Cifrele sunt cu atât mai spectaculoase cu cât organizatorii vorbesc despre aproximativ 300 de evenimente și peste 500 de artiști români și internaționali prezenți în primul sezon.

42.000 de oameni pe zi, la Costinești Potrivit organizatorilor, NIBIRU a înregistrat o medie generoasă de aproximativ 40.000 de vizitatori pe zi. În cele cinci zile ale festivalului Beach, Please!, media a urcat la 50.000 de oameni pe zi. Practic, spun organizatorii, este ca și cum un oraș întreg s-ar fi mutat temporar pe platoul de lângă Costinești. Restaurantele, hotelurile, pensiunile, terasele și celelalte afaceri din Costinești au beneficiat de fluxul uriaș de turiști. Potrivit datelor prezentate de organizatori, vizitele generate în această vară au adus în economia locală a județului Constanța sume de ordinul milioanelor de euro.

Selly (FOTO): „Am demonstrat că putem construi aici ceva care merită văzut și din afara României” Influencerul Andrei Șelaru ”Selly”, CEO și cofondator NIBIRU, merge mai departe, considerând că, și fără autostrăzi ori infrastructură feroviară și aeriană, proiectul continuă să schimbe inclusiv percepția internațională asupra României. „Vara aceasta am demonstrat că putem construi aici ceva care merită văzut și din afara României. Că România are un cuvânt de spus în divertisment.” Următorul obiectiv este și mai ambițios – NIBIRU să devină un motiv de călătorie pentru turiștii străini. Practic, un turist să descopere un artist sau un festival din program, să cumpere un bilet, să își rezerve cazarea și să vină în România special pentru experiența de la Costinești. Programul pentru familii a fost ajustat, fluxurile de acces au fost modificate, iar transportul și experiențele din stațiune au fost adaptate în funcție de feedbackul primit de la oameni. NIBIRU a încercat, astfel, să creeze nu doar un loc unde oamenii vin la concerte, ci o comunitate care participă la dezvoltarea destinației. NIBIRU 2027- sezon de 74 de zile Dacă primul sezon a fost un experiment, organizatorii spun că în 2027 urmează dezvoltarea modelului. NIBIRU va fi deschis între 24 iunie și 5 septembrie 2027, ceea ce înseamnă un sezon de 74 de zile. Planurile includ infrastructură mai bună, acces mai simplu, artiști și experiențe noi, mai multe oportunități pentru business-uri și o componentă internațională mai puternică. Crăciun în septembrie, la malul mării Artiști care au adus România în centrul atenției Unul dintre pariurile NIBIRU a fost pe artiști internaționali de top, iar programul a acoperit stiluri muzicale și generații diferite. Beach, Please! i-a adus la Costinești pe Playboi Carti, Future, Don Toliver, Tyla, Yeat și Quavo. Apoi au urmat GALAXIA, cu Ozuna, Nicky Jam, Farruko și HUGEL, și NEBULA X, care a adus nume precum Black Coffee, John Summit, Charlotte de Witte, Marco Carola și The Martinez Brothers. K-POP DAYS i-a adus la Costinești pe Taemin, JEON SOMI, EVERGLOW și WHIB. RETROGRADE a reunit artiști precum Timbaland, Eve, Fat Joe, Keri Hilson și Busta Rhymes. Serile de Center Stage au adus pe scenă artiști români precum Smiley, Delia, INNA, Carla's Dreams, Irina Rimes, Alex Velea, Theo Rose, Antonia, The Motans și Connect-R, în timp ce Popcorn Days a readus în atenție nume asociate muzicii românești de la începutul anilor 2000, printre care INNA, Edward Maya, DJ Sava și Fly Project. Petrece în avans Crăciunul în septembrie, la NIBIRU NIBIRU a pregătit conceptul „Christmas in September”, după ce comunitatea a cerut un eveniment de Crăciun la Costinești. Promenada a fost decorată cu un brad uriaș, lumini și elemente tematice, iar programul include activități pentru copii, concerte, petreceri, zone de food și cinema în aer liber. Iar pentru final, NIBIRU aduce la malul mării unul dintre cele mai iubite filme de familie: „Singur acasă”.