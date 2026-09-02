CNPP lansează noul portal de pensii. Românii își pot vedea online stagiul de cotizare, Pilonul II și talonul de pensie

Publicat la 02.09.2026, 11:15:22

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Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a lansat un nou portal instituțional prin care românii pot accesa online informații și servicii din domeniul pensiilor și asigurărilor sociale. Platforma include un Spațiu Privat Virtual (SPV) prin care utilizatorii pot transmite cereri online și pot consulta documente precum stagiul de cotizare, contribuțiile virate la Pilonul II, decizia de pensionare și talonul de pensie electronic. Potrivit CNPP, noul portal a fost conceput pentru a simplifica accesul cetățenilor la informații și servicii și pentru a reduce necesitatea deplasărilor la casele teritoriale de pensii. Ce poți face online prin noul portal CNPP Unul dintre principalele instrumente ale platformei este Spațiul Privat Virtual. Prin intermediul contului personal, utilizatorii pot transmite online toate categoriile de cereri prevăzute în sistemul administrat de CNPP. Conturile create pe vechiul portal au fost migrate, astfel încât utilizatorii existenți se pot autentifica în continuare cu aceleași credențiale.

Și procedura de creare a unui cont nou a fost simplificată. Două dintre cele trei modalități de înregistrare sunt complet digitale, fără ca solicitantul să fie nevoit să meargă fizic la sediul instituției. Una dintre variante este autentificarea prin ROeID, sistemul național de identificare electronică. Stagiul de cotizare și contribuțiile la Pilonul II, disponibile online Prin contul din SPV, utilizatorii pot consulta mai multe informații și documente referitoare la situația lor în sistemul public de pensii. Printre acestea se află stagiile de cotizare, contribuțiile virate la Pilonul II, decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic, denumit e-Talon. Portalul include și un modul pentru simularea drepturilor de pensie. Acesta permite utilizatorilor să obțină informații orientative despre drepturile de pensie și despre data la care acestea pot fi solicitate.

Informații despre pensii, prestații și pensii internaționale Noul portal reunește într-un singur loc informații despre pensiile publice și prestațiile de asigurări sociale, dar și despre pensiile internaționale. Utilizatorii pot găsi informații și servicii referitoare la stagiile de cotizare, biletele de tratament balnear, accidentele de muncă și bolile profesionale. Platforma oferă, de asemenea, acces la formulare, datele de contact ale caselor teritoriale de pensii, programări online și alte servicii electronice. Portal optimizat pentru telefon și tabletă CNPP anunță și un motor de căutare care permite identificarea rapidă a informațiilor din portal sau din anumite secțiuni ale acestuia. Conținutul este completat cu materiale video, fotografii și o secțiune de ajutor care include explicații și tutoriale pentru principalele funcționalități ale platformei și ale Spațiului Privat Virtual. Noul portal este optimizat pentru utilizarea de pe calculator, tabletă și telefon mobil și respectă cerințele actuale de accesibilitate. Portalul, finanțat prin PNRR Lansarea face parte din proiectul „Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). CNPP susține că noua platformă reprezintă mai mult decât o schimbare de interfață, fiind parte a procesului de digitalizare și modernizare a relației dintre instituție și cetățean. Pentru pensionari și viitorii pensionari, principala schimbare este accesul mai simplu la propriile informații și documente, precum și posibilitatea de a transmite online cereri către sistemul public de pensii, fără deplasarea la casa teritorială de pensii.