Brandul românesc de electrocasnice care a ajuns în 29 de țări. Afacerea a ”explodat” la 85 de milioane de euro. Puțin știu povestea lui

Publicat la 07.09.2026, 08:30:00

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Da, ați citit bine! Este unul dintre brandurile pe care românii le întâlnesc tot mai des în magazine și în propriile case, însă puțini știu că în spatele numelui se află o poveste românească. Heinner, brandul de electrocasnice dezvoltat de o firmă de distribuție electro/ IT, a plecat la drum de la o gamă restrânsă de mici produse pentru bucătărie și a ajuns astăzi, 15 ani mai târziu, la o cifră de afaceri de 85 de milioane de euro și la o prezență în 29 de piețe internaționale. Astăzi, își mută acum tot mai mult atenția spre zona vest europeană, inagurând un hub logistic în Olanda care să deservească și Germania, Belgia și Austria, piețe în care se află în expansiune.

Povestea brandului a început în 2011, când Network One Distribution, o companie specializată inițial în distribuția de produse IT&C, a intrat pe piața electrocasnicelor cu o gamă mică de produse electrice. Astăzi, brandul are un portofoliu vast de electrocasnice și vinde produse pe piețe din întreaga lume. Iar acum concurează cu brio cu nume internaționale consacrate. Cum a început povestea Heinner. De la 900.000 de euro la 85 de milioane de euro În anul lansării, 2011, brandul genera aproximativ 900.000 de euro din vânzarea de electrocasnice mici. În 2025, cifra de afaceri a ajuns la 85 de milioane de euro. Asta înseamnă o creștere de aproape 95 de ori în 15 ani. În același timp, Heinner a ajuns să vândă aproximativ 1,3 milioane de produse electrocasnice într-un singur an, atât în România, cât și pe piețele externe. Heinner se prezintă în 2026 drept lider al pieței de distribuție electro-IT din România. În urmă cu 15 ani, firma din sectorul 2 al Bucureștiului avea deja experiență în dezvoltarea unor branduri proprii. Printre acestea se numărau Horizon, pentru televizoare și electronice, și Serioux, pentru periferice și accesorii. Compania a identificat o oportunitate pe piața electrocasnicelor și a inventat Heinner. Strategia a fost construită în jurul produselor accesibile, al tehnologiilor utile și al unui raport bun între preț și dotări. În mai puțin de trei ani de la lansare, Heinner ajunsese pe primele locuri în rapoartele de piață în mai multe categorii, de la mașini de tocat și storcătoare de fructe până la hote.

De la câteva produse la peste 1.200 de electrocasnice Heinner de astăzi este foarte diferit de brandul lansat în 2011. Portofoliul de electrocasnice a crescut la peste 1.200 de produse, împărțite în mai mult de 70 de categorii. În ofertă se regăsesc atât electrocasnice mici, cât și electrocasnice mari, precum frigidere și combine frigorifice, mașini de spălat, aragazuri și plite, hote, cuptoare, aspiratoare, mixere și roboți de bucătărie, fiare de călcat, aparate de aer condiționat, produse pentru încălzire și alte zeci de produse pentru casă. Dacă sunt adăugate și produsele pentru bricolaj, textile și îngrijire personală, portofoliul total depășește 3.000 de produse. Compania dezvoltă aproximativ 100 de modele noi în fiecare an, însă păstrează în ofertă și produse lansate în urmă cu 14-15 ani. În 2025, aproximativ 1,3 milioane de electrocasnice Heinner au ajuns la consumatori. Heinner și-a deschis un hub logistic în Olanda. Articolele se vând și în Caraibe Firma este prezentă în prezent în 29 de piețe internaționale. Printre acestea se află și piețe din Europa de Vest, inclusiv zona BENELUX (Belgia, Olanda și Luxemburg), dar și regiunea Germania, Austria și Elveția. Extinderea nu s-a limitat însă la Europa. Produsele Heinner au ajuns până în Caraibe, inclusiv în piețe precum Dominica și Saint Lucia. În 2026, Heinner a făcut un pas important pentru susținerea expansiunii occidentale. Network One Distribution a început să utilizeze infrastructură logistică în Olanda, cu rolul de a apropia produsele de clienții și partenerii din Europa de Vest. Hubul logistic inaugurat deservește în special piețele din Germania, Belgia și Olanda, iar Austria se află, la rândul său, printre piețele vizate. În loc ca produsele să plece exclusiv din România către fiecare piață, compania își apropie stocurile de consumatorii occidentali. Este o prezență la marile târguri internaționale de profil Un alt pas important în strategia de internaționalizare a fost participarea la IFA Berlin, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate electronicelor și electrocasnicelor. Heinner a avut stand propriu la marea expoziție în 2023, 2024 și 2025. În 2026, compania a anunțat și posibilitatea extinderii garanției până la 10 ani pentru motorul inverter, în cazul anumitor produse frigorifice. Potrivit reprezentanților companiei, pe piețele externe există o cerere mai mare pentru frigidere ”No Frost” și pentru mașini de spălat cu o capacitate de peste 8 kilograme. Asta înseamnă că strategia nu poate fi una de tipul „același produs pentru toată Europa”. Oferta trebuie adaptată în funcție de cererea din fiecare piață, iar compania dezvoltă modele ținând cont de preferințele consumatorilor locali. Heinner intră, mai nou, și în zona beauty În 2026, brandul a deschis și un nou front. Heinner a lansat Heinner Beauty, o gamă dedicată îngrijirii personale, cu aproximativ 30 de produse. În gamă intră uscătoare de păr, plăci de îndreptat, ondulatoare, perii cu aer cald și seturi de coafat. Povestea Heinner este una aproape necunoscută românilor care cumpără produsele fără să știe că, chiar dacă acestea sunt fabricate în Turcia ori China, brandul s-a născut și s-a dezvoltat în România.