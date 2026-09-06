45 de milioane de frigidere «Made in Romania». Performanța uriașă atinsă de o fabrică românească, neegalată de niciun alt producător de la noi

Publicat la 06.09.2026, 12:41:00

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Fabrica de la Găești, cea mai mare de profil din Europa, locul unde se fabrică de jumătate de secol unul dintre cele mai cunoscute branduri românești de electrocasnice, a depășit pragul de 45 de milioane de aparate frigorifice produse. Dacă fiecare frigider produs la Găești ar fi așezat unul lângă altul, lungimea șirului ar fi greu de imaginat. 45 de milioane de aparate frigorifice, dintre care multe au făcut parte din copilăria românilor, precum celebrele modele Fram. Fabrica ce are o istorie de peste 50 de ani și este locul de origine al brandului Arctic, unul dintre cele mai cunoscute nume românești din industria electrocasnicelor.

45 de milioane de aparate. Povestea Arctic începe în 1968

Potrivit datelor oficiale ale Beko România, fabrica din Găești a depășit anul trecut pragul de 45 de milioane de aparate frigorifice produse. Performanța este cu atât mai importantă pentru România cu cât o mare parte din produsele realizate aici pleacă direct la export. De altfel asta de întâmplă de la începuturile anilor 70, cu primele modele,iinițial realizate în baza licenței franceze Thomson-Brandt. Astăzi peste 84% din producția fabricii este exportată, iar aparatele ajung pe piețe din 66 de țări, inclusiv Germania, Franța, Italia și Qatar. Compania Arctic a fost înființată în 1968, sub licență Thomson Houston, iar primele frigidere au fost produse în 1970. Doi ani mai târziu, compania făcea deja primul export în Franța. În anii următori, Arctic avea să devină unul dintre cele mai importante nume din industria românească de electrocasnice. În anii '80, mai mult de 80% din producția de frigidere era exportată în țările occidentale, potrivit Muzeului Publicității.

Ritmul de producție a crescut constant. În 2015, Arctic anunța atingerea pragului de 25 de milioane de frigidere produse la Găești, la 45 de ani de activitate. Zece ani mai târziu, fabrica ajunsese la peste 45 de milioane. Asta înseamnă că aproximativ 20 de milioane de aparate frigorifice au fost produse în intervalul 2015-2025. Fabrica românească a intrat în era roboților- 2,6 milioane de aparate pe an Un moment important în dezvoltarea fabricii a venit în 2013. Arctic a inaugurat atunci o nouă linie de producție și și-a extins capacitatea până la 2,6 milioane de unități anual, devenind cel mai mare producător de aparate frigorifice din Europa Centrală la acel moment. Investiția s-a ridicat la 21,9 milioane de euro. Astăzi, la Găești sunt produse 57 de modele de aparate frigorifice și peste 600 de produse derivate, iar fabrica are peste 2.000 de angajați. Imaginea fabricii Arctic s-a schimbat radical față de perioada în care primele frigidere ieșeau de pe linia de producție. În prezent, unitatea utilizează 6 roboți colaborativi și 15 roboți industriali autonomi, în cadrul unui proces de producție puternic automatizat. Începând din 2002, când Arctic a fost preluată de grupul Arçelik, investițiile în capacitățile de producție din România au crescut constant. Potrivit Beko România, investițiile realizate în unitățile de producție românești din 2002 au depășit 391 de milioane de euro. Arctic este un brand românesc, dar compania nu mai este controlată în prezent de capital românesc. În 2002, grupul Arçelik a achiziționat Arctic. Astăzi, activitatea este derulată de Beko România, parte a grupului Beko Europe, iar portofoliul local include brandurile Arctic, Beko, Indesit, Hotpoint, Whirlpool și Grundig. Însă povestea industrială a brandului rămâne una profund legată de România.