BMW confiscat de instanță. Cazul neobișnuit care ridică o întrebare importantă

Publicat la 06.09.2026, 12:17:08

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Un tânăr din Bistrița-Năsăud a rămas fără BMW după ce a fost prins de trei ori la volan fără să aibă permis de conducere. Curtea de Apel Cluj a dispus definitiv confiscarea autoturismului, într-o decizie fără precedent în România pentru o infracțiune de conducere fără permis. Instanța a apreciat că nu a fost vorba despre un incident izolat, ci despre o „perseverență infracțională ieșită din comun”. Hotărârea a fost pronunțată la 31 august 2026, după ce procurorii au contestat decizia Judecătoriei Bistrița, care refuzase inițial confiscarea mașinii. Curtea de Apel a admis apelul și a stabilit că autoturismul a fost folosit în mod direct și repetat pentru comiterea faptelor. De trei ori la volan, fără permis Povestea a început pe 30 iulie 2025, când tânărul, în vârstă de 18 ani, a fost oprit de polițiști. În BMW se aflau încă patru persoane, iar verificările au arătat că șoferul nu avea permis. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal. Dosarul nu l-a împiedicat însă să se urce din nou la volan. Trei zile mai târziu, pe 2 august, polițiștii l-au prins din nou, de această dată pe DN 17. Tânărul a parcurs aproximativ 100 de kilometri, iar în autoturism se aflau alți doi pasageri. Potrivit anchetatorilor, deplasarea fusese făcută în scop recreativ.

A treia faptă a avut loc pe 8 noiembrie 2025, în localitatea Sigmir. Polițiștii l-au observat la volan pe DJ 151 și i-au făcut semnal de oprire. Tânărul a accelerat și a încercat să scape. A urmat o urmărire pe aproximativ doi kilometri. Potrivit informațiilor din dosar, acesta a efectuat depășiri peste marcajul continuu și a circulat cu viteză, după care a abandonat autoturismul și a fugit pe jos. A fost prins ulterior de polițiști. BMW-ul avea ITP-ul expirat și nu avea RCA Ancheta a mai scos la iveală că autoturismul avea ITP-ul expirat din luna august 2025 și nu avea o poliță RCA valabilă. BMW-ul, un Seria 5 cu motor de 2,5 litri și 177 de cai putere, a fost evaluat la 29.097 de lei, iar procurorii au instituit sechestru asupra mașinii.

Tânărul a fost reținut și ulterior arestat preventiv, iar din decembrie 2025 a fost plasat în arest la domiciliu. Judecătoria Bistrița a refuzat confiscarea În februarie 2026, Judecătoria Bistrița a pronunțat prima sentință. Tânărul și-a recunoscut faptele și a cerut judecarea în procedură simplificată. Instanța a stabilit o pedeapsă rezultantă cu suspendarea executării sub supraveghere pentru trei ani și 60 de zile de muncă în folosul comunității. Cererea procurorilor privind confiscarea BMW-ului a fost însă respinsă. Judecătoria a considerat că valoarea autoturismului este disproporționată față de natura și gravitatea faptelor și a remarcat că infracțiunile erau de pericol, fără producerea unui accident rutier. În plus, tânărul urma cursurile unei școli de șoferi la momentul faptelor. Procurorii au contestat însă această parte a hotărârii. Curtea de Apel a schimbat radical situația La Curtea de Apel Cluj, argumentul procurorilor a fost că repetarea faptelor într-un interval foarte scurt schimbă semnificativ gravitatea situației. Același autoturism fusese folosit de trei ori, în condițiile în care tânărul știa deja că este cercetat penal pentru conducere fără permis. La ultima faptă, el a ignorat semnalul polițiștilor, a încercat să fugă și a efectuat manevre periculoase. Procurorii au susținut că doar hazardul a făcut ca aceste conduite să nu se transforme într-un accident și au cerut confiscarea BMW-ului, în principal în natură și, alternativ, prin echivalent bănesc. Curtea de Apel a admis apelul și a dispus confiscarea autoturismului. „Perseverență infracțională ieșită din comun” În motivarea deciziei, judecătorii au subliniat că tânărul nu s-a aflat la primul contact cu legea penală, ci a continuat să conducă fără permis după ce fusese deja depistat și cercetat pentru aceeași faptă. Instanța a vorbit despre o „perseverență infracțională ieșită din comun”, având în vedere atât repetarea faptelor, cât și distanțele parcurse și conduita de la ultima oprire. Judecătorii au apreciat că autoturismul a fost folosit direct și repetat pentru săvârșirea infracțiunilor și că măsura confiscării nu este excesivă. În balanță, au pus interesul public privind siguranța rutieră și protejarea vieții celorlalți participanți la trafic. Curtea de Apel a majorat și pedeapsa aplicată de instanța de fond, la un an, 9 luni și 10 zile de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere. De ce este importantă confiscarea mașinii Decizia este neobișnuită deoarece confiscarea unui autoturism folosit la comiterea unei infracțiuni rutiere nu este o practică obișnuită în România. Avocatul Adrian Stan, care a analizat hotărârea, a declarat că a identificat cazuri în care autoturismele au fost confiscate pentru infracțiuni precum transportul de migranți sau contrabanda și situații în care mașinile au fost folosite în comiterea unor infracțiuni violente. În schimb, nu a identificat anterior un caz în care autoturismul să fie confiscat pentru conducere fără permis. El a remarcat și existența unei soluții diferite într-un dosar judecat anterior de Curtea de Apel Iași. În acel caz, instanța refuzase confiscarea autoturismului, considerând că mașina nu este propriu-zis un bun „folosit” la săvârșirea infracțiunii, ci un bun fără de care fapta nu putea fi comisă. O decizie care poate conta și în alte dosare Hotărârea de la Cluj nu înseamnă că orice persoană prinsă fără permis își va pierde automat mașina. Cazul are o particularitate importantă: tânărul a fost prins de trei ori într-un interval de câteva luni, a continuat să conducă după deschiderea primului dosar penal, iar la ultima faptă a încercat să fugă de polițiști. Tocmai această combinație de factori a fost esențială în argumentația instanței. Decizia definitivă de la Cluj poate deveni însă un reper pentru cazurile viitoare, mai ales în situațiile în care autoturismul este folosit în mod repetat pentru comiterea unor infracțiuni rutiere și conduita șoferului indică un risc ridicat pentru ceilalți participanți la trafic. În cazul de față, mesajul instanței este clar: după trei episoade de conducere fără permis, în aceeași mașină, confiscarea autoturismului a fost considerată justificată. BMW-ul a devenit, în cele din urmă, bun al statului.