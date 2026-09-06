Asigurările obligatorii de locuință au crescut în România. Câte locuințe sunt acum protejate împotriva dezastrelor naturale

Publicat la 06.09.2026, 14:21:13

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Numărul polițelor obligatorii de asigurare a locuinței (PAD) a ajuns la aproximativ 2,5 milioane la sfârșitul lunii iulie 2026, în creștere cu 9,39% față de aceeași perioadă a anului trecut. În iulie 2025 erau active aproximativ 2,3 milioane de polițe, potrivit statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM). Creșterea anuală vine însă în condițiile unei ușoare scăderi față de luna precedentă. Numărul polițelor active a coborât în iulie cu 0,22% comparativ cu iunie. Cele mai multe polițe sunt în mediul urban Din totalul polițelor PAD active la sfârșitul lunii iulie, 72% acopereau locuințe din mediul urban, în timp ce 28% erau încheiate pentru locuințe din mediul rural. Distribuția arată diferențe importante și în funcție de tipul construcției. Aproximativ 95% dintre polițele active sunt pentru locuințe de tip A, iar 5% pentru locuințe de tip B.

Locuințele de tip A sunt cele cu structura de rezistență realizată din beton armat, metal sau lemn și cu pereții exteriori din piatră, cărămidă arsă ori alte materiale supuse unui tratament termic sau chimic. Locuințele de tip B au pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din materiale care nu au fost supuse unui tratament termic ori chimic. Transilvania și Muntenia, în top La nivel regional, Transilvania conduce în clasamentul numărului de polițe PAD active, cu 516.557 de contracte. Pe următoarele poziții se află Muntenia, cu 500.353 de polițe, și Bucureștiul, cu 471.707. La polul opus se află Maramureșul, cu 79.360 de polițe active, și Bucovina, cu 85.952.

Diferențele regionale reflectă atât numărul de locuințe existente în fiecare zonă, cât și gradul diferit de cuprindere în asigurarea obligatorie. Ce acoperă polița PAD Asigurarea obligatorie a locuinței este destinată acoperirii a trei riscuri de catastrofă naturală: cutremure, inundații și alunecări de teren. Sistemul este administrat de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, care emite polițele PAD din iulie 2010. Obiectivul declarat al societății este ca toate locuințele din România să fie cuprinse în asigurare pentru cele trei categorii de riscuri naturale. Creșterea numărului de polițe active cu aproape 10% într-un singur an arată că acoperirea prin PAD se extinde, însă datele indică în continuare o diferență importantă între locuințele existente în România și cele pentru care există o poliță activă. În același timp, scăderea ușoară din iulie față de iunie arată că evoluția nu este una constant ascendentă de la o lună la alta. Pentru PADROM, obiectivul rămâne extinderea gradului de asigurare la nivelul întregii țări, într-o perioadă în care riscul de cutremure, inundații și alunecări de teren rămâne o problemă relevantă pentru proprietarii de locuințe.