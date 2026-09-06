Cât poți retrage de la bancomat și de ce băncile pun limite

Publicat la 06.09.2026, 17:55:41

Ce este limita de retragere de la bancomat?

Limita nu înseamnă că nu ai acces la banii din cont. Înseamnă doar că banca stabilește cât numerar poate fi retras prin ATM într-o anumită perioadă.

Ai nevoie de o sumă mare de bani și te gândești să mergi la bancomat? S-ar putea să descoperi că nu poți retrage toți banii dintr-o singură operațiune. Motivul ține de limita de retragere de la bancomat , stabilită de bancă pentru cardul tău.

Unele bănci permit modificarea temporară sau permanentă a limitei, în funcție de tipul cardului și de regulile produsului.

De exemplu, dacă limita cardului este de 5.000 de lei pe zi și ai 20.000 de lei în cont, nu înseamnă că poți retrage automat toți cei 20.000 de lei. Prin bancomat vei putea retrage cel mult suma permisă de limita zilnică.

Limita de retragere de la bancomat este suma maximă pe care o poți retrage într-un anumit interval, cel mai frecvent într-o zi.

De ce nu există aceeași limită la toate băncile?

Pentru că limita este stabilită în funcție de produsul bancar, tipul cardului și politica fiecărei instituții.

Pot exista diferențe între:

carduri de debit și carduri de credit;

carduri standard și carduri premium;

retrageri la ATM-urile propriei bănci și retrageri la alte ATM-uri;

limitele implicite și limitele pe care clientul le poate modifica.

De aceea, două persoane care au conturi la bănci diferite pot avea limite de retragere complet diferite.

De ce pun băncile limite?

Limita are, în primul rând, un rol de securitate.

Imaginează-ți că îți este furat cardul sau că datele acestuia sunt compromise. O limită zilnică reduce suma care poate fi retrasă rapid prin bancomat.

Este și o măsură de control al riscului. Retragerile de numerar sunt diferite de plățile obișnuite cu cardul, iar banca poate stabili limite pentru a reduce expunerea la fraude și utilizări neautorizate.

Pe scurt, limita este un compromis între accesul rapid la bani și protecția acestora.

Ce faci dacă ai nevoie de o sumă mai mare?

Aici apare o situație frecventă: ai banii în cont, dar limita ATM nu îți permite să îi retragi.

În funcție de bancă, ai putea avea mai multe opțiuni:

să modifici limita de retragere din aplicația de banking;

să soliciți temporar o limită mai mare;

să faci mai multe retrageri, dacă limita permite acest lucru;

să contactezi banca înainte de retragere;

să soliciți numerarul printr-o unitate bancară, dacă această opțiune este disponibilă.

Pentru o sumă foarte mare, este recomandat să contactezi banca în avans. Uneori, numerarul trebuie pregătit în prealabil, mai ales dacă este vorba despre o sumă pe care sucursala nu o are disponibilă imediat.

Poți retrage oricât dacă ai bani în cont?

Nu neapărat.

Soldul contului și limita de retragere sunt două lucruri diferite.

Poți avea 15.000 de lei în cont și o limită ATM de 3.000 de lei. În acest caz, banii îți aparțin, dar nu îi poți scoate pe toți de la bancomat în aceeași zi.

Mai există și limita tehnică a ATM-ului: aparatul poate avea un număr maxim de bancnote pe tranzacție sau poate să nu dispună de suficient numerar.

Dar cardul de credit?

În cazul unui card de credit, retragerea de numerar este o operațiune diferită de o cumpărătură.

Pot exista limite specifice pentru retragerile de cash, precum și comisioane și reguli diferite privind dobânda.

De aceea, dacă ai nevoie de numerar de pe cardul de credit, verifică înainte condițiile aplicabile. Faptul că ai o anumită limită de credit nu înseamnă automat că poți retrage întreaga sumă de la bancomat.

Înainte să retragi o sumă mare, verifică trei lucruri

Dacă urmează să retragi o sumă importantă, nu te baza doar pe limita afișată în aplicație.

Verifică:

1. Limita zilnică de retragere – cât poți scoate efectiv prin ATM.

2. Comisionul – mai ales dacă folosești un bancomat care aparține altei bănci.

3. Disponibilitatea numerarului – pentru sume mari, banca sau sucursala poate avea nevoie de o solicitare prealabilă.

Concluzie

Limita de retragere de la bancomat nu este o limită asupra banilor pe care îi ai, ci asupra modului în care îi poți transforma rapid în numerar.

Băncile stabilesc aceste limite pentru a reduce riscul de fraudă și pentru a controla retragerile de numerar. Valoarea lor diferă în funcție de bancă, card și tipul operațiunii.

Dacă ai nevoie de o sumă mare, cel mai bine este să verifici limita din aplicația bancară și să contactezi banca din timp. Uneori, problema nu este dacă ai banii disponibili, ci cât numerar poate fi eliberat și prin ce canal.

Sursă: Pinterest