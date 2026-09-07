Se scumpește cel mai ieftin curent din România. Hidroelectrica majorează prețurile, deși profitul a crescut puternic

Publicat la 07.09.2026, 11:14:09

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Hidroelectrica, compania de stat care a rămas pentru mulți consumatori una dintre cele mai ieftine opțiuni de pe piața de energie, pregătește o majorare a prețurilor. Energia activă ar urma să se scumpească de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 14,4%. În factura finală, majorarea ar fi de circa 7%, în funcție de zona de distribuție. Noile prețuri ar urma să intre în vigoare din octombrie 2026 pentru contractele vizate de notificările transmise clienților. Astfel, prețul final ar urma să ajungă de la aproximativ 1,11–1,19 lei/kWh la 1,19–1,27 lei/kWh. Pentru consumatori, vestea vine într-un moment în care energia electrică reprezintă deja una dintre cheltuielile importante ale gospodăriilor. Iar pentru cei cu venituri mici, câteva zeci de lei în plus la factura lunară nu mai reprezintă o simplă ajustare comercială. Cât va crește factura Impactul diferă în funcție de consum, însă pentru o gospodărie obișnuită majorarea poate deveni vizibilă de la o lună la alta.

La un consum de 100 kWh pe lună, factura ar urma să crească cu aproximativ 8 lei. Pentru 200 kWh, majorarea estimată este de circa 16 lei, iar la 300 kWh ajunge la aproximativ 24 de lei. În cazul unui consum de 500 kWh pe lună, creșterea ar fi de aproximativ 40 de lei. Sumele nu par spectaculoase privite separat. Problema este că factura la energie nu vine singură. Pentru o familie cu venituri reduse, încă 15–25 de lei pe lună se adaugă peste scumpirile acumulate la alimente, carburanți, gaze și servicii. De ce crește prețul la Hidroelectrica Explicația ține, în primul rând, de condițiile din piața de energie. Producția hidro a fost afectată de debitele reduse, iar compania trebuie să cumpere o cantitate mai mare de energie din piață pentru a-și acoperi necesarul.

În același timp, apropierea sezonului rece schimbă echilibrul de pe piață. Producția fotovoltaică scade în lunile de toamnă și iarnă, în timp ce cererea de energie poate crește. Asociația Energia Inteligentă atrage însă atenția că explicația comercială nu închide discuția. Hidroelectrica este într-o situație aparte: nu vorbim despre un furnizor oarecare, ci despre una dintre cele mai profitabile companii controlate de statul român. Profit de 2,57 miliarde de lei în primul semestru Datele prezentate pentru primul semestru din 2026 arată o companie într-o poziție financiară solidă. Hidroelectrica ar fi raportat venituri de aproximativ 6 miliarde de lei și un profit net de 2,57 miliarde de lei, în creștere cu 62%. De aici apare întrebarea care depășește simpla matematică a unei facturi. Este normal ca Hidroelectrica să își ajusteze tarifele atunci când costurile, producția sau condițiile din piață se schimbă. Dar, în cazul unei companii de stat care exploatează un patrimoniu hidroenergetic construit în mare parte prin investițiile și efortul mai multor generații, există și o problemă de politică publică: cât de mare trebuie să fie profitul și cât din avantajul producției hidro trebuie să ajungă, în cele din urmă, la consumator? Avantajul energiei hidro nu poate fi ignorat Hidroelectrica are un avantaj structural pe piața românească. Produce energie din surse hidro, iar o parte importantă a infrastructurii sale reprezintă investiții realizate cu mult înainte ca piața actuală de energie să existe în forma de astăzi. Tocmai de aceea, compania a fost percepută de consumatori ca o alternativă la furnizorii cu tarife mai ridicate. Prețul a devenit unul dintre principalele sale argumente comerciale. Majorarea pregătită din octombrie schimbă însă parțial această poziționare. Hidroelectrica rămâne competitivă, dar avantajul pentru consumator se reduce. Cine suportă, de fapt, costul Pentru o companie privată, obiectivul de a-și maximiza profitul este firesc. În cazul unei companii controlate de stat, lucrurile sunt ceva mai complicate. Hidroelectrica trebuie să fie profitabilă, să investească și să își protejeze capacitatea de producție. Dar statul este, în același timp, proprietarul companiei, iar milioane de români sunt consumatori de energie. De aici rezultă o dilemă dificil de evitat: dacă Hidroelectrica produce energie relativ ieftină și obține profituri de ordinul miliardelor de lei, cât de mult trebuie transferat către consumator și cât trebuie păstrat în companie pentru investiții și dezvoltare? Majorarea de preț nu înseamnă că Hidroelectrica devine brusc un furnizor scump. Însă transmite un semnal important: chiar și energia care, până acum, a fost una dintre puținele „ancore” de preț pentru consumatorii români începe să coste mai mult. Iar într-o piață în care facturile au devenit deja o problemă socială, întrebarea nu mai este doar cât costă un kilowatt-oră. Devine și cine beneficiază de energia produsă de una dintre cele mai importante companii ale statului.