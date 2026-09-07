Țuica făcută acasă ”arde” cu amenzi de 100.000 de lei! Ce reguli trebuie să respecte românii care au cazan

Publicat la 07.09.2026, 12:38:30

În prezent, gospodăriile care produc țuică sau rachiu pentru consum propriu pot beneficia de acciză redusă pentru o cantitate de până la 50 de litri de alcool pur pe an. Însă cei 50 de litri nu înseamnă 50 de litri de țuică.

În timp ce prunele, merele, corcodușele și perele sunt pregătite pentru distilare, proprietarii de alambicuri trebuie să fie atenți și la noile reguli fiscale. În 2026, legislația stabilește limite, obligații de declarare și plata accizelor, iar nerespectarea prevederilor poate aduce sancțiuni consistente.

A venit toamna. Copiii s-au întors pe băncile școlii, politicienii s-au întors la „negocieri”, însă în multe gospodării începe o altă tradiție de sezon care întețește veselia la români- s-a reactivat cazanul de țuică.

Plafonul este calculat în funcție de cantitatea de alcool pur, nu după numărul de litri care ies din cazan. De exemplu, dacă țuica are o concentrație alcoolică de 40%, cei 50 de litri de alcool pur pot corespunde, teoretic, unei cantități de 125 de litri de produs finit. Calculul se prezintă așa: 50 de litri de alcool pur ÷ 40% = 125 de litri de băutură. La o concentrație de 50%, plafonul echivalent este de 100 de litri de produs final. Pentru cantitatea care se încadrează în plafonul prevăzut de lege, acciza este stabilită la 50% din nivelul obișnuit al accizei pentru alcool etilic, cu condiția ca băutura să fie destinată consumului propriu și să nu fie comercializată.

Românii care au cazan în gospodărie trebuie să-l ”înmatriculeze”

Nu este suficient ca alambicul să fie scos din magazie. Instalația trebuie înregistrată la autoritatea teritorială competentă, iar înainte de începerea distilării, gospodăria trebuie să transmită o notificare. În aceasta trebuie precizate informații precum tipul și cantitatea materiei prime, perioada estimată în care va funcționa instalația și volumul de alcool care se estimează că va fi produs. Producătorul trebuie să aibă echipamente autorizate pentru măsurarea volumului și a tăriei alcoolice. După terminarea producției, cantitățile obținute trebuie declarate, iar stabilirea accizei trebuie solicitată în termen de cel mult trei zile lucrătoare. Când cazanul intră în pauză până la următoarea recoltă, legislația prevede și condiții privind sigilarea instalației atunci când aceasta nu este folosită.

Ce se întâmplă dacă se depășește limita

Pentru cantitatea care depășește plafonul de 50 de litri de alcool pur nu mai poate fi aplicată pur și simplu facilitatea fiscală. În cazul producției realizate în condițiile prevăzute de legislația fiscală, pentru cantitatea suplimentară se datorează acciza integrală aplicabilă alcoolului etilic. Iar dacă intenția este comercializarea țuicii sau a rachiului, lucrurile se schimbă și mai mult.

Vânzarea băuturilor alcoolice nu poate fi făcută pur și simplu „din poartă în poartă”. Pentru producție și comercializare sunt necesare autorizațiile prevăzute de legislație.

N-ai cazan? Există și varianta unei distilerii cu ”casă de marcat”

Românii care au fructe din propria recoltă, dar nu dețin un alambic, pot apela la o distilerie fiscală autorizată. În acest caz, antrepozitul ține evidența fructelor primite și a băuturii obținute în urma procesării. Acciza devine datorată la momentul în care produsul este preluat de gospodărie. Și aici se poate aplica nivelul redus al accizei pentru maximum 50 de litri de alcool pur, atât timp cât băutura este destinată consumului propriu.

Parlamentul a vrut 200 de litri. Limita a fost eliminată

Povestea cazanului de țuică a devenit și subiect de dispută politică în 2026. Parlamentul a analizat o modificare prin care limita pentru gospodăriile care produc băuturi tradiționale pentru consum propriu ar fi urcat până la 200 de litri. Prevederea aprobată în luna mai ar fi permis gospodăriilor înscrise în „Registrul agricol” să beneficieze de scutire de accize pentru maximum 200 de litri de băuturi tradiționale produse pentru uz personal, fără scop comercial. Însă legea a ajuns la reexaminare. Președintele Nicușor Dan a cerut reexaminarea actului normativ, invocând, printre altele, încălcarea principiului bicameralismului. Argumentul a fost că prevederea referitoare la cei 200 de litri fusese introdusă și aprobată în Camera Deputaților fără să fi fost dezbătută anterior de Senat. Președintele a mai susținut că scutirea respectivă nu era legată de directivele europene care enervează suveraniștii

Senatul a tăiat cei 200 de litri pe gospodărie

Pe 2 septembrie 2026, Senatul a admis cererea de reexaminare și a eliminat prevederea privind plafonul de 200 de litri. Votul a fost unul categoric- 94 de senatori au votat pentru, unul împotrivă, iar opt s-au abținut. Proiectul, care a ratat ”sezonul 2026” al țuicii și pălincii merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional.

Cu o producție de prune situându-se printre cele mai mari din lume, România este bine poziționată pentru a profita de această schimbare legislativă. Zone precum Maramureș, Ardeal sau Muntenia sunt recunoscute pentru producția de țuică. Multe familii depind de acest meșteșug pentru a-și susține veniturile.