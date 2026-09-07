Nuclearelectrica angajează masiv la Cernavodă. 36 de posturi de inginer, scoase la concurs

Publicat la 07.09.2026, 12:33:18

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Nuclearelectrica scoate la concurs nu mai puțin de 36 de posturi de inginer la centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă. Compania de stat caută atât specialiști cu experiență în domeniul nuclear, cât și tineri ingineri aflați la început de carieră, cele mai multe posturi fiind disponibile în departamentele Sisteme de Proces, Proiectare și Suport Tehnic și Dezvoltare-Investiții. Recrutarea are loc într-un moment important pentru companie, după oprirea completă a centralei de la Cernavodă în luna august, pe fondul nivelului extrem de scăzut al Dunării. Cele două unități nucleare au o putere instalată totală de aproximativ 1.400 MW și asigură, în condiții normale de funcționare, circa 20% din producția de energie electrică a României. 36 de posturi, în mai multe departamente Potrivit anunțului de recrutare, cele mai multe locuri sunt disponibile la Departamentul Sisteme de Proces, unde sunt scoase la concurs 10 posturi de inginer. Alte cinci posturi sunt disponibile în Departamentul Proiectare și Suport Tehnic, iar alte cinci în Departamentul Dezvoltare-Investiții. Grupul de Retehnologizare MID-SMC are trei posturi disponibile, la fel ca Departamentul Inginerie de Componente și Departamentul Securitate Nucleară, Autorizări și Îmbunătățire Performanțe.

Lista completă include și două posturi la Departamentul Întreținere și Reparații, două la Secția Exploatare și Întreținere Auxiliare, două la Departamentul Pregătire și Autorizare Personal și două la Serviciul Protecție Fizică și Informații Clasificate. Un post este disponibil la Departamentul Instalație Detritiere. Se caută și ingineri fără experiență Nuclearelectrica nu caută doar specialiști cu experiență. Pentru poziția de Inginer în Pregătire nu este solicitată experiență profesională, ceea ce deschide recrutarea și pentru absolvenții aflați la început de drum. Pentru postul de Inginer Operare CNE în Pregătire este solicitată o experiență de minimum doi ani în activități specifice studiilor absolvite sau încadrarea pe o poziție de inginer în pregătire, cu pregătirea finalizată.

Pentru poziția de Inginer Operare CNE sunt necesari cel puțin patru ani de experiență în activități specifice centralelor nuclearoelectrice sau încadrarea pe poziția de Inginer Operare CNE în Pregătire, cu pregătirea terminată. Cele mai stricte condiții sunt pentru postul de Inginer Operare CNE Principal. Candidații trebuie să aibă minimum opt ani de experiență pe o poziție de Inginer Operare CNE sau să fie deja încadrați ca Inginer Operare CNE Principal în activități specifice CNE Cernavodă. Cum se desfășoară concursul Probele de concurs sunt organizate la sediul CNE Cernavodă. Proba scrisă, care este eliminatorie, este programată pentru 14 septembrie 2026, iar ora urmează să fie comunicată ulterior. Interviul profesional înregistrat va începe din 16 septembrie 2026. Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 70% din punctajul total al interviului, în limita numărului de posturi disponibile. Rezultatul final va fi transmis candidaților prin e-mail, la adresa menționată în CV. Compania precizează că numărul posturilor poate fi suplimentat și după expirarea anunțului de recrutare, până la angajarea candidaților admiși, dacă în această perioadă apar alte posturi vacante cu cerințe identice. În această situație, angajarea se va face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obținute. Recrutarea vine într-un moment dificil pentru Cernavodă Campania de recrutare are loc în paralel cu una dintre cele mai complicate perioade traversate în ultimii ani de centrala nucleară. CNE Cernavodă a fost oprită complet în 13 august, după ce nivelul Dunării a coborât la valori extrem de scăzute, afectând condițiile necesare funcționării normale a sistemelor de răcire. Reluarea funcționării depinde de evoluția condițiilor hidrologice și de îndeplinirea condițiilor tehnice și de siguranță. Situația are implicații directe pentru sistemul energetic național, deoarece Cernavodă este singura centrală nucleară din România, iar cele două reactoare furnizează în mod normal aproximativ o cincime din energia electrică produsă în țară. Nuclearelectrica rămâne o companie foarte profitabilă În pofida problemelor operaționale generate de nivelul Dunării, rezultatele financiare ale Nuclearelectrica rămân solide. Compania de stat a raportat pentru primele șase luni din 2026 un profit net de 1,184 miliarde de lei, cu 36,6% mai mare decât în perioada similară a anului trecut. Veniturile din exploatare au crescut cu 2%, susținute de avansul veniturilor obținute din vânzarea energiei electrice. În același timp, compania trece și printr-o schimbare la nivelul conducerii. Cosmin Ghiță a anunțat că renunță la mandatul de director general, iar Mihai Laurențiu Gioară urmează să ocupe funcția de director general provizoriu pentru o perioadă de maximum cinci luni, cu posibilitatea unei singure prelungiri, de cel mult două luni, pentru motive întemeiate. Recrutarea celor 36 de ingineri arată însă că, dincolo de problemele momentului, Nuclearelectrica își continuă planurile de dezvoltare și își consolidează echipa tehnică. Pentru o infrastructură nucleară în care experiența și pregătirea personalului sunt esențiale, investiția în resursa umană este la fel de importantă ca investițiile în echipamente și capacități de producție.